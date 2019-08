Cómo liquidar en el recibo de sueldo el beneficio en aportes personales

El Gobierno dispuso mediante decreto una rebaja de hasta $2000 en los aportes a la jubilación de los trabajadores durante agosto y septiembre de 2019

En el Boletín Oficial del pasado 15 de agosto se publicó el Decreto 561/2019. Mediante el mismo se establecieron una serie de medidas tendientes a beneficiar a los trabajadores en relación de dependencia, autónomos y monotributistas.



"Específicamente el artículo 4 del decreto, establece la reducción del aporte personal con destino al SIPA de los trabajadores en relación de dependencia, que tengan una remuneración bruta mensual devengada en el mes de que se trate de hasta $60.000, que se devengue durante los meses de agosto y septiembre del año 2019, en una suma equivalente a $2.000 mensuales o al 100% de su valor, lo que resulte menor", señala el consultor tributario Marcos Felice



Dicha suma será proporcional para los contratos a tiempo parcial y también en aquellos casos en que, por cualquier motivo, el tiempo trabajado involucre una fracción inferior al mes.



Los empleadores que tengan a su cargo el pago de la remuneración detraerán del descuento que les corresponda practicar conforme al inciso c) del artículo 12 de la Ley 24.241 y sus modificaciones, la suma que resulte de la aplicación de lo dispuesto en los párrafos precedentes.



Por otra parte, la AFIP oficializó la reglamentación del beneficio mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución General 4558.



A través de la medida se dispone que:



– La versión 41 release 7 del SICOSS resultará de aplicación para la generación de las declaraciones juradas correspondientes al período devengado agosto de 2019 y siguientes.



– Esta nueva versión permitirá elaborar las declaraciones juradas correspondientes a los períodos devengados agosto y septiembre de 2019 considerando, respecto de los trabajadores en relación de dependencia cuya remuneración imponible sea inferior o igual a $60.000, las disposiciones del Artículo 4° del Decreto N° 561 del 14 de agosto de 2019.



– Se agrega el campo "Ajuste Aporte Decreto 561/2019", en el cual se consignará el aporte personal a reintegrar al que se refiere el inciso a) del Artículo 10 de la Ley 4.241 y sus modificaciones, hasta el tope de $2.000.



– Se aclara que para los casos de pluriempleo y siempre que por esos servicios la sumatoria de las remuneraciones imponibles no supere los $60.000, el trabajador deberá informar -mediante nota- a cada uno de los empleadores la porción del beneficio que corresponde aplicar en función a su remuneración imponible, a fin de que dicho beneficio no supere el tope de $2.000.



– Los empleadores que se encuentren obligados a utilizar el Libro de Sueldos Digital podrán consultar en el instructivo habilitado en el micrositio "web" institucional la parametrización de los conceptos de liquidación involucrados.



– La obligación de utilización de la versión 41 release 7 del programa aplicativo "Sistema de Cálculo de Obligaciones de la Seguridad Social – SICOSS" o, en su caso, del sistema "Declaración en Línea", comprende asimismo las presentaciones de declaraciones juradas -originales o rectificativas- correspondientes a períodos anteriores, que se efectúen a partir de la fecha de disponibilidad del nuevo release.



¿Cómo liquidar en el recibo de sueldo el beneficio en los aportes del Decreto 561/19?



"Como nada dice el decreto ni la reglamentación de AFIP sobre las formas de liquidar y exponer en el recibo de sueldos la reducción del aporte del trabajador con destino al SIPA, aplicaremos la forma de liquidar en el recibo el beneficio en aportes que nos parece más adecuada para que quede claramente expuesto el beneficio otorgado al trabajador", explica Marcos Felice.



Para ello tendremos en cuenta que:



a) El beneficio corresponde solamente a aquellos trabajadores que obtengan remuneraciones iguales o inferiores a $60.000 en c/u de los meses que rige el beneficio, es decir agosto y septiembre 2019.



b) El tope del beneficio es de $2.000 por cada mes.



c) En los casos de trabajo a tiempo parcial o cuando el trabajador haya prestado tareas por un tiempo inferior al mes completo, el tope a aplicar deberá proporcionarse al tiempo trabajado.



d) En los casos de trabajadores con pluriempleo, el tope del beneficio no se modifica y es el empleado quien debe informar a cada empleador que proporción del beneficio le corresponde aplicar en cada uno.



e) En el caso de quienes cobren quincenalmente, nos parece lo más adecuado y práctico aplicar el beneficio en el recibo de la segunda quincena donde se tiene con certeza el total devengado mensualmente por el trabajador.



Para aplicar en la práctica la forma de liquidar en el recibo el beneficio en aportes tenemos entonces que:



A) TRABAJADOR A TIEMPO COMPLETO



(a) Aplica el tope de los $ 2.000.- ya que el total descontado por jubilación supera ese límite.

(a’) Aplica el beneficio por el total del descuento porque no supera el tope de los $ 2.000.-



B) TRABAJADOR A TIEMPO PARCIAL MEDIA JORNADA

(b) Aplica el tope de $ 1.000.- por ser trabajador a tiempo parcial de media jornada.



C) TRABAJADOR QUE NO CUMPLIÓ TAREAS EL MES COMPLETO







(c) Aplica como tope $ 1.333,33.- que corresponde a la proporción de los 20 días trabajados respecto a los $ 2.000.- del decreto.



D) TRABAJADOR QUINCENAL

(d) No hay beneficio porque lo aplicamos en la segunda quincena.



(d’) El beneficio es por el total de los $ 2.000.- ya que la remuneración total mensual no supera el límite de $ 60.000.- y el descuento total por jubilación mensual supera el tope de $ 2.000.- (1.760 + 1.760)



E) TRABAJADOR CON PLURIEMPLEO







(e) En este caso en el Empleo A le corresponde 2/3 del total del beneficio ya que obtiene $40.000 del total de $ 60.000.- por ambos empleos. Por ello el beneficio se aplica calculando 2.000 x 2/3.



(e’) En este caso en el Empleo B le corresponde 1/3 del total del beneficio ya que obtiene $20.000 del total de $ 60.000.- por ambos empleos. Asimismo, este empleador debe aplicar el tope reducido al 50% por ser trabajo a tiempo parcial de media jornada. Por ello el beneficio se aplica calculando 2.000 x 1/3 x 0,50.