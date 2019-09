El Gobierno mejoró la implementación del IVA al 0 por ciento

El decreto 567 fijó la tasa del 0% del IVA para la venta de ciertos productos de la canasta alimentaria, cuando se comercialicen a consumidores finales

El decreto 567/2019 fijó la alícuota del 0% del IVA para la venta de ciertos productos de la canasta alimentaria, cuando se comercialicen a consumidores finales.



El objetivo fue eliminar el IVA en esos productos para beneficiar, especialmente a las personas de menos recursos que los consumen y a la clase media.



Algunas críticas que se realizaron, es que había comercios pequeños que eran monotributistas o responsables inscriptos que vendían básicamente ese tipo de productos, motivo por el cual el IVA que pagaban a sus proveedores era un costo o les generaba un saldo a favor no recuperable, respectivamente.



Al ser un costo o un crédito fiscal no recuperable, se incorporaba al precio de los productos, y la baja era sensiblemente menor a la espera o directamente no se efectuaba.



Sebastián M. Domínguez, Socio de SDC Asesores Tributarios, explicó a iProfesional que con el objetivo de resolver este problema, el Gobierno dictó el decreto 603/2019, disponiendo lo siguiente:

1) Quedan alcanzadas a la alícuota del 0% las ventas de la canasta básica comprendidos en el decreto 567/2019 cuando la misma se realice a:



a. Monotributistas.



b. A Responsables Inscriptos cuyas ventas totales no superen las que corresponden a la categoría Micro Empresa y desarrollen las siguientes actividades:

"En consecuencia, los pequeños comercios ya no pagarán el IVA a sus proveedores de estos productos", señala Domínguez.



Por su parte, la AFIP dispuso, a través de la Resolución General 4568, que para acceder a este beneficio, los comercios deben:



1) Estar categorizados como Micro Empresa o Potencial Micro Empresa en el Sistema Registral al que acceden con su clave fiscal.



2) Inscribirse en un Registro Especial "438 - Beneficio Decreto 567/19 - IVA Tasa 0".



Para ello, deben ingresar al servicio "Sistema Registral", menú "Registros Especiales", opción "Características y Registros Especiales" y seleccionar la esa caracterización.



Luego, la AFIP reflejará la inscripción en ese Registro en la Constancia de Inscripción Impositiva, a los efectos de que los proveedores facturen con el IVA del 0%.



2) Se faculta a la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Producción y Trabajo y a la AFIP para dictar las normas aclaratorias y complementarias que resulten necesarias para:



a. La implementación del IVA al 0% del Decreto 567/2019;



b. Otorgarle al el crédito fiscal que se pueda originar por gravar la alícuota del 0%, el tratamiento previsto en el Art. 43 de la Ley del IVA.



Es decir, que si se genera un saldo a favor, el vendedor de los productos de la canasta básica pueda:



b.i. Solicitar su devolución en efectivo;



b.ii. Lo utilice para cancelar otros impuestos; o



b.iii. Lo transfiera a terceros.