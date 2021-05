Impuesto inmobiliario 2021: consulta de boletas, costos y deuda

El impuesto inmobiliario se paga, precisamente, por las propiedades inmuebles que se encuentren registradas. Cada distrito tiene su registro

El impuesto inmobiliario es un tributo que se paga por los bienes inmuebles que las personas tienen a su nombre. Se puede abonar en una única cuota anual o en varias cuotas que se dividen a lo largo del año, al igual que sucede con otros impuestos -como los que se cobran por alumbrado, barrido y limpieza en ciertos distritos, por ejemplo-.

El impuesto inmobiliario está a cargo de las provincias, es decir, cada una tiene su agencia de recaudación, emite sus propias boletas y tiene su propia página web donde se puede obtener información. Si bien, en general, tienen la misma modalidad en todo el país, se aconseja consultar específicamente en la web del distrito donde se va a pagar, de modo que se pueda obtener toda la información precisa.

Es importante tener en cuenta que el impuesto inmobiliario se paga por distintos tipos de propiedades, es decir, se paga por los terrenos baldíos y también por las propiedades edificadas. Sin embargo, en este último caso la tasa varía, por lo que se debe informar a la agencia de recaudación si se hace alguna construcción o ampliación en la propiedad.

El impuesto inmobiliario se paga en el distrito donde está registrada la propiedad

La historia del impuesto inmobiliario

El Congreso Constituyente del año 1853 creó lo que se conoció como "contribución territorial", que imponía un pago anual a las propiedades urbanas y rurales dentro del territorio de la Confederación. En el año 1905 apareció otro antecedente del tributo en cuestión, con la creación de lo que se conoció como "impuesto a las sucesiones". Por último, en el año 1911 se creó el "impuesto al mayor valor de las propiedades inmuebles".

Recién en el año 1994, con la reforma constitucional que se hizo durante el gobierno de Carlos Menem, se estableció la potestad de las provincias sobre las contribuciones directas. De esta manera se llega al escenario actual, es decir, se crean los impuestos inmobiliarios provinciales, que tienen una legislación y estructura similar.

El impuesto inmobiliario se calcula sobre el valor fiscal de las propiedades, que es determinado por el estado y en general es mucho menor que el valor de mercado.​ Las alícuotas varían de acuerdo a la provincia donde esté radicado el inmueble.

El impuesto inmobiliario se paga por las propiedades que tiene cada persona

Impuesto inmobiliario: ARBA

En la provincia de Buenos Aires es la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) la entidad encargada de recaudar el impuesto inmobiliario, entre otros tributos -como las patentes y los ingresos brutos-.

Cómo adherirte a la boleta por mail

La entidad encargada de recaudar el impuesto inmobiliario en la provincia de Buenos Aires, ARBA, ofrece la posiblidad de que las boletas lleguen por mail al dueño del inmueble o a quien pague ese impuesto. Esta alternativa brinda practicidad y facilidad al momento del pago del impuesto inmobiliario en dicho distrito.

Para hacerlo es necesario ingresar a la web de ARBA y cliquear el botón que dice "Adherite a la boleta por mail". Allí sólo se debe colocar el mail al que se busca que llegue la boleta del impuesto inmobiliario y el CUIT del usuario que pagará, que suele ser el dueño del inmueble. A partir de ese momento, con dichos datos, ya se está inscripto en el envío de boleta por mail del impuesto inmobiliario de la Provincia.

A través de esa web también se puede consultar si el usuario tiene suscripciones ya hechas al envío de la boleta por mail del impuesto inmobiliario.

ARBA es la agencia que se encarga de recaudar el impuesto inmobiliario en la provincia de Buenos Aires

Cómo consultar las deudas

A través de la web de ARBA también se puede consultar si existen deudas del impuesto inmobiliario. Cabe mencionar que también es posible consultar las cuotas impagas de otros impuestos que se recaudan desde ARBA -patentes, impuestos a las embarcaciones e ingresos brutos-.

