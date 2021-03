Sueldo y productividad: por qué Facundo Moyano pide que los premios no paguen Ganancias

Moyano defendió sus propuestas para que menos trabajadores paguen el Impuesto a las Ganancias aunque aceptó cuidar las cuentas públicas

El dipusindicalista Facundo Moyano viene negociando en el seno del bloque oficialista en la Cámara baja diversas exenciones y deducciones en el Impuesto a las Ganancias.

Después de logros modestos en materia de viáticos para los camioneros y deducciones para las mujeres solas, ahora Moyano avanza en la exención de los premios por productividad.

Este es un resumen del diálogo con iProfesional:

¿Los trabajadores y los jubilados deben pagar el Impuesto a las Ganancias?

Conceptualmente, creo que no. Pero una cosa es lo que se quiere y otra cosa lo que se puede. La remuneración no es ganancia si no una retribución al esfuerzo, por lo que el salario no es ganancia. Pero teniendo en cuenta la situación de las cuentas fiscales, vamos a hacer una buena propuesta para que la mayoría de los trabajadores no pague Ganancias.

¿Es lógico que los premios por productividad paguen Ganancias?

No es lógico. No sólo no es una ganancia el salario, sino que hay conceptos que chocan mucho más de frente con esta lógica conceptual. Cómo vas a pagar Ganancias si estás cobrando la comida en salario, cómo te va a sacar una parte de tu comida el Estado. Y, del mismo modo, la productividad es el mayor esfuerzo del trabajador para obtener mayores beneficios para él y para la empresa para la cual trabaja. Que eso éntre dentro del objeto de Ganancias atenta contra el objetivo mismo de los pagos por productividad. Por eso creo que, si bien todavía no está hablado como un concepto a excluir del pago del impuesto, yo voy a hacer fuerza y lo he charlado con varios gremios, como Luz y Fuerza, el martes cuando nos juntemos con Sergio Massa el martes con el Frente Sindical. Voy a plantear que los conceptos pagados por productividad no entren en Ganancias.

Los camioneros consiguieron un beneficio que exime el 40% de su salario de bolsillo

La negociación de los cambios

¿Qué cambios y mejoras son viables hoy en el Impuesto a las Ganancias de los trabajadores?

La suba del mínimo no imponible, que espero que se llegue a las cifras que planteó Massa. Después el viático y las comidas creo que van a estar eximidos, por lo menos en un porcentaje importante que impacte en el salario. Y en el transporte de carga de larga distancia seguramente va a estar eximido en un 100%. Es algo que en el caso de camioneros, significa hasta un 40% del sueldo. Son sueldos altos que tienen que ver con el tiempo de trabajo y el tiempo en que el trabajo está lejos de su hogar. Si están fuera de su casa 15 o 20 días, todos los días cobran viáticos y comida.

¿Y las propuestas de género van a entrar en el proyecto de Massa?

Ya no es el proyecto de Massa porque lo estamos trabajando entre varios, yo lo siento mío también. Una de las cosas que propuse fue duplicar la deducción por hijo en los hogares monoparentales, una mujer que tenga dos hijos va a deducir cuatro. Es un gesto hacia la madre trabajadora soltera que está siempre en desventaja en el mercado laboral. Fue recibido con buenos ojos por los equipos técnicos de Massa y mis asesores están trabajando también con ellos y con los de Carlos Heller.

¿Qué de todo lo que se propone puede aceptar el Ministerio de Economía?

Pienso que con los viáticos y las comidas no va a haber problemas. No lo doy por seguro, pero el costo fiscal no sería tan grande. Y después hay que pensar en los premios por productividad, porque va en contra del progreso tanto del trabajador como de la actividad económica. Por eso me comprometí con los gremios a pelearlo, a negociarlo y a poder excluirlo.

La letra chica del impuesto a las Ganancia se discutirá en las comisiones de Diputados

La falta de actualización

-¿Qué se puede hacer para que no pase que cada pocos años otra vez 30% de los trabajadores está pagando el Impuesto a las Ganancias?

-Mi proyecto incluye una cláusula gatilla para que, en caso de que el Ripte quede por debajo de la inflación, como pasó en 2018, 2019 y 2020, actualmente se dispare un ajuste de los mínimos por IPC o algún otro índice que en caso de que si tenemos un mal año en materia salarial, como pasó con la pandemia o malas políticas implementadas por Mauricio Macri, se ajuste por inflación, porque si no vamos a tener siempre el mismo problema. Cada vez más trabajadores van a pagar Ganancias y esta discusión la vamos a volver a tener en tres años. Esto hay compromiso de trabajarlo.

Los salarios llevan un importante atraso, ¿van a seguir perdiendo contra la inflación?

Desde 2016, saldo 2017, todos los años los salarios quedaron debajo de la inflación y los sueldos se contrajeron 20%. Este año que se estima un crecimiento por encima de 4% o 5%, hasta el FMI estima crecimiento, más allá que no sabemos hasta dónde va a condicionar el factor pandemia. Pero yo soy optimista respecto a que vamos a poder vacunar y la economía va a crecer. En ese marco, el salario se va a recuperar, no va recuperar todo lo que perdió, pero vamos a ir en una senda de recuperación, pero por supuesto que tiene que haber racionalidad. Los gremios siempre han apostado a la racionalidad. El acuerdo económico social es una herramienta sólida, siempre que haya obligaciones de inversiones, de creación de puestos de trabajo y de salarios, pero también de que se cuide la suba de precios. En la recuperación de los salarios va a tener que ver esta discusión de Ganancias, que también va a alivianar las discusiones paritarias.

De Ganancias hasta ahora sólo se suba la deducción especial, no se actualiza el mínimo no imponible ni las escalas…

Por eso mi proyecto prevé la actualización del mínimo no imponible y las escalas por la inflación. Por otra parte, voy a aportar una propuesta del sindicato de la AFIP para quienes no se benefician con la suba del mínimo y quedan alcanzados por tasas altas del impuesto. Se trata de deducciones relacionadas con el ahorro, focalizadas en elementos de la construcción para refacciones del hogar, turismo interno, renovación del parque automotor, y electrodomésticos y electrónica. En lugar de ir al colchón, ese dinero iría al consumo. Cuando se trate en comisión, voy a invitar al gremio a exponer la propuesta. Lo bueno es que el debate está sobre la mesa.