Por qué nunca deberías usar guantes de látex en la cocina

Los guantes en la cocina son prácticamente naturales para muchas personas, que hacen una gran cantidad actividades culinarias o de limpieza con ellos

La pandemia ha hecho que la mayoría de las personas empezara a prestar mayor atención a la limpieza, la higiene, el cuidado de la salud. En los primeros meses se escucharon todo tipo de recomendaciones, como la limpieza de los zapatos al entrar a casa, el lavado de todos los alimentos, la higiene de las superficies, que con el tiempo se relajaron un poco. Sin embargo, muchas de ellas permanecieron en las personas, que las internalizaron como hábitos nuevos, incorporados como parte de esta "nueva normalidad" de la que tanto se habla.

Ahora bien, ¿alguna vez se cuestionaron estos hábitos? ¿Son realmente adecuados para cuidar la salud?

Es probable que pocas personas hayan cuestionado estos nuevos hábitos, dado que el objetivo siempre estuvo proteger la salud, evitar el contagio de coronavirus y proteger también a los demás.

No obstante, hay uno de estos hábitos que podría resultar perjudicial para la salud si no se realiza de manera adecuada. Se trata del uso de guantes en la cocina, puntualmente al momento de manipular los alimentos.

Es cierto que el uso de guantes para cualquier actividad previene que las manos se ensucien y, al mismo tiempo, que las manos contaminen las superficies u objetos que se manipulan. Se podría decir que esta es una afirmación general.

Se desaconseja el uso de guantes para manipular alimentos

Sin embargo, cuando se trata de comida no siempre es mejor el uso de guantes, ya que dan una "falsa idea de limpieza o higiene", tal como indican los expertos. Esto significa que con su utilización, cualquier persona que manipule alimentos tiene la sensación de estar tratándolos de forma correcta, pero no se da cuenta de que descuida aspectos clave para que eso sea efectivamente cierto. En general no se presta atención a la renovación frecuente de los guantes o su limpieza, algo que puede resultar perjudicial para la salud cuando se los usa para manipular alimentos.

Además, por los motivos mencionados, los guantes facilitan la contaminación cruzada y podemos estar transfiriendo microorganimos entre distintos alimentos y utensilios de la cocina.

De hecho, uso de guantes de látex no está recomendado para el tratamiento de la comida por el riesgo de que origine algún tipo de reacción entre los consumidores, según explica la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN). La entidad señala que si el látex entra en contacto con los alimentos puede causar respuestas anafilácticas (alergias generalizadas) en personas sensibles a este producto, incluso aún después de que el alimento haya sido cocinado.

La alergia a este material es la respuesta que ofrece el organismo al entrar en contacto con las sustancias que se encuentran en el látex de caucho natural. Cabe mencionar que el peligro de una reacción severa se produce cuando objetos de paredes finas y elásticas (guantes, globos, preservativos, por ejemplo) entran en contacto con las mucosas corporales y órganos internos.

La gravedad de la reacción inmediata dependerá del grado de sensibilidad que tenga la persona. Asimismo, varía de acuerdo a la cantidad de alérgeno de látex que ingrese en su cuerpo.

Los síntomas leves de este tipo de alergia son picazón, enrojecimiento de la piel y urticaria o erupción cutánea. Si bien son molestos, lo cierto es que no suelen ser perjudiciales para la salud general de la persona. Simplemente basta con detener la exposición y eventualmente tratarlo con alguna crema que haya sido recetada por un especialista.

El uso de guantes de látex en la cocina podría desencadenar una reacción alérgica en personas a este material

Por su parte, los síntomas más graves son mucho más molestos para la persona y pueden poner en riesgo la salud, como sucede con otras alergias -a los frutos secos, a algunas frutas- que se manifiestan en forma más intensa.

Estornudos, rinitis - "agua en la nariz"-, ojos llorosos y con picazón, irritación en la garganta, dificultad y un silbido al respirar, y tos son los síntomas que aparecen como consecuencia de la exposición al látex en los pacientes alérgicos.

La reacción alérgica más grave es la anafilaxia, que puede llegar a ser mortal. La reacción anafiláctica se manifiesta inmediatamente después de la exposición al látex en aquellas personas sumamente sensibles, pero rara vez ocurre en la primera exposición.

Se suele manifestar con síntomas similares a los de las alergias más graves, a los que se le suma el descenso en la presión arterial, la pérdida del conocimiento, la confusión y los mareos.