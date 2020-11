Estas son las diferencias esenciales entre el resfrío, la alergia y el Covid-19

El resfrío, la alergia estacional y el la infección por coronavirus desencadenan síntomas similares, pero también hay manifestaciones que los diferencian

Muchos virus respiratorios se manifiestan de formas similares. Esto significa que diversos virus desencadenan cuadros sintomáticos parecidas entre sí, algo que a veces puede confudir a los especialistas al momento de hacer un diagnóstico.

No obstante, también hay diferencias específicas entre muchos de ellos. El resfrío, la alergia estacional y la infección por coronavirus, de la misma forma que la gripe, son afecciones que se encuentran dentro de este grupo, es decir que tienen manifestaciones que los asemejan, pero otras que los diferencian sustancialmente.

Diferencias esenciales entre Covid-19, resfrío y alergia

Según la información publicada por la Fundación para el estudio del asma y de otras enfermedades alérgicas (FUNDALER), hay algunos puntos clave a tener en cuenta cuando se analizan estos tres trastornos. De esta manera, tanto para los profesionales de la salud como para los pacientes, será más sencillo hacer una identificación de la afección y se podrá tener un tratamiento más eficaz.

En el resfrío común y en la alergia estacional es muy común que las personas tengan estornudos y congestión nasal, algo que no suele aparecer en aquellas personas que padecen Covid-19.

Mientras que en el alergia las personas suelen presentar mucosidad transparente, en los resfríos esta suele ser amarilla o de color verde, lo cual indica la primera diferencia entre ambos trastornos. En el coronavirus este síntoma es muy poco frecuente.

La picazón nasal en la alergia suele ser intensa, en el resfrío sele ser leve y en el coronavirus es inexistente.

La alergia, por su parte, desencadena un proceso que afecta también a otras partes del cuerpo, como son los ojos. Los pacientes que padecen alergias relacionadas a la estación manifiestan lagrimeo, enrojecimiento ocular y picazón, síntomas que en el resfrío y en el coronavirus no aparecen.

La fiebre es el primer síntoma de este listado que aparece en el resfrío y en la infección por coronavirus, pero no en la alergia. Esto significa que aquellas personas que se resfrían o que contraen coronavirus son propensas a levantar temperatura, incluso en el Covid-19 puede llegar a superar los 38 grados.

La fiebre aparece en el coronavirus y en el resfrío, pero nunca en la alergia

La tos aparece en el resfrío y en el coronavirus, pero son distintos tipos de tos. Por un resfrío las personas tienen tos con catarro, mientras que en el Covid-19 la tos es seca. De hecho, este fue uno de los síntomas que desde el primer momento de la pandemia se indicó como signo claro de infección por coronavirus.

El dolor de garganta se manifiesta casi en todos los casos de pacientes con resfrío y con Covid-19. De hecho, en estos últimos casos también puede aparecer dolor de pecho. En los cuadros alérgicos no aparecen este síntoma.

A pesar de que las tres son afecciones que afectan las vías respiratorias, solo en la infección por coronavirus los pacientes han referido dificultad para respirar. Tanto el resfrío como la alergia están despojados de esta manifestación.

El asma es un síntoma -además de una patología en sí misma- propio de los cuadros alérgicos, lo cual implica que tanto el resfrío como el coronavirus están despojados de él.

El dolor generalizado, y muscular particularmente, es propio de los resfríos y del coronavirus, pero no de la alergia. EL motivo está en la causa de las patologías -el coronavirus y el resfrío son virales, mientras que las alergias responden a un alergeno, que suele ser ambiental, pero que no afecta a otros sistemas-. Algunos pacientes con Covid-19 aseguraron que el cansancio y el dolor generalizados eran muy intensos.

La diarrea, por ejemplo, es una manifestación propia del Covid-19, al igual que el ya mencionado dolor de pecho y el dolor abdominal.

El dolor muscular y generalizado es una característica del coronavirus y del resfrío, aunque en menor medida

La alergia es, de estas tres afecciones, la que permanece por más tiempo a nivel sintomatológico. La realidad es que la mayoría de las alergias se dan por un fenómeno estacional -por eso suelen aparecer en otoño o primavera, o con los cambios de estación a lo largo del año-, por lo que suelen dar síntomas hasta que ese alergeno -que es ambiental- desaparece. En este sentido, el resfrio es distinto porque se desencadena a partir de un virus, lo cual hace que sus síntomas duren cerca de 15 días. La duración de los síntomas del Covid-19 todavía no está determinada de manera categórica, dado que es algo que difere entre los pacientes que han padecido la enfermedad.

El contagio es otro de los elementos que diferencian a los trastornos mencionados. La alergia, por supuesto, no se contagia, ya que el problema está en la persona y en su sensibilidad a ciertas sustancias o circunstancias ambientales, pero no tiene un virus o una bacteria de por medio. En otras palabras, no hay algo para contagiar.

El coronavirus y el resfrío se contagian de persona a persona, al igual que otros tantos virus respiratorios, y de hecho han demostrado ser altamente contagiosos.