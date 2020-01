La reforma impositiva bonaerense es ley: la Cámara de Diputados aprobó los cambios del Senado

Los cambios se refieren a la alícuota de puertos, a Ingresos Brutos a los operadores de TV por cable y al incremento del 75% en el Impuesto Inmobiliario

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires convirtió este miércoles por la noche en ley el proyecto impositivo 2020, con modificaciones introducidas por la oposición en el Senado en el impuesto inmobiliario urbano y la alícuota de las actividades portuarias, entre otras.



Tras la sanción de la norma, el gobernador Axel Kicillof dijo, a través de una serie de tuits, que no está de acuerdo con las modificaciones introducidas a la Ley Fiscal en el Senado pero que fueron admitidas porque era "fundamental" tener la norma.



"Acaba de aprobarse en la Legislatura la Ley Impositiva 2020. La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto del Poder Ejecutivo, que mantenía -como el original- la recaudación del año pasado en términos reales pero agregando segmentación y progresividad", explicó.

Expuso que de ese modo la Provincia "recaudaría lo mismo, pero con una contribución mayor de los que más tienen" y apuntó que "agregamos beneficios para jubilados, clubes de barrio, bomberos voluntarios".



"En el Senado, con su mayoría, el bloque de Juntos por el Cambio introdujo varias modificaciones, con las que no estamos de acuerdo y no acompañamos", remarcó.



Cuestionó que en el Impuesto Inmobiliario Urbano se haya establecido un descuento mayor por pago en una cuota "para el segmento de los más grandes propietarios" y se haya reducido la la tasa de Ingresos Brutos "para los operadores de cable, para los importadores y exportadores".



"Todas estas medidas desfinancian a la Provincia y favorecen a sectores concentrados", subrayó el mandatario y consideró que fue "decisión política" de Cambiemos dado que "cuando son oposición representan y defienden a los mismos sectores para los que gobernaron".



"Nuestro gobierno tiene prioridades distintas", opinó y se comprometió: nosotros seguiremos trabajando sin descanso para atender las graves emergencias que tiene la Provincia: financiera, social, sanitaria, educativa, productiva y laboral", finalizó.



El proyecto impositivo enviado por Kicillof había sido aprobado sin modificaciones en la tarde por la Cámara de Diputados provincial, tras lo cual fue girado al Senado para su aprobación, lo que finalmente ocurrió, aunque con modificaciones.



Los cambios están referidos a la alícuota de puertos, que se redujo en un 50% con respecto al proyecto enviado; se bajó de 3 a 2% la alícuota de Ingresos Brutos a los operadores de TV por cable y se redujeron a solo 700 mil las partidas alcanzadas por el incremento del 75% en el Impuesto Inmobiliario.



De inmediato, la iniciativa fue devuelta a la Cámara baja provincial, que la convirtió en ley pasadas las 22.30.



Con respecto al Inmobiliario, se incluyó en el tope del incremento del 55% a viviendas de hasta 1.712.750 pesos y se amplió el porcentaje de bonificación por el pago en una cuota de los impuestos, del 25% al 35%.



En lo que respecta a Ingresos Brutos, se bajaron las alícuotas para la televisión por cable, del 3 a 2%, similar al actual; se bajó la alícuota para elaboración de vinos del 5 al 4% y se redujeron las alícuotas para servicios notariales y de contabilidad del 4% y el 4,5% según facturación al 3,5% y 4% según facturación.



La alícuota a las actividades en las terminales portuarias había sido un punto cuestionado por los diputados de la oposición durante esta tarde, por considerar que los incrementos previstos ponían en desventaja a los puertos bonaerenses con respecto a otros de provincias limítrofes y el puerto de la Ciudad de Buenos Aires.



Finalmente, en el proyecto aprobado en el Senado esta noche los legisladores de la oposición lograron que esas alícuotas se redujeran en un 50%.



La iniciativa volvió a la Cámara de Diputados bonaerense para su aprobación, lo que ocurrió pocas horas después.



El presidente del bloque de senadores de Juntos por el Cambio, Roberto Costa, al hablar en la sesión, reconoció que "no es un impuestazo, pero sí una desmesura en algunos temas y no podíamos permitir, a partir de la mayoría que tenemos (en la Cámara) aprobar esa desmesura, por lo que frenamos la desmesura".



"No estamos conformes con la ley, hubiésemos preferido que no se ataque tanto a la producción agrícologanadera", apuntó.