Impuesto inmobiliario: los distintos tipos

En la web de ARBA se pueden encontrar los tres tipos de impuesto inmobiliario que se pueden pagar.

Planta urbana edificada

Planta urbana baldío

Planta rural

Tal como sus nombres lo indican, se trata de impuestos inmobiliarios que se pagan en función del tipo de inmueble que la persona tenga a su nombre.

Los vencimientos

Año a año en la web de ARBA -y de otras entidades recaudadoras también-, es posible consultar los vencimientos del impuesto inmobiliario, que se paga en 4 o 5 cuotas. De esta manera, es posible conocer con antelación cuándo se debe hacer el pago del impuesto inmobiliario y tener en cuenta las fechas en cuestión.

El impuesto inmobiliario por la planta urbana edificada se paga en 5 cuotas, que comienzan en febrero y terminan en octubre.

Las cuotas siguientes del impuesto inmobiliario por planta urbana edificada:

Martes 10 de junio

Martes 12 de agosto

Martes 13 de octubre

En cambio, los otros dos impuestos inmobiliarios se pagan en 4 cuotas. Esto significa que la primera boleta que llega al hogar o al mail permite pagar la primera cuota o el total del impuesto inmobiliario del año. Si se paga la cuota anual se deben desestimar las próximas boletas y vencimientos del impuesto inmobiliario, pero en caso de que se pague la primera cuota, obviamente se deben seguir pagando las demás.

Las cuotas siguientes del impuesto inmobiliario por planta urbana baldío:

Jueves 10 de junio

Jueves 12 de agosto

Las cuotas siguientes del impuesto inmobiliario por planta rural:

Martes 15 de junio

Martes 14 de septiembre

Jueves 11 de noviembre

Cómo agregar los vencimientos del impuesto inmobiliario al calendario personal

Al final de todas las tablas de vencimientos publicadas en el sitio de la Agencia, el usuario encontrará la posibilidad de descargar un archivo que le permitirá incorporar las fechas correspondientes a su agenda electrónica (como Google Calendar, Windows Live Calendar, Microsoft Outlook, Apple Ical, o Novell Evolution).

Es importante tener en cuenta que hay dos maneras de agregar el calendario de vencimientos del impuesto inmobiliario a la agenda electrónica:

1. Importar el calendario

De esta forma no se actualiza automáticamente, aunque en este caso no sería tan importante porque las fechas de vencimiento de Arba no se modifican salvo casos excepcionales (en los que se realiza mediante normativa).

Además, esta característica hace que sea necesario volver a descargar el archivo el año próximo para obtener los vencimientos respectivos. Este método funciona en todos los programas de agenda electrónica (como los mencionados arriba).

Cómo importar el calendario:

El primer paso para importar el calendario de los vencimientos del impuesto inmobiliario es hacer clic sobre la opción "Descargue el archivo para incorporar los vencimientos a su agenda personal". En ese momento se desplegará una ventana que le dará la posibilidad de elegir entre abrir el archivo con el programa predeterminado para administrar calendarios, y "Guardar archivo".

Si desea utilizar la aplicación predeterminada, debe elegir la opción "Abrir con" y luego hacer clic en "Aceptar". En la mayoría de los casos una vez hecho esto el calendario se incorpora a su agenda electrónica, y de no ser así el programa lo guiará para completar la operación.

En caso de que no desee utilizar el programa predeterminado el usuario debe seleccionar la opción "Guardar archivo" y hacer clic en "Aceptar". Luego deberá importarlo desde la aplicación que haya elegido para ubicar el calendario.

2. Suscribirse al calendario

De esta forma se actualiza automáticamente, con lo cual cualquier eventual modificación en el calendario fiscal se verá reflejada en su agenda electrónica. En este caso no es necesario volver a descargar el archivo el año próximo.

