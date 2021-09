El esquema de vacunación de tres dosis podría ser el nuevo estándar, según un asesor de la Casa Blanca

Según el experto, aplicar tres dosis de vacunas contra el coronavirus podría transformarse en el nuevo estándar para inmunizar a la población

El Dr. Anthony Fauci, experto en infectología y asesor de la Casa Blanca, aseguró que es probable que se necesiten tres dosis de la vacuna contra el Covid-19 para una protección completa.

El profesional citó estudios realizados en Israel que mostraron una disminución de las infecciones entre las personas que recibieron una tercera dosis o una dosis de refuerzo.

Fauci, quien es director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dijo que "hay razones para creer que una tercera dosis será realmente duradera, y si es duradera, entonces es muy probable que un régimen de tres dosis sea el régimen de rutina".

En última instancia, corresponde a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) decidir si los estadounidenses deben recibir tres dosis de la vacuna covid-19, dijo Fauci. La agencia analizará la cuestión a finales de este mes después de que Moderna y Pfizer solicitaran a la FDA la autorización de una tercera dosis a los seis u ocho meses de recibir la segunda.

Anthony Fauci, experto asesor de la Casa Blanca, afirmó que podrían necesitarse tres dosis de la vacuna

La recomendación de las dosis de refuerzo probablemente conducirá a la disponibilidad para una amplia porción de la población, y las dosis podrían comenzar a extenderse tan pronto como la semana del 20 de septiembre, dijo el Dr. Vivek Murthy, director general de Sanidad de Estados Unidos.

"En algún momento, podremos saber quién necesita una vacuna adicional y quién no", asegiró Murthy en una llamada organizada por el Cuerpo Comunitario covid-19 de los Servicios de Salud y Humanos de Estados Unidos.

"En este momento, no tenemos ese indicador, por lo que estamos recomendando que no sólo las personas se vacunen en general -independientemente de si se infectaron en el pasado o no-, sino también cuando se trata de obtener estas dosis adicionales para mantener y ampliar su protección, que lo hagamos ampliamente", dijo.

Crecieron las consultas sobre terceras dosis

Si bien las dosis aún no están disponibles para el público, los departamentos de salud locales de Estados Unidos han visto un aumento reciente de las llamadas de personas que quieren concertar citas. Así lo ha indicado la Asociación Nacional de Departamentos de Salud de Condados y Ciudades.

Sin embargo, se sigue haciendo hincapié en el aumento de las tasas de vacunación entre la población estadounidense para ayudar a superar la pandemia.

La vacuna de Moderna crea el doble de anticuerpos que la de Pfizer, según un estudio

Los inmunizados con la vacuna de Moderna presentan el doble de anticuerpos que los que reciben las inyecciones de Pfizer y BioNTech, según un estudio revisado por pares publicado este lunes en The Journal of the American Medical Association (JAMA).

"Este estudio ha demostrado una inmunogenicidad humoral significativamente mayor de la vacuna SARS-CoV-2 mRNA-1273 (Moderna) en comparación con la vacuna BNT162b2 (Pfizer-BioNTech), tanto en participantes infectados como no infectados, y en todas las categorías de edad", afirman los autores de la investigación.

Los hallazgos apuntan a que la cantidad de principio activo en las dosis y el intervalo que hay entre la primera y la segunda inyección podrían jugar un papel importante en la diferencia de las respuestas inmunitarias.

Los voluntarios del estudio eran trabajadores sanitarios de un centro en Ziekenhuis Oost-Limburg, Bélgica, que estaban citados para la vacunación con 2 dosis de ARNm-1273 (Moderna) o BNT162b2 (Pfizer y BioNTech). De 2499 sanitarios, 1647 participaron en este estudio.

"Un total de 688 fueron vacunados con ARNm-1273 (edad media, 43,2 años; 76,7% mujeres; 21,8% previamente infectados con SARS-CoV-2) y 959 con BNT162b2 (edad media, 44,7 años; 84,9% mujeres; 13,2% previamente infectado)", describe el informe.

La vacuna de Moderna generó dos veces más anticuerpos que la de Pfizer, según este estudio

Los participantes se sometieron a pruebas serológicas antes de la vacunación y de 6 a 10 semanas después de la segunda dosis, independientemente de si se habían contagiado (o no) con el coronavirus.

"Se observaron valores de anticuerpos más altos en los participantes vacunados con 2 dosis de ARNm-1273 [Moderna] en comparación con los vacunados con BNT162b2 [Pfizer]", concluyen los autores del estudio publicado en JAMA.

De facto, para la cohorte del estudio que se había infectado previamente, los investigadores también detectaron que los inmunizados con la candidata de la biotecnológica seguían presentando más títulos de anticuerpos que los que recibieron la de Pfizer y BioNTech.

Las 2 únicas vacunas autorizadas para su uso de emergencia basadas en la tecnología de ARN mensajero requieren de 2 dosis para estimular una robusta respuesta inmunitaria. Ambas tienen más de un 90% de eficacia y son efectivas contra las variantes del coronavirus identificadas, delta inclusive.

El estudio señala que la vacuna de Moderna genera más anticuerpos que la de Pfizer

Sin embargo, la vacuna de Moderna contiene 100 microgramos de principio activo en comparación con los 30 microgramos que tiene la vacuna de Pfizer.

Además, las inyecciones de la biotecnolóigca se administran con 4 semanas de diferencia, frente a las 3 semanas que separan el régimen de 2 dosis de la farmacéutica.

Estos factores, destacan los autores que han publicado en JAMA, podrían estar influyendo en el resultado del estudio.

Otras investigaciones, aún no revisadas por pares, también han demostrado que los niveles de anticuerpos de Pfizer podrían caer al 84% a los 6 meses. Cuando los de Moderna, según sus propios datos, se mantienen estables entre el 90% y el 93% en el mismo periodo.