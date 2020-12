Cuáles son los estadios de una adicción y cómo se pueden tratar

Las adicciones se entienden y se definen como enfermedades crónicas que afectan el circuito de recompensa que existe en el cerebro

Las adicciones son, cada vez más, un problema que preocupa a los profesionales de la salud, a las autoridades sanitarias y a las familias de los afectados. Hay países, como Estados Unidos por ejemplo, en los que el uso y abuso de drogas se encuentran entre las principales causas de muerte a nivel nacional. Si bien esto no sucede en todos los países del mundo, lo cierto es que el uso y abuso de ciertas sustancias tiene una tendencia creciente en muchos rincones del globo.

Pero, ¿qué es una adicción y cómo se manifiesta en las personas?

Una adicción se define como "una enfermedad crónica que afecta el circuito de recompensa cerebral", de acuerdo a cómo lo explica la Dra. Eleonora Marzorati, del Centro de Salud Mental de Medicus. Es por eso que destaca la importancia de "pesquisar allí las condiciones inherentes a su uso si se quiere lograr una intervención efectiva en estadios precoces", en palabras de la profesional.

En este sentido, es esencial tener en cuenta que "una sola dosis de alcohol o de otra sustancia psicoactiva puede ocasionar consecuencias significativas", según señala la Dra. Marzorati, quien a su vez agrega que "este es el motivo por el que ya no se habla de uso ‘problemático’".

Una sustancia psicoactiva es aquella con impacto en el funcionamiento cerebral, con capacidad de generar dependencia y deterioro orgánico y psico-social.

¿Hay factores de riesgo de adicción?

Sí, hay algunos factores que se pueden configurar de esta manera.

"Los antecedentes familiares de adicción a cualquier tipo de sustancia son factores de riesgo", indica la profesional. Es así que invita a "tener una mirada más aguda en dirección a esa población, ya que probablemente tendrán respuestas más apetitivas hacia los tóxicos, con una progresión mayor en los estadios de la enfermedad, y también mayores dificultades para suspender el consumo". En otras palabras, la exposición a cantidades repetidas de sustancias en sujetos vulnerables genéticamente y psicosocialmente sientan las bases para presentar la enfermedad.

Los antecedentes familiares de uso de ciertas susntancias son un factor de riesgo de adicción

Cómo funciona y cómo se manifiesta la adicción

Cuando una persona experimenta placer se libera naturalmente una sustancia llamada dopamina, que se conoce popularmente como la hormona de la felicidad. "Tomar agua, comer, tener relaciones sexuales, o ciertos logros personales, se asocian con la percepción del placer", ejemplifica la experta, quien a su vez menciona que "el cerebro las aprende y las repite constituyéndose en actos a repetir".

El uso y abuso de drogas también es un desencadenante de segregación de dopamina, por eso es que se asocia este hábito con el placer y la felicidad. "Las drogas de abuso generan una liberación masiva de dopamina -en una cantidad muy superior a cualquiera de los ejemplos anteriormente citados-, con la consiguiente sensación de mayor placer en menor tiempo", amplía la profesional de Medicus. De esta manera, "el sujeto que las consume va disminuyendo la búsqueda de placer en los reforzadores naturales, ya que éstos no garantizan una fuente de placer suficiente". Así el sistema se va transformando en "dependiente de los tóxicos hasta que los circuitos se agotan y se agota la liberación de dopamina. Es por eso que se puede afirmar que "las sustancias psicoactivas no generan placer per se, sino que utilizan los circuitos cerebrales para obtenerlo", en palabras de la especialista de Medicus.

Estos son los estadios de una adicción

Al inicio, las personas consumen para sentirse bien, lo cual produce esa mencionada liberación masiva de dopamina.

Luego, en una etapa más avanzada, consumen porque no hacerlo los hace sentir mal.

En el tercer estadio de esta patología, a pesar de consumir se sienten mal, ya que hay una ausencia de dopamina por agotamiento. Es en este momento del trastorno cuando suelen hacer una consulta con un profesional.

Es esencial tener en cuenta que "ninguna persona consulta porque quiere dejar de consumir", sino que "en verdad lo que quieren es dejar de sentirse mal a pesar del consumo". Así lo explica la Dra. Marzorati.

Qué se puede hacer desde el lugar del profesional de la salud

La especialista señala que "los especialistas en tratamientos de adicciones nos encontramos cara a cara con un sujeto que ha transitado la etapa de la luna de miel con el tóxico". Agrega que "su sistema de placer quedó calibrado mucho más alto que antes, por lo que se sienten mal, deprimidos, sin ningún tipo de sensación placentera".

Es por eso que suelen buscar en las antiguas estrategias o estímulos que antes los gratificaban, pero ya no obtienen respuestas allí. En ese momento, en esa última etapa del trastorno, "es cuando piden ayuda y surge nuestro desafío: lograr volver al equilibrio anterior", puntualiza de manera muy clara y contundente la profesional.

¿Cómo se tratan estas afecciones?

El tratamiento de las adicciones es complejo y el paciente debe atravesar distintas etapas. Según explica la profesional, consta de cuatro pilares, que son el farmacológico, el psicoterapéutico, la terapia grupal y la terapia familiar.

La terapia es uno de los pilares del tratamiento de las adicciones

Se trata de cuatro aspectos que son esenciales y que se interrelacionan; "si uno de ellos falta la recuperación se complica", menciona la especialista de Medicus.

Por último, concluye que "aún cuando los cuatro pilares se encuentren presentes en el tratamiento,se trata de una enfermedad crónica, lo cual implica que probablemente haya momentos de mejoría y otros de recaída que se superarán con el acompañamiento constante".