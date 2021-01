Coronavirus: estos son los 10 países que más personas vacunaron hasta el momento

La aplicación de las vacunas contra el coronavirus ya comenzó en muchos países del mundo y hay algunos que llevan una amplia ventaja

La vacunación contra el coronavirus en el mundo ya comenzó. Semanas atrás empezaron a distribuirse las dosis por los distintos países del planeta y se dio por iniciado ese proceso de inmunización tan necesario para poder combatir la enfermedad y evitar que la pandemia se perpetúe en el tiempo.

La cantidad de personas vacunadas en cada país depende de la campaña que se haya hecho, de las dosis que se hayan comprado, de la obligatoriedad de la vacunación, entre otros factores. En base a todos ellos, hay algunos países que se posicionan dentro de los 10 con mayor proporción de población que ha recibido la inmunización.

Our World in Data, un sitio que depende de la Universidad de Oxford, ha monitoreado muchas de las variables relacionadas a la pandemia desde el primer momento. Los casos positivos, los testeos realizados, el número de fallecidos, la tasa de mortalidad y de letalidad, entre otros, fueron algunos de los puntos clave que el sitio analizó y que publicó durante todo el 2020, no solo a nivel mundial, sino país por país.

Ahora también comenzaron a explorar todo lo relacionado a la vacunación, sobre todo las dosis aplicadas en los países de los que pudieron obtener los datos necesarios. De acuerdo a esa información y al ranking que hicieron desde el sitio inglés, entonces, estos son los 10 países con mayor cantidad de población vacunada.

1. Estados Unidos

Con más de 15 millones de personas vacunadas, Estados Unidos es el país con mayor cantidad de dosis aplicadas hasta el momento.

La vacunación contra el Covid-19 ya ha alcanzado a millones de personas en todo el mundo

2. China

China se posiciona como segundo país con más personas vacunadas. El país oriental lleva 15 millones de habitantes vacunados.

3. Reino Unido

A continuación se ubica el Reino Unido, pero muy por debajo de los 15 millones de hombres y mujeres que se han vacunado en China, por un lado, y en Estados Unidos, por otro.

En la nación gobernada por Boris Johnson, donde recientemente apareció una nueva cepa de coronavirus, se vacunaron a 4,7 millones de personas.

4. Israel

Israel ha aplicado 2,8 millones de vacunas entre su población, un número muy elevado cuando se lo compara con el total de sus habitantes. Cabe mencionar que, aunque se encuentra cuarto en este ranking, el país ha crecido exponencialmente cuando se habla de esta variable.

5. Emiratos Árabes Unidos

En los Emiratos Árabes se han vacunado a 2,07 millones de personas.

6. Alemania

Alemania es el segundo país europeo que aparece en este listado. Allí se han vacunado 1,22 millones de personas, aunque la curva de crecimiento de la vacunación el país tiene una evolución constante. En otras palabras, no ha crecido exponencialmente como sí ha sucedido con Israel, por ejemplo.

En el país gobernado por Angela Merkel se han aplicado más de 1 millón de vacunas

7. Italia

Otro país europeo. En Italia se han colocado casi la misma cantidad de vacunas que en Alemania. 1,21 millones de italianos han recibido la vacuna contra el coronavirus.

8. Rusia

Rusia, el país que se encuentra bajo la mirada del mundo por el desarrollo de la Sputnik V, ha vacunado a 1 millón de personas.

9. India

En la India la cantidad de personas vacunadas es menor a un millón; de hecho, es el primer país que tiene una cifra más baja que el millón de habitantes. De acuerdo al último relevamiento realizado por el estudio citado, son 674.835 los hombres y mujeres vacunados.

10. Francia

585.664 personas recibieron la inmunización contra el Covid-19 en Francia.