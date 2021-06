¿Cocinás de manera segura? 5 consejos para manipular bien la comida y evitar intoxicaciones

Las recomendaciones son simples y sencillas de aplicar en el día a día, de modo que fácilmente se podrán evitar intoxicaciones y otros problemas

Muchas veces, las intoxicaciones alimenticias tienen que ver con los hábitos de las personas al manipular los productos. Si bien en ocasiones son inevitables, cuando se cocina en casa y se manipulan los alimentos de manera casera, es más probable que se puedan prevenir afecciones de estas características.

Precisamente, hábitos más limpios y salubres pueden ayudar a evitar la aparición de ciertas intoxicaciones. Se trata de recomendaciones hechas por expertos y fáciles de aplicar en el día a día.

Dado que este 7 de junio se celebra el Día Mundial de la Seguridad Alimentaria, expertos han ha emitido una guía con 5 consejos de seguridad al manipular, comer y almacenar alimentos que es posible seguir en casa.

1. Lavar y pelar las frutas, sobre todo si se consumen crudas

La primera de estas recomendaciones de seguridad alimentaria es algo que, seguramente, lleves haciendo toda la vida, pero, por si acaso, no está de más recordarlo. Es necesario lavar o pelar las frutas y las hortalizas, puesto que el exterior de estos alimentos puede estar contaminado por microorganismos patógenos y sustancias químicas peligrosas para la salud.

Se aconseja lavar y pelar las frutas y verduras, sobre todo si se consumen crudas

2. Evitar comer alimentos de origen animal crudos

También aconsejan evitar comer alimentos crudos que sean de origen animal. Los profesionales aseguran que no se garantiza la seguridad si durante la cocción no se alcanzan los 79º C en todo el alimento durante 2 minutos. Principalmente, se recomienda controlar la cocción del interior de los trozos grandes de carne y de pescados, los pollos enteros o la carne picada.

3. No descongelar los alimentos a temperatura ambiente, sino en la parte baja de la heladera

Otro de los consejos de seguridad alimentaria a tener en cuenta tiene que ver con el proceso de descongelamiento de los alimentos. El agua del deshielo, señalan los expertos, puede contener microorganismos patógenos, que se multiplican muy rápidamente a temperatura ambiente, y que pueden ser responsables de una intoxicación si entran en contacto con el alimento.

Sin embargo, por debajo de los 5º C, el crecimiento bacteriano va a menor ritmo, de modo que descongelar los productos en la heladera es más recomendable.

La carne se debe descongelar adentro de la heladera, no afuera

4. No utilizar los mismos utensilios para manipular alimentos crudos y alimentos ya cocidos

A diferencia de otras recomendaciones, es probable que esta no fuera tan conocida y, por ende, poco practicada. Los expertos advierten que los alimentos crudos y sus jugos pueden estar contaminados con microorganismos peligrosos, y estos pueden transferirse a otros alimentos durante su preparación a través de tablas de cortar, cuchillos, recipientes.

5. Colocar separados los alimentos crudos de los cocidos

La última indicación que dan por el Día Mundial de la Seguridad Alimentaria es que los alimentos crudos y los cocidos se deben almacenar por separado. Explican que puede haber microorganismos en los productos crudos y, por tanto, riesgo de que estos pasen de un alimento a otro si no se separan correctamente en su almacenamiento.