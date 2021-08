La clave de la alimentación saludable está en el orden: así es la experiencia de Jey Mammon con Viandas Cormillot

Jey Mammon, conductor de Los Mammones, organiza y lleva adelante su alimentación diaria con la ayuda del equipo de Viandas Cormillot

El orden en la alimentación es muy importante para llevar una dieta saludable. Este parámetro es aconsejable para todas las personas, independientemente de que estén haciendo un tratamiento para bajar de peso o no. La organización, la variedad y la moderación siempre serán pilares de una alimentación sana.

Las viandas diseñadas de manera personalizada por el equipo del Dr. Cormillot apuntan precisamente a lograr ese cometido. Ordenar la forma de comer de cada paciente y alcanzar los objetivos que busca.

Precisamente por eso es que entran las Viandas Cormillot en la vida de Jey Mammon, el reconocido conductor que hizo un cambio rotundo en su vida a partir de su tratamiento y logró perder cerca de 15 kilos.

Jey Mammon cuenta cómo es su experiencia con las viandas y con el equipo que las diseña

¿Cómo es tu experiencia con Viandas Cormillot?

Mi experiencia con las Viandas Cormillot es espectacular porque es una solución muy práctica: en 5 minutos tenés la comida. Siempre que te estás cuidando o estás tratando de hacer un plan alimenticio a tu medida tiene que estar preparado especialmente y esto está preparado especialmente y en 5 minutos comés.

¿Por qué los elegiste en una primera instancia?

Los elegí porque empecé a atenderme con el Dr. Adrián Cormillot y una cosa viene de la mano de la otra. Hay un trabajo en conjunto, por supuesto lo que uno come controlado por una nutricionista, que en mi caso es Pato Giacomelli, el médico que me acompaña, que es Adrián Cormillot, y ese es el plan.

Es como un matrimonio de 3 patas.

¿Tuviste otros tratamientos antes?

No hice un tratamiento como tal. Sí he coqueteado con alguna nutricionista pero, por otro lado, en algunos momentos bajé de peso por las mías. De todos modos, no hay nada mejor que que sea de manera ordenada y hecho por gente que sabe.

Las viandas son una gran herramienta para organizar la alimentación

¿Por qué elegiste seguir con las viandas más allá de la dieta para bajar de peso?

Elegí seguir con las viandas por lo mismo que decía al principio. Es práctico y es exactamente lo que uno necesita. Podés elegir los gustos que querés, me refiero a que si por algún motivo hay una preferencia de gustos, hay un montón de variantes para elegir. Eso hace que uno coma rico.

Además, los postrecitos son la gloria.

¿Qué le aconsejarías a alguien que está en la misma posición en la que vos estabas?

Antes que nada quiero cambiar el verbo y decir "en la que estoy, no en la que estaba". Porque la verdad es que uno tiene que convivir con esta lucha permanente de un cuerpo que tiene memoria, según lo que aprendí con Adrián Cormillot, y el cuerpo tiende a ir al peso máximo que uno tuvo. Estamos hablando de una enfermedad, claramente la obesidad es una enfermedad, por eso yo no hablo en pasado sino en presente, porque necesito que me acompañen.

Como el matrimonio que decíamos hace un rato, hay momentos de separación (risas), momentos de necesitar pensar, y uno siempre vuelve al amor.

La variedad de opciones es una de las características que Jey destaca de las viandas

¿Cómo complementás la dieta en tu día a día (ejercicio, por ejemplo)? ¿Qué otros hábitos tenés?

El tema del ejercicio está rondando mi cabeza estos días porque precisamente pensaba: "si sin hacer ejercicio tengo resultados de descenso de peso, ¿cómo sería haciendo ejercicio o moviéndome un poco?". Por el momento no sucede.

Ahora el único hábito saludable que tengo es cuando conecto con el matrimonio con Cormillot, que hace que esté en mi mejor momento.

Para Viandas Frescas: www.deliverycormillot.com

Para Viandas Congeladas: www.viandascormillot.com

O escribinos por WhatsApp: +54 9 11 3306-1372