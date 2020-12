No solo qué se come, sino cuándo: esta es la ventaja de almorzar antes de las 3 de la tarde

Un nuevo estudio, publicado en una revista estadounidense, ha descubierto que comer tarde podría traer dificultades para bajar de peso

¿Hay un horario que sea mejor para almorzar? ¿Hay algún momento del día en que sea peor que otro para comer?

Estas son algunas de preguntas que muchas personas pueden hacerse cuando piensan en los hábitos que tienen en su día a día.

Si bien no hay horarios buenos y horarios malos para comer, sí es cierto que se aconseja seguir ciertos hábitos para favorecer el metabolismo y que el cuerpo procese mejor los alimentos que ingiere. De hecho, hay una rama de la nutrición que se denomina crononutrición que estudia de analizar cuán importante es la hora a la que las personas comen y en qué medida influye sobre el organismo.

El estudio analizó los horarios a los que las personas ingerían su almuerzo

¿A qué hora hay que comer? La palabra de la ciencia

El último trabajo científico que aborda este tema se publicó en la revista The American Journal of Clinical Nutrition. Los expertos llegaron a la conclusión de que comer tarde es una mala idea. "Nuestros resultados sugieren que la ingesta tardía se asocia con factores de riesgo cardiometabólicos y una eficacia reducida para adelgazar", explican los expertos, que a su vez consideran que entender las "características y comportamientos relacionados con la ingesta tardía" podría ser una herramienta útil para tratar distintos problemas de salud.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores juntaron a más de 3.300 adultos con obesidad que se encontraban en un programa de adelgazamiento y establecieron un punto medio de ingesta teniendo en cuenta la hora del desayuno y de la cena de cada uno de los sujetos. De esta manera, además de analizar la composición dietética de las ingestas, dividieron a los participantes en dos grupos: aquellos que comían antes de las 14:54 horas del mediodía (personas que comían más temprano) y los que lo hacían después de las 14:54 horas (personas que comían más tarde).

"Los perfiles hormonales cardiometabólicos y de saciedad se determinaron a partir de muestras de sangre en ayunas recogidas antes de la intervención", indican los autores del trabajo publicado en la reconocida revista. También evaluaron otros indicadores como la pérdida de peso durante el programa de intervención -que duró 19 semanas- o los comportamientos obesogénicos en función de la edad, el sexo y otros factores que pueden influir en nuestra salud.

El horario de almuerzo tiene influencia sobre el peso y la salud

Tal como señala una de las autoras del estudio, los resultados apuntan que las personas que comen más tarde, los llamados comedores tardíos, tienen más problemas a la hora de adelgazar. "Los comedores tempranos pierden más peso durante nuestro tratamiento que el comedor tardío", señala la experta.

Hay algunos elementos que hacen que las personas que comen más tarde sufran los efectos mencionados, que además son comunes a todos los que tienen este hábito: falta de motivación, comen más cuando están estresados y también comen más compulsivamente viendo la televisión. La especialista agrega quequienes no tienen ganas de comer más temprano suelen tener la leptina (la hormona que regula el apetito) más elevada, por lo que también suelen desayunar más tarde.

Cabe mencionar que este no es el único estudio que ha llegado a esta conclusión. Una investigación publicada en la revista Advances in Nutrition en 2016 ya advertía acerca de la influencia que podrían llegar a tener los ritmos circadianos sobre el peso y la salud en general. Por su parte, otro trabajo publicado en la revista Nutrients afirma que desayunar pronto puede ayudar a no engordar.