El legislador del mismo bloque Juan Pablo Allan afirmó que "entendíamos que no tenía progresividad, pensamos que el esfuerzo estaba mal repartido en el primer proyecto en especial en el impuesto inmobiliario, donde estaba involucrada la mayor parte de la clase media, que recibe aumentos por todos lados y lo fuimos mejorando con cada modificación. Quiero rescatar lo que conseguimos".



"Ahora el inmobiliario tiene un escalonamiento mucho mejor al proyecto original y destaco que todas las partidas tengan un beneficio por el pago anual que ahora será del 25% y no del 20%", detalló, y remarcó que "la ley hoy está más equilibrada, y en nuestro rol de oposición actuamos con la responsabilidad que la gente nos exige".

Horas antes en el Senado

Unas horas antes el Senado bonaerense había aprobado con cambios la ley Impositiva impulsada por el gobernador Axel Kicillof, con 45 votos a favor y ninguno en contra, y luego la iniciativa vuelve a Diputados para obtener su aprobación final.

La oposición de Juntos por el Cambio modificó el proyecto que tenía media sanción de la Cámara de Diputados.

Entre otras modificaciones atenuó el impacto del Impuesto Inmobiliario y la sobretasa en la carga y descarga en los puertos.

En el Senado, Juntos por el Cambio modificó el alcance del aumento en el Impuesto Inmobiliario urbano. La cantidad de partidas a las que abarca la suba del 75% se redujo de 2.600.000 a 600.000. Además, el beneficio de un descuento por abonar el impuesto en un solo pago pasará del 20% a un 25%.

Por otra parte, el aumento de los ingresos brutos para la fabricación de medicamentos quedará en el 1,5%, mientras Kicillof buscaba llevarlo al 3,5%.

Similar fue la situación con los ingresos brutos para los servicios profesionales, que se mantendrán en 3,5% en vez de aumentar a un 4,5%, como pretendía el gobierno bonaerense.

Más temprano, en el comienzo de la sesión en Diputados, los legisladores Juan Pablo De Jesús (Frente de Todos) y Santiago Nardelli (Juntos por el Cambio) mostraron su conformidad por empezar a tratar la ley después de múltiples negociaciones.

"La gran mayoría de los bonaerenses va a tener aumentos muy por debajo de la inflación y un sector muy pequeño va a tener aumentos por encima de la inflación", sostuvo De Jesús, en referencia al impuesto inmobiliario urbano, uno de los ítems en donde el oficialismo cedió al modificar la cantidad de propiedades que abarcaba el mayor escalón del aumento.

Nardelli, por su parte, aludió al artículo 100, que trata el aumento de los ingresos brutos a los servicios portuarios.

"El artículo 100 redactado como está viene a gravar una sobretasa al ingreso bruto. El ingreso bruto se aplica sobre facturación, no sobre tonelada. Tenemos un problema técnico en la aplicación de este impuesto", advirtió.

El presidente del bloque de Juntos por el Cambio, Maximiliano Abad, señaló: "Somos una oposición responsable y dialoguista.

Una oposición que busca el equilibrio en esta ley, que es no desfinanciar al gobierno de la provincia, pero cuidar a los bonaerenses".

Por su parte, el presidente del bloque oficialista, Facundo Tignanelli, le pidió a la oposición que en el Senado "acompañen de forma integral la ley" más allá de "los cambios que le van a introducir y votar con la mayoría que tienen".

El diputado de Juntos por el Cambio Matías Ranzini advirtió que "la carga impositiva que quiere Kiciloff para los puertos va a generar que los barcos carguen y descarguen en Rosario o Ciudad de Buenos Aires, debemos cuidar la actividad portuaria bonaerense derivada de nuestra producción y obviamente su nivel de empleo. Los sindicatos también deberían de estar preocupados".

"Hicieron hacer pasar desapercibido al artículo 100 dentro de la norma. Va a condenar a los puertos de la provincia de Buenos Aires a la paralización y a la perdida de miles de empleo", advirtió en tanto el diputado Santiago Passaglia.

Kicillof modificó 9 puntos del proyecto original que sirvió para acercar posiciones con la oposición.

Decidió que los jubilados con haberes mínimos no paguen el impuesto inmobiliario urbano, reducir la alícuota de ingresos brutos a las actividades de los profesionales y a la venta de los comercios minoristas, extender beneficios para las pymes del sector agropecuario, descentralizar en los municipios el cobro de patentes modelos 2009, eximir del pago de tasas e impuesto inmobiliario a las asociaciones civiles y poner un techo al incremento del impuesto automotor, que no podrá ser mayor a la inflación de 2919.