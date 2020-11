Dinamarca sacrificará a 15 millones de visones: cuál es el peligro asociado con el coronavirus

Hasta el momento se desconocía que hubiera una relación entre la pandemia de coronavirus y los visones, pero Dinamarca parece haberla encontrado

Desde hace algunos días Dinamarca comenzó a reportar más casos de coronavirus en su población. Un país que se había mantenido estable al principio, empezó a reportar pacientes enfermos y fallecidos como consecuencia de esta enfermedad.

Poco a poco cobró protagonismo por ese problema, pero ahora se conoció una noticia que sorprendió a muchas personas, y que resulta algo impactante.

El país europeo decidió sacrificar a cerca de 15 millones de ejemplares de visones criados en cautiverio en su territorio. Aún cuando se trata del primer productor mundial de piel de visón, Dinamarca tomó esta decisión porque los visones transmitirían una mutación del Covid-19 que ya se habría contagiado a 12 personas. De esta manera, según ha informado el periódico El mundo, las autoridades consideran que pone en riesgo la eficacia de una potencial vacuna, cuando esta llegue y se pueda aplicar en forma masiva.

La explicación de las autoridades

"El virus mutado a través de los visones podría representar un riesgo de que futuras vacunas (contra el covid-19) no funcionen como debería", explicó el pasado miércoles la primera ministra Mette Frederiksen. Hizo sus declaraciones durante una conferencia de prensa con funcionarios de la cartera de salud.

"Hay que sacrificar a todos los visones", sentenció, al tiempo que especificó que esto representa entre 15 y 17 millones de animales.

Según informó El mundo, los científicos indican que la mutación de un virus es normal, y esto no significa que se comportará de manera diferente. Sin embargo, aunque esta mutación no agrava las complicaciones causadas por el coronavirus en el ser humano, las autoridades danesas consideraron que se caracteriza por una menor eficacia de los anticuerpos humanos, lo que amenaza el desarrollo de una vacuna de coronavirus.

La primera ministra de Dinamarca anunció la matanza de visones

"Seguir con la cría de estos visones supondría un riesgo muy elevado para la salud pública, tanto en Dinamarca como en el extranjero", afirmó el responsable de la Autoridad Danesa de Control de Enfermedades Infecciosas (SSI), Kåre Mølbak.

En esa misma conferencia de prensa el ministro de Salud, Magnus Heunicke, afirmó que "las investigaciones han demostrado que las mutaciones pueden afectar los actuales proyectos para una vacuna contra el covid-19".

"Es una amenaza para el desarrollo de vacunas contra el coronavirus, por eso debemos llevar a cabo una campaña nacional", insistió.

Esta mutación se identificó en cinco granjas diferentes. Los 12 casos de transmisión en humanos del virus mutado fueron detectados en el norte de Jutlandia (oeste), donde se concentran la mayoría de criaderos. Sin embargo, ya no son portadores, según SSI.

¿Qué pasará con los criadores?

Como ya se mencionó, Dinamarca es el primer exportador de la piel de visón. Por esta actividad hay más de 1.000 granjas que quedarán en una situación de incertidumbre absoluta luego de la decisión que tomó el gobierno.

Precisamente por eso, las autoridades danesas prometieron compensaciones a los criadores, un sector que emplea a más de 6 mil personas en un país que tiene 5,8 millones de habitantes.

"Es un día negro para todos nosotros y para Dinamarca", aseguró Tage Pedersen, presidente de la Asociación de Criadores de Visones, en un comunicado.

Dinamarca tuvo un crecimiento de los casos de coronavirus

España también tuvo su propia matanza de visones

Dinamarca no es el único país donde ocurrirá esta matanza de mamíferos. Anteriormente otras naciones, como España y los Países Bajos, también tuvieron sus propios sucesos de estas características, pero no lo hicieron como una campaña nacional. Además, el asesinato masivo de visones no fue, en ninguno de los dos casos, tan extenso como será en Dinamarca.

De acuerdo a lo que ha informado la Organización Mundial de la Salud (OMS), "en algunos casos, los visones infectados por humanos transmitieron el virus a otras personas". Además, según aseguraron desde la entidad a AFP, "fueron los primeros casos notificados de transmisión del animal al hombre". De todos modos, la OMS todavía no hizo declaraciones acerca de la situación de Dinamarca.