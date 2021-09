Ultrasónico y reversible: así funciona el innovador método anticonceptivo para hombres

Parece todo menos lo que realmente es; este anticonceptivo masculino usa ultrasonido para evitar que quien lo usa produzca esperma

Esta especie de contenedor que se asemeja a un cargador de teléfono sin cables o un altavoz inteligente está tan alejado de ser una cosa como de ser la otra.

Su nombre es Coso y es un diseño pensado por Rebecca Weiss, quien acaba de ganar el prestigioso premio de diseño James Dyson Award por este dispositivo. A través del uso de ultrasonido, paraliza temporalmente el funcionamiento de los testículos. En otras palabras, se trata de un anticonceptivo masculino no permanente que no requiere intervenciones quirúrgicas.

Hasta el momento, en teoría el dispositivo funciona de esta manera. Sin embargo, todavía no fue probado en estudios clínicos, por lo que no es posible afirmar que funcione o que no lo haga.

El por qué del diseño de este dispositivo

De acuerdo a lo publicado hasta el momento, Weiss ha basado el Coso en dos pilares.

El modelo diseñado por Rebecca Weiss se llama Coso

La primera es un estudio científico patrocinado por la Parsemus Foundation, una organización sin ánimo de lucro dedicada a financiar investigaciones de ideas arriesgadas cuyo objetivo sea la mejora de la calidad de vida de humanos y animales. Ese trabajo, que se publicó en 2012, asegura tener datos de pruebas que demuestran que la técnica anticonceptiva de los ultrasonidos funciona con animales.

La segunda es otro estudio entre 422 participantes masculinos a los que preguntó su opinión sobre un producto de estas características. 25 de estos hombres trabajaron con ella en sesiones de tormentas de ideas para el diseño del producto. Weiss dice que luego se reunió con expertos en sexualidad, psicología y urología para evaluar las ideas que resultaron en los prototipos físicos que luego sometió a prueba. El resultado es el que se puede ver en este artículo: una especie de tazón con un corte ovalado — para que sea fácil colocar el aparato dentro del aparato — que contiene la circuitería necesaria para controlarlo, incluyendo el módulo de generación de ultrasonido. Usarlo es muy sencillo: sólo hay que llenarlo de agua, esperar a que la luz indicativa de operación se active e introducir el escroto dentro hasta que Coso te indique que debes sacarlo. A partir de ese momento, y si realmente llega a funcionar, un hombre tendría dos semanas para hacer la caidita de Roma sin consecuencias graves (y no me refiero a que la infertilidad tenga fecha de caducidad sino a los embarazos no deseados).

Las ventajas de Coso

Según la diseñadora de Coso, la facilidad de uso y aplicación de Coso es su mayor ventaja.

"Coso ofrece un método anticonceptivo amigable y fácil de aplicar sin ninguna intervención, dolor o efecto secundario", manifiesta Weiss. Estas dos últimas son, en muchos casos, el efecto de las pastillas anticonceptivas que las mujeres tienen que tomar para evitar el embarazo (entre otros métodos). El mundo del anticonceptivo masculino, sin embargo, sigue reducido en su mayor parte a la vasectomía y al preservativo.

El uso de preservativo no debe dejarse de lado, aún cuando este dispositivo funcione

Cabe mencionar que Coso ha ganado el prestigioso premio de diseño industrial de James Dyson.

Finalmente, Weiss dijo: "Esperemos que Coso funcione y llegue a hacerse realidad. Un método anticonceptivo masculino que sólo requiere un par de minutos y no tiene ningún efecto secundario para nadie sería un gran logro para muchas parejas, especialmente para las mujeres. Weiss está ahora buscando socios capitalistas que financien la investigación clínica para convertirlo en un producto".

Es importante tener en cuenta que, aún cuando este dispositivo funcionara tal como se espera, el uso de preservativo no debe dejarse de lado, dado que uno de los objetivos que cumple es la prevención de contagio de enfermedades de transmisión sexual.