Vacunas "sobrevendidas": la estrategia para luchar contra la pandemia, según el Financial Times

La campaña de vacunación comenzó en muchos países del mundo, pero todavía queda un largo camino por recorrer para vencer al Covid-19

Las vacunas parecen ser la solución para la pandemia y para controlar la expansión del coronavirus.

En este sentido, este miércoles el Financial Times publicó un artículo en el que analiza la situación y plantea cuál es la estrategia para que el abastecimiento llegue a todo el mundo.

Escrita por Anjana Ahuja, plantea algunos puntos clave sobre las vacunas en el mundo.

Si la logística lo permite, alrededor de 15 millones de personas en el Reino Unido habrán recibido al menos una dosis de la vacuna Covid-19 en algún momento de febrero. Siempre que las segundas dosis se entreguen de manera oportuna, esto debería mantener a los más vulnerables fuera del hospital.

Sin embargo, este hito no nos empujará mucho más hacia la normalidad. Todavía no sabemos si las vacunas frenan la transmisión, aunque es razonable esperar que lo hagan. Es poco probable que la mayoría de las personas en edad laboral reciba una primera dosis antes del verano. Incluso si los ancianos pueden saborear una libertad recién descubierta, no está claro por qué se debe esperar que las personas desprotegidas regresen a lugares de trabajo no esenciales, especialmente en medio de la preocupación por una variante más mortal. Dado que las vacunas se han vendido como la principal estrategia de salida en la primavera, ahora se requiere una seria gestión de las expectativas, junto con un enfoque constante en la supresión del virus.

Este es el artículo que se publicó en el Financial Times

Una fuente de tristeza surgió en una sesión informativa la semana pasada. Los investigadores académicos advirtieron que la vacunación por sí sola podría no inducir suficiente inmunidad colectiva para erradicar el virus. Una combinación infeliz de eficacia de la vacuna imperfecta, absorción subóptima y variantes superinfecciosas podría descarrilar los intentos de alcanzar el umbral de inmunidad colectiva, cuando R cae por debajo de uno y el virus comienza a disiparse. El modelado de la Universidad de East Anglia corrobora esta desagradable posibilidad.

Otra gran preocupación es que los países con transmisión deficientemente controlada podrían estar actuando como líneas de producción para nuevas variantes peligrosas. Si bien las vacunas actuales funcionan contra variantes de alto perfil, incluida la B.1.1.7, ahora dominante en el Reino Unido, esta buena suerte podría no durar.

Una variante, documentada por primera vez en Sudáfrica, muestra cierta resistencia en el laboratorio a los anticuerpos neutralizantes, informaron los científicos en un artículo de investigación no revisado la semana pasada. Moderna también dijo que su vacuna podría no ser tan efectiva contra esta variante y ha comenzado a desarrollar una nueva formulación que podría administrarse como refuerzo en otoño.

La mutación genética clave responsable también se registró en una variante de Brasil. Otro más se ha relacionado con un aumento en California , donde se han registrado 3 millones de casos.

Los investigadores habían sugerido anteriormente que los pacientes inmunodeprimidos que sufren infecciones prolongadas podrían actuar como placas de Petri para cepas tan irreprimibles. Pero puede haber una hipótesis alternativa plausible, según Tulio de Oliveira, bioinformático de la Universidad de KwaZulu-Natal. Es coautor del artículo sobre la variante sudafricana y colabora con el Grupo de trabajo sobre la evolución del virus de la Organización Mundial de la Salud. Su aviso llevó a los científicos del Reino Unido a investigar más a fondo la variante B.1.1.7 .

"Tuvimos una discusión abierta en el grupo recientemente sobre por qué estas variantes estaban surgiendo de forma independiente en tantos lugares", dice el profesor de Oliveira. "Notamos un factor común en Londres, el Cabo Oriental [Sudáfrica] y Manaus [Brasil], donde aparecieron estas tres variantes: se vieron muy afectadas en la primera ola de infección".

Esa primera ola, según la hipótesis, produjo muchas personas con anticuerpos que luego disminuyeron gradualmente con el tiempo. En la segunda ola, algunos individuos previamente infectados que volvieron a encontrar el virus carecían de inmunidad lo suficientemente potente como para prevenir la reinfección o matar el virus rápidamente. En efecto, dice el profesor de Oliveira, una persona con inmunidad natural menguante podría desempeñar el mismo papel que un paciente inmunodeprimido.

Las vacunas deben ir acompañadas de otras políticas sanitarias

Si las regiones con transmisión violenta actúan como caldo de cultivo para las variantes resistentes, no controlar la propagación prolongará la pandemia. El profesor de Oliveira destaca que Taiwán, China, Australia y Nueva Zelanda, que han perseguido la eliminación, son los modelos a seguir. "Esta debería ser una llamada de atención para que todos controlemos la transmisión, no solo en nuestras propias regiones sino a nivel mundial. Este virus seguirá siendo más astuto que nosotros si no nos lo tomamos muy en serio ", dice.

Eso significa no solo vacunación, sino también pruebas rápidas, rastreo de contacto rápido y preciso, cuarentena y aislamiento. En resumen, la vacunación debe ir de la mano con la supresión del virus, no convertirse en un sustituto de la misma. Un lanzamiento exitoso de la vacuna contará de poco si el país se convierte en un crisol de variantes resistentes.

"Durante el año pasado le hemos dado al virus muchas pulgadas y ha tomado muchas millas", señala el artículo publicado en el diario financiero.

Incluso las infecciones leves pueden provocar un "Covid prolongado", que se caracteriza por fatiga y dificultad para respirar que persisten durante meses. La pandemia también está creando una epidemia secundaria de trauma entre los sobrevivientes y cuidadores. Los países con transmisión desenfrenada se están cargando con una carga crónica de salud, tanto física como mental, durante las próximas décadas.

Afortunadamente, las vacunas excelentes están llegando a millones de armas, pero la supresión sigue siendo una parte crucial del final.