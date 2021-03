¿Problemas para dormir? 5 alimentos que pueden causar insomnio

Hay algunos alimentos que tienen la capacidad de afectar el sueño, por lo que se aconseja no consumirlos en el horario cercano a dormir

Dormir mal puede ser muy nocivo para la salud de las personas. Además del cansancio y del agotamiento que produce haber pasado una mala noche, la realidad es que el insomnio y la falta de sueño pueden ocasionar consecuencias a nivel físico y mental.

Hay muchos factores que influyen en el sueño y uno de ellos es la alimentación. Ciertos productos pueden resultar perjudiciales para la calidad de sueño, pueden afectar la capacidad para conciliar el sueño. Es por eso que se aconseja evitarlos cerca del horario de dormir, al igual que ciertas bebidas y hábitos como el tabaquismo.

Estos son los 5 alimentos que pueden causar insomnio

Embutidos

Algunos alimentos con un elevado contenido de proteínas tienen tiramina, pero la cantidad de esa sustancia aumenta con los procesos de maduración o fermentación.

Las carnes procesadas, sobre todo los embutidos y carnes curadas como los jamones y las salchichas, tienen un mayor contenido de tiramina, algo que puede interferir con la calidad de sueño.

Los embutidos son uno de los alimentos que puede afectar el sueño

Queso

La cafeína no es el único componente que puede afectar el sueño. El queso también puede hacerlo, ya que también tiene tiramina, una sustancia que se encuentra presente sobre todo en los quesos maduros.

La tiramina también se produce de manera natural en el cuerpo e interviene en procesos de regulación de la presión arterial. El problema empieza cuando el organismo tiene una cantidad elevada de esta sustancia. Es en ese momento cuando la persona puede empezar a sentir dolores de cabeza y dificultades para dormir.

Bebidas alcohólicas

Si bien el alcohol induce el sueño porque es un depresor del sistena nervioso central, la realidad es que tiene un impacto negativo en la calidad del sueño. Es probable que la persona se duerma rápido pero que tenga un sueño ligero y que al día siguiente se sienta como si no hubiera dormido.

Las bebidas alcohólicas pueden afectar el sueño

Comidas condimentadas

En este caso el problema puede deberse a la irritación estomacal e indigestión que pueden causar este tipo de comidas.

Además, el picante contribuye a aumentar la temperatura corporal, lo que hace más difícil conciliar el sueño.

Chocolate

Este es un alimento que realmente hace felices a las personas, ya que contiene sustancias como la feniletilamina, que en el cerebro producen una sensación de felicidad y bienestar.

Además, tiene teobromina, que es un estimulante del sistema nervioso que actúa de forma muy similar a la cafeína y también se encuentra en el chocolate: comer 100 gramos de chocolate oscuro equivale a tomar media taza de café.

Por qué otras causas puede aparecer el insomnio

El insomnio es uno de los trastornos del sueño más comunes. Las personas que sufren este problema tienen dificultades para quedarse dormidas, para continuar durmiendo o para hacer ambas cosas. Como consecuencia, duermen pocas horas y muy mal, lo cual puede provocar efectos adversos en su vida diaria.

El insomnio puede ser agudo -de corta duración o esporádico- o crónico, es decir, constante, que se mantiene a lo largo de un período de tiempo. El insomnio agudo es frecuente y suele aparecer a partir de situaciones de estrés en el trabajo, en la familia o momentos traumáticos. Por lo general, dura algunos días o semanas y no requiere tratamiento específico, sino que desaparece con el elemento que lo desencadena.

El insomnio crónico, por el contrario, dura un mes o más tiempo y la mayoría de los casos de insomnio crónico son secundarios, lo cual implica que el insomnio es un síntoma o efecto secundario de algún otro problema.

Las principales consecuencias del insomnio son sueño excesivo y falta de energía durante el día, dado que la persona es incapaz de descansar correctamente cuando debe hacerlo. A su vez, es posible que el paciente manifieste angustia, depresión o irritabilidad como efectos secundarios del insomnio.

El insomnio puede desencadenar otros problemas cuando se prolonga en el tiempo

Los trastornos de la memoria, es decir, dificultades para recordar o retener información, también se encuentran entre los problemas más frecuentes que aparecen como consecuencia del insomnio. Las causas del insomnio son diversas, ya que cada persona puede desarrollar este trastorno como consecuencia de estímulos diferentes que aparecen en su vida. Sin embargo, hay algunos factores que suelen aparecer con mayor frecuencia entre los pacientes que padecen esta afección.

Las enfermedades psiquiátricas, tales como los trastornos de ansiedad y depresión, son causa frecuente de insomnio. La higiene inadecuada del sueño -dormir siesta, consumir cafeína y/o alcohol en exceso, actividad física intensa antes de dormir, horarios irregulares de acostarse o levantarse o permanecer muchas horas en cama- también es una de las causas más comunes de insomnio o de problemas en el sueño.

Asimismo, algunas enfermedades crónicas con dolor o falta de aire -patología reumática, fibromialgia, EPOC, asma, insuficiencia cardíaca, reflujo gastro-esofágico o úlceras- son problemas que pueden desencadenar el insomnio. Además, existen enfermedades estrictamente relacionadas al sueño, como el síndrome de apnea de sueño o movimientos periódicos de las piernas. Este tipo de patologías también pueden ser causa de insomnio, dado que no permiten que el paciente descanse correctamente. Hay algunos medicamentos que se utilizan para tratar otras patologías que pueden causar, como efecto secundario, insomnio.

Los estimulantes, antidepresivos, supresión de sedantes o hipnóticos son algunos de los fármacos que pueden impactar negativamente en el sueño quienes los toman. De acuerdo al tipo de insomnio el tratamiento se puede encarar desde diversas perspectivas. Ante todo, es fundamental identificar la causa que provoca el trastorno, de modo tal que se pueda determinar por dónde comenzar a tratarlo.

En muchas ocasiones, es posible tratar el problema con medidas generales. Reducir el tiempo en la cama, evitar ejercicios antes de acostarse, no consumir al alcohol, tabaco o café, son acciones que pueden ayudar a mejorar la situación. En caso de que este tipo de medidas no funcionen es probable que el paciente requiera una consulta con un profesional para que el especialista pueda indicar el tratamiento adecuado para el caso particular.