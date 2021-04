Alerta por la segunda ola de coronavirus: ¿en cuánto tiempo podría duplicarse la cantidad de casos?

El incremento en los casos no cesa y un experto cree que en una semana podrían duplicarse y poner en riesgo la capacidad del sistema sanitario

La segunda ola llegó con mucha fuerza y parece seguir en crecimiento. El incremento de los casos de coronavirus que se reportan diariamente da cuenta de que la situación epidemiológica es cada vez más delicada.

En este sentido, expertos advirtieron que si se mantiene la velocidad de contagio de coronavirus actual, la semana que viene se duplicarían los casos y colapsaría el sistema de salud.

"Si se dan las perspectivas que se planean en base a la situación epidemiológica, la semana que viene tenemos duplicación de casos: pasaríamos de 27 mil a 54 mil casos", consideró el médico de Terapia Intensiva del Hospital Santojanni David Barbieri.

"Si seguimos con esta velocidad, no hay manera de que no colapsemos", alertó el Dr. Barbieri en declaraciones que hizo al programa Ruleta Rusa, que conduce Nancy Pazos en Rock and Pop.

A su vez, el miembro del Sindicato de Médicos Intensivistas de la República Argentina (SIMIRA) señaló que el hecho de que la ocupación de camas de Terapia Intensiva llegara al 70 por ciento en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) "es un número muy preocupante". Y agregó: "Venimos mal, porque básicamente partimos de un piso que ya venía alto".

El Dr. Barbieri advirtió acerca de la situación epidemiológica y del posible colapso del sistema de salud

En ese sentido, señaló que "el año pasado para esta fecha había cuarentena rígida: en Terapia Intensiva había los infartos, los ACV y los poquitos casos de coronavirus que podían llegar a entrar".

"No había politraumatismos, porque no se podía circular y no había quien chocara. Los politraumatismos son generalmente la mayor proporción de los `clientes´ de la Terapia Intensiva: éso y las cirugías programadas. Ahora hubo cirugías programadas y la gente circula, entonces hubo accidentes", precisó el referente del SIMIRA.

Además, Barbieri recordó que los contagiados con Covid-19 "permanecen más tiempo en terapia intensiva: el promedio normal son siete días y el de un paciente con coronavirus, de mínima son 21 días".

"Eso hace un efecto de saturación y se va llenando, se va llenado y colapsó", indicó el especialista.

Por otro lado, Barbieri advirtió acerca del impacto que tiene la situación más allá de los números. "Se pone muy en tensión el sistema en términos numéricos, pero en la parte humana la tensión es mucho mayor".

Carla Vizzotti pidió extremar los cuidados

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, advirtió este miércoles que "está en aumento" la circulación de las nuevas cepas de coronavirus en el país y reconoció que la Argentina está "en un momento crítico, no sólo desde lo sanitario, sino también desde lo social, lo emocional".

EN VIVO | COVID 19 - Reporte de la ministra de Salud, Carla Vizzotti https://t.co/k5Muk3wk2K — Casa Rosada (@CasaRosada) April 14, 2021

"La verdad es que es el mensaje más difícil que me toca dar desde que empezó la pandemia. Estamos en un momento crítico, no sólo desde lo sanitario, sino también desde lo social, lo emocional", comenzó la funcionaria nacional. En conferencia de prensa en Casa Rosada, la integrante del Gabinete señaló que "la situación es delicada" ante la segunda ola.

"Estamos preocupados. El sistema de salud está en tensión. La situación no es la misma que en 2020. El aumento acelerado hace que se haya puesto en tensión sobre todo las camas de terapia intensiva", afirmó. Y agregó: "Tenemos variantes de preocupación circulando en la Argentina. Ha aumentado al 10% el porcentaje de las variantes del Reino Unido y Manaos. No están circulando en forma predominante, pero están en aumento y eso es una preocupación".

Ante el feroz incremento de los contagios en los últimos días, la integrante del Gabinete señaló que "las únicas medidas que son efectivas son las que se cumplen" y pidió "postergar toda actividad que no sea prioritaria".

La ministra Carla Vizzotti dio una conferencia de prensa este miércoles por la mañana

"Hagamos lo mínimo indispensable. Posterguemos toda actividad que no sea prioritaria: sólo salgamos a trabajar, a realizar las actividades indispensables, a llevar a los chicos a la escuela", manifestó.

E insistió: "Vamos a tener que postergar festejos, cumpleaños, bautismos, reuniones sociales y de amigos: es clave para disminuir la transmisión".

"Tenemos que insistir y es imperiosa la necesidad de recordar los cuidados", aseguró Vizzotti. "Trasladar los cuidados a los interiores es muy importante, usar el barbijo y hacerlo bien, respetar los dos metros de distancia, la ventilación cruzada de los ambientes", recordó.

"Si tenemos síntomas, es muy importante no subestimarlos, evitar el contacto con otras personas, avisarle a nuestros contactos para que también lo eviten", afirmó.