Vegano no es lo mismo que saludable: 7 productos de origen vegetal que deberías evitar

La alimentación vegana se suele considerar saludable, pero hay muchos productos de origen 100% vegetal que no son del todo saludables

Cuando alguien que no es vegano piensa en la alimentación vegana en la mente aparecen frutas, verduras, cereales, legumbres, y quizá no mucho más. Sin embargo, al incurrir un poco en el mundo de los productos veganos -tanto alimentos como artículos de otros rubros-, se puede encontrar una gran cantidad y variedad.

Ahora bien, ¿son todos saludables? Por la idea primaria que se suele tener sobre los alimentos veganos -todo hecho en base a plantas y otros elementos naturales- se suele concebir a los productos veganos como saludables. No obstante, no siempre es así. Hay muchos que tienen elevadas cantidades de sodio, de azúcar y de conservantes, de la misma manera que sucede con algunos alimentos no veganos.

Es por eso que resulta importante saber cuáles son esos alimentos para poder elegir adecuadamente, tanto quienes son veganos como quienes no lo son. Conocer la composición de los productos que se ingieren es muy importante para mantener una dieta saludable.

Vegano y saludable son cosas diferentes

Saber qué productos son saludables y cuáles no es importante para llevar una alimentación sana y variada. Esta afirmación se debe considerar en cualquier tipo de plan de alimentación, independientemente de si es vegano, vegetariano o cualquier otra dieta específica.

7 productos veganos que se aconseja evitar o reducir su consumo

1. Azúcar de mesa derivada de vegetales

Hay algunos endulzantes que se anuncian como completamente de origen vegetal, e incluso dicen ser poco calóricos, pero que no resultan del todo saludables.

Muchos endulzantes vegetales parecen más saludables, pero no siempre lo son

2. Cereales

Si bien los cereales son de origen vegetal, algunas opciones comerciales tienen ciertos componentes de origen animal. Sin embargo, los que son 100% veganos tampoco se deben considerar totalmente saludables, dado que muchos están cargados de azúcar, de sodio y de una gran cantidad de conservantes. Es por eso que se debe mirar el reverso de los paquetes o cajas para conocer la información nutricional de los productos. De esta manera, se podrá saber qué opciones son saludables y cuáles se deben evitar.

3. Snacks

Hay muchos snacks que son veganos porque carecen de componentes de origen animal. No obstante, aquellos que entran dentro de esta categoría pueden tener una gran cantidad de grasas no saludables, de sodio y de calorías perjudiciales para la salud.

Hay muchos snacks veganos, pero no por eso todos son saludables

4. Salsas y condimentos

Los aderezos, condimentos y salsas veganos también se incluyen dentro de esta categoría de productos cuyo consumo es necesario reducir. Los motivos son similares a los artículos mencionados anteriormente: sus altas cantidades de sodio, azúcares y conservantes. Además, en general estos productos suelen tener un bajo aporte nutricional para la dieta, lo que se suele llamar popularmente "calorías gratuitas", es decir, suman aporte calórico pero carecen de aporte nutritivo.

5. Bebidas vegetales saborizadas

Las bebidas vegetales son la alternativa más usada a la leche en quienes no consumen alimentos de origen animal. No obstante, es importante considerar que algunas de ellas, sobre todo las que son saborizadas, tienen altas cantidades de azúcar agregada.

En estos casos, se aconseja elegir las alternativas de sabor neutro, que tienen menos azúcar y permite aprovechar más los nutrientes que poseen.

6. Salchichas y hamburguesas veganas

Las salchichas y hamburguesas veganas poco a poco se hacen presente en diferentes supermercados como alternativa a estas opciones cárnicas.

Pero son tan ultraprocesados como las hamburguesas y salchichas de origen animal. Esto significa que tienen ingredientes mezclados industrialmente en los que se pueden encontrar variedad de aditivos que brindan sabor y aroma a los mismos, y muchas harinas refinadas usadas para brindar consistencia al producto.

Las hamburguesas y salchichas veganas también son alimentos ultraprocesados

7. Galletitas

Todas las galletitas, aun las que se anuncian como veganas y son ricas en fibra, constituyen una variante más de productos envasados que contienen componentes no del todo saludables. Los azúcares agregados, el sodio y las grasas poco saludables son algunos de esos componentes que es conveniente controlar al momento de consumir.

Aún cuando sean veganas, las galletitas son un alimento ultraprocesado que se asocia a una alimentación poco saludable.

Cabe mencionar, a modo de conclusión, que cualquier cambio en la forma de alimentación necesita una consulta con un profesional de la salud y de la nutrición. Serán los especialistas quienes puedan indicar cuáles son las modificaciones que se deben hacer en cada caso, de acuerdo a las características y necesidades de la persona, y quienes podrán decir qué productos conviene consumir y cuáles es recomendable eliminar o reducir su consumo.