¿Cuál es la principal vía de contagio de coronavirus? Nueva teoría de expertos

Algunos expertos se oponen a la teoría de que se contagia por gotículas y afirman que se transmite por los aerosoles que exhalan las personas

El contagio del coronavirus todavía tiene esquinas oscuras que la medicina y la ciencia no han llegado a iluminar. Dado que se trata de un virus nuevo, hay elementos de si constitución, de su comportamiento, de su interacción con otras enfermedades, por ejemplo, que se desconoce. Desde el comienzo de la pandemia hasta la actualidad se han alcanzado conclusiones nuevas, pero el virus también se ha comportado de manera peculiar, por lo que todavía el camino de conocimiento es largo.

Dentro de esos elementos que aún permanecen en las sombras se encuentra el contagio. Se sabe que el coronavirus se exhala y se inhala, de ahí que la clave esté en el uso de barbijo y la práctica de la distancia social.

Cuál es la vía principal de contagio del Covid-19

Según algunos expertos, la clave está en los aerosoles que exhalan las personas y que quedan flotando en el aire. Según han publicado en el sitio 20 minutos, el investigador sespañol José Luis Jiménez explica que los aerosoles están detrás del 75% de la transmisión de la COVID-19. Cabe mencionar que el experto se opone a la teoría defensora del contagio por gotículas.

Se trata de un experto que, además, es miembro honorario de la Asociación Americana de Investigaciónen Aerosoles. Desde ese lugar recomienda que la gente piense en el virus como si fuera humo de tabaco que hay que intentar no tragar. Además, ha insistido en la importancia de llevar el barbijo ajustado, evitar los espacios interiores cerrados y, en caso de que sean inevitables, ventilarlos de manera correcta.

Es importante usar el barbijo de la manera correcta para que cumpla su función

"Hay muchísimas más evidencias (del contagio) por aerosoles que por gotas", afirmó el experto en una entrevista.

No obstante, esta no es la postura mayoritaria, ni tampoco es la que sostienen las entidades más importantes en términos sanitarios. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha rechazado por una "cuestión histórica" el contagio por el aire, como ya hizo en su día con la tuberculosis, que no fue hasta 40 años después cuando se admitió, y por una cuestión "práctica", porque en un principio no se contaba con suficientes barbijos para protegerse de la infección.

Es importante tener en cuenta que el profesional define como "casi imposible" que dos personas reunidas en el exterior, con barbijo y respetando la distancia de seguridad se contagien de coronavirus. Más allá de eso, ha hecho hincapié en que ninguna medida de protección funciona por sí sola, sino que se trata de combinarlas como si fueran capas.

En caso de que sea inevitable estar en el interior de un local, el científico asegura que la clave está en ventilar para "limpiar el aire". De esta manera, el espacio contaminado por el aire exhalado no volvería a ser inhalado por otras personas.

En espacios cerrados el aire debe ventilarse para evitar el contagio

Además, explicó que es necesario que el CO2 en el ambiente no sea superior a 700 partículas por millón, pues garantiza que como mucho el 2% del aire respirado sea aire que ha expulsado otra persona, para los que recomienda la instalación de medidores de CO2 o filtros HEPA.

"Los contagios masivos se dan en lugares donde se pasa bastante tiempo hablando", sostuvo el experto, quien explicó que al hablar las personas expulsan diez veces más cantidad de aerosoles y al cantar o gritar, cincuenta veces más.

El científico, quien mantiene un contacto directo con el Gobierno de España, ha aconsejado llevar las aulas a la calle; en ese sentido, puso como ejemplo a Nueva York y Boston, que dieron las clases en el exterior durante la epidemia de tuberculosis de 1910.