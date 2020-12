Estudio: ¿por qué no deberías perder mucho peso en poco tiempo?

Para perder peso es importante seguir una rutina, que implica modificar una serie de hábitos relacionados a la alimentación y al ejercicio

Perder peso es un objetivo que muchas personas se han puesto a lo largo de su vida. Es común aumentar de peso por alguna situación en particular -como fue el caso del aislamiento, por ejemplo- y que se quiera perder algún kilo. Cuando alguien se pone este objetivo se piensa en hacerlo ya, rápido, sin mucho tiempo entre la idea y el objetivo.

Sin embargo, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, se ha comprobado que las personas que bajan de peso de manera gradual logran mejores resultados, dado que no suelen recuperarlo.

En general, las dietas que aseguran que se perderá peso rápidamente, no suelen ser ciertas y mucho menos, saludables. Comer poco o no comer es una estrategia muy perjudicial para la salud, dado que por el tiempo que se sostenga este hábito el organismo no se nutre adecuadamente.

Para bajar de peso es esencial gastar más energía de la que se consume, algo así como una regla básica, pero es importante hacerlo en forma saludable y no afectar la salud en el camino.

Cómo perder peso de manera saludable

Hay algunas pautas generales que los especialistas suelen dar para que las personas puedan perder peso de manera saludable. De todos modos, antes de conocerlos, es importante tener en cuenta que para cambiar la alimentación, sea cual sea el objetivo, es necesario hacer una consulta con un profesional de la nutrición. El experto podrá estudiar al paciente de manera específica, podrá diseñar un plan de alimentación de manera personalizada y podrá determinar cuáles son las mejores medidas para implementar.

Estos son algunos consejos para perder peso de manera saludable:

Tomar agua entre comidas

Se ha demostrado que tomar agua cerca de media hora antes de cada comida incrementa la pérdida de peso en un 44 por ciento en tres meses, dado que el estómago se siente lleno antes de comenzar a comer.

La hidratación es clave para perder peso

Desatunar proteínas

Los desayunos con una buena cantidad de alimento, distribuido adecuadamente y en forma saludable, hace que las personas comiencen el día con energía y que, además, no coman productos poco saludables entre comidas.

Elegir alimentos saludables

Se recomienda elegir alimentos como verduras, frutas, pescados, huevos enteros, pollo, carne de vaca con poca grasa, legumbres, atún, frutas, entre otros productos, antes que alimentos procesados. Los profesionales de la nutrición indicarán en qué cantidad se debe comer cada una de estas comidas.

Tomar café y té

Tomar cafeína o teína puede ayudar a aumentar el metabolismo. De todos modos, es importante tener en cuenta que el té, el café o el mate no deben estar azucarados en exceso ni tampoco se deben consumir demasiada cantidad, ya que está demostrado que puede ser perjudicial para la salud.

La aceleración del metabolismo que produce el café puede ayudar a perder peso

Comer alimentos integrales

Este tipo de alimentos se consideran más saludables y dan una sensación de mayor saciedad, algo que ayuda a controlar las porciones y el "picoteo" entre comidas.

Fijar metas realistas y complementar la dieta

Establezca algunas metas a corto plazo y premie sus esfuerzos a lo largo del proceso. Si su meta a largo plazo es perder 40 libras y controlar su hipertensión arterial, puede ponerse metas de alimentación y actividad física a corto plazo como comenzar a tomar desayunos, caminar 15 minutos en las noches o comer ensalada o verduras para la cena.

La complementación de la alimentación tiene que ver con la práctica de ejercicio y con la implementación de otros hábitos saludables en el día a día. Es importante tener en cuenta que cuando se hace ejercicio al tiempo que se lleva una dieta para perder peso, ese proceso se da de manera más sana y eficiente. Hacer deporte o simplemente mantener el cuerpo activo contribuye a no perder masa muscular y que el objetivo se pueda cumplir en forma sana.

Hacer ejercicio es importante para complementar el descenso de peso

Por último, también es importante dormir bien. El sueño no solo es un momento de descanso y reparación para el cuerpo y la mente, sino que también mantiene el metabolismo funcionando adecuadamente y contribuye a que la persona pierda peso.

De todos modos, cabe recordar que siempre que se quiera hacer una modificación en la alimentación es necesario hacer una consulta con un experto, que será quien podrá evaluar al paciente e indicarle qué es mejor para su caso.