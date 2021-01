Covid-19: cuál es el nuevo síntoma que ayuda a detectar la presencia del virus

Aún después de un año de haber comenzado a expandirse por el mundo, el coronavirus todavía sigue sorprendiendo. Nuevos efectos adversos, nuevas formas de manifestarse, nuevos tratamientos y ahora, las vacunas.

Los síntomas del coronavirus son conocidos, y de hecho son similares a los que aparecen por otras patologías respiratorias. Sin embargo, ahora apareció un nuevo que podría ayudar a detectar la infección, es decir, la presencia del virus. No es la tos, ni la fiebre, ni la pérdida de gusto o de olfato.

Esta vez el síntoma se manifiesta en la lengua. El efecto es visible en los nuevos casos, que lo están mostrando "con bastante frecuencia", algo que no sucedía en los casos que se presentaron al principio de la pandemia.

"Una de cada cinco personas con Covid todavía presenta síntomas menos comunes que no figuran en la lista oficial, como erupciones cutáneas. Se está viendo un número creciente de lenguas covid y extrañas úlceras en la boca. Si tiene un síntoma extraño o incluso solo dolor de cabeza y fatiga, ¡quédese en casa!". Este fue el mensaje de advertencia de Tim Spector, quien es jefe del departamento de epidemiología genética en Gran Bretaña.

One in five people with Covid still present with less common symptoms that dont get on the official PHE list - such as skin rashes. Seeing increasing numbers of Covid tongues and strange mouth ulcers . If you have a strange symptom or even just headache and fatigue stay at home ! pic.twitter.com/V04CiZNilK — Tim Spector (@timspector) January 13, 2021