Este método funciona en los programas de organización ofimática (como Microsoft Outlook o Novell Evolution). Las aplicaciones web (como Windows Live Calendar y Google Calendar) suelen ofrecer esta posibilidad pero muchas veces no actualizan el calendario.

Cómo suscribirse al calendario del impuesto inmobiliario: debe hacer clic con el botón derecho sobre "Descargue el archivo para incorporar los vencimientos a su agenda personal", y "Copiar la dirección del enlace".

Impuesto inmobiliario en Ciudad de Buenos Aires (CABA)

Desde el sitio oficial del Gobierno e la Ciudad de Buenos Aires informan que este impuesto afecta a todos los inmuebles situados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La obligación es anual y su pago se divide en 12 cuotas mensuales. Está conformado por la tasa retributiva de los servicios de alumbrado, barrido y limpieza, mantenimiento y conservación de sumideros (igual para todos) y el impuesto inmobiliario (progresivo y con alícuotas fijadas en función del valor fiscal de la propiedad).

El impuesto inmobiliario se cobra de acuerdo al distrito donde está situada la propiedad

Dónde y cómo informar las modificaciones de la propiedad

Tal como se ha mencionado, cualquier modificación en la propiedad que genere un cambio en los metros cuadrados deberá ser obligatoriamente informada a través de una declaración jurada, dado que produce una diferencia valuatoria respecto de la existente.

Esta información se brinda a la agencia de recaudación a través de una declaración jurada que se puede hacer online.

¿Hay algún beneficio por el pago anual?

En caso de que el contribuyente opte por el pago anual, cancelará completamente el impuesto inmobiliario/ABL correspondiente al año 2021. Si elige esta opción pagará un incremento del 15% en relación al año anterior.

Cabe mencionar que la Cuota Anual tiene una sola fecha de pago, pasada la cual sólo se puede abonar en cuotas. Por otro lado, se debe tener en cuenta que cuando impuesto anual no supera los $1.800, se emite una cuota única y el contribuyente gozará del mismo beneficio.

¿Qué pasa si pagué dos veces la misma cuota?

En el caso de haber pagado por error dos veces la misma cuota, el usuario tendrá la posibilidad de gestionar la reimputación del pago fácilmente a través de la web dispuesta a tal fin por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Impuesto inmobiliario en CABA: cómo consultar la deuda

Es posible consultar la deuda del impuesto inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires a través de un sitio destinado a tal fin, desde la opción Tu Boleta. Allí será posible encontrar toda la información acerca del estado de la cuenta del impuesto inmobiliario.

Para regularizar la deuda del impuesto inmobiliario/ABL -como lo llaman en CABA, ya que están los dos tributos juntos-, la persona podrá regularizar su situación a través de un Plan de Facilidades, tanto para deuda administrativa como judicial.

En la web del Gobierno de la Ciudad se indica que para adherir a planes de facilidades, la persona deberá contar con todos las cuotas pagas del año en curso.

A través de la siguiente web podrá conocer todo sobre los Planes de Facilidades.

Casos de exención

Hay algunos casos en los que las personas pueden quedar exentas del pago del impuesto inmobiliario/ABL en CABA. ¿Cuáles son? Según la información oficial, los contribuyentes tienen la posibilidad de solicitar la exención del impuesto total o parcial, según el caso que corresponda ingresando en los trámites Jubilados y Pensionados y Personas con Discapacidad.

Los jubilados pueden pedir una exención del impuesto inmobiliario en CABA

Impuesto inmobiliario en el resto del país

Tal como ya se ha mencionado, la recaudación del impuesto inmobiliario está en manos de las provincias. Esto significa que cada distrito tiene un ente recaudatorio propio destinado a este impuesto -y a otros también- que se dedica a cobrarlo. A su vez, cada provincia ha establecido una página específica para brindarle información a sus habitantes acerca del impuesto inmobliliario.