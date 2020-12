Estas son las 7 cosas que nunca debés hacer después de comer porque pueden ser peligrosas

Los hábitos pueden ser placenteros, pero no siempre son buenos desde el punto de vista del impacto que tienen sobre la salud de las personas

Luego de haber comido, ya sea en el almuerzo o en la cena, todas las personas hacen algo. Algunas duermen, otras salen a caminar, otras deciden descansar un rato, y otras siguen con su rutina.

Pero, ¿todo lo que se hace después de comer es bueno para la salud? La respuesta es no. Hay algunos hábitos que pueden resultar placenteros o incluso necesarios para la persona, dado que está acostumbrada de ese modo. A pesar de ello, es posible que estos hábitos resulten nocivos para la salud.

1. Fumar

Para muchas personas, fumar después de haber comido es casi una necesidad. Aunque muchos saben que fumar aumenta el riesgo de padecer diversas enfermedades, lo que pocos saben es que realizar esta práctica después de comer, podría causar úlceras en el estómago, enfisema pulmonar y manchas en tus dientes, entre otros males.

Las personas que fuman suelen hacer esta actividad luego de terminar de comer

2. Comer algo dulce después del almuerzo o la cena

Después de comer muchas personas quieren comer algo dulce, ya sea un chocolate o un helado, por ejemplo. Sin embargo, este hábito tan sencillo y casi naturalizado, puede resultar peligroso para la salud, ya que podría ser un aviso del cuerpo de que algo no funciona bien.

Esa necesidad o ganas de comer algo dulce podría ser una señal de alerta de que la persona tiene alguna patología, como pueden ser la hipoglucemia, diabetes, altos niveles de ansiedad, falta de cromo, falta de descanso, depresión o estrés.

3. Dormir

Dormir con el estómago lleno puede causar ciertas molestias, como el aumento de la acidez, por ejemplo. Además, algunas investigaciones indican que la costumbre de dormir después de comer aumenta el riesgo de un accidente cerebrovascular.

Es por esto que los expertos señalan que es recomendable dormir después de 2 horas de haber comido.

4. Hacer ejercicio

Hacer actividad física luego de haber comido puede provocar molestias como hipo y náuseas, así como también consecuencias más serias como lesiones y calambres.

En caso de que la persona no quiera o no pueda esperar para hacer deporte, se aconseja empezar por un ejercicio tranquilo y no ir directamente a la práctica más intensa, ya que podría ser perjudicial para la salud.

5. Bañarse

Cuando alguien se baña el cuerpo recibe agua caliente y aumenta la temperatura de la piel. Esto hace que se necesite enviar más sangre a la piel en lugar de "usarla" para el proceso de digestión. Esto puede interrumpir el proceso digestivo y desacelerar la digestión.

Es por eso que se aconseja bañarse 30 minutos después de comer, o más.

6. Tomar un té

Muchas personas tienen la costumbre de tomar una taza de té después de comer. Sin embargo, las investigaciones indicarían que esta bebida inofensiva impide la absorción de hierro, el microelemento que juega un papel importante en el organismo humano.

Por lo tanto, a las personas con deficiencia de hierro, los niños y las mujeres embarazadas se les recomienda tomar el té al menos una hora después de comer.

Tomar un té es otro de los hábitos que no se debería hacer después de comer

7. Comer fruta después del almuerzo o la cena

A menos que se haya ingerido una comida ligera, o un almuerzo basado en frutas, no es aconsejable terminar una comida con una fruta. El motivo sería que pueden provocar inflamación estomacal, debido a la fermentación de los azúcares que se hallan en su composición.