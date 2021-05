Aporte Solidario: qué dice el instructivo con el que los inspectores de la AFIP salieron a buscar a quienes no pagaron

La Administración Federal de Ingresos Públicos salió a la búsqueda de aquellos contribuyentes que aún no pagaron el impuesto a la riqueza

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) salió a la búsqueda de aquellos contribuyentes que aún no pagaron el impuesto a la riqueza.

Según un documento interno enviado a sus agencias denominado "Pautas de Trabajo", la AFIP estableció un orden de prioridades para iniciar la fiscalización del "Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia", haciendo hincapié en aquellos que iniciaron acciones judiciales en base a diversos cuestionamientos legales.

"Teniendo en cuenta la trascendencia institucional de los casos vinculados al Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia, y el elevado interés fiscal comprometido en los mismos se deberá dar tratamiento prioritario a toda iniciación, tramitación y finalización de estos casos", señala el documento.

Aporte Solidario: qué dice el instructivo de la AFIP

El documento apunta a "establecer los criterios de selección de casos para el control de las obligaciones establecidas en la Ley 27.605, cotejo sistémico y generación de la respectiva Orden de Intervención". Se fija además que los agentes de la AFIP deberán presentar "un reporte quincenal sobre el avance de los casos" que están investigando.

Aporte Solidario: qué dice el instructivo de la AFIP

El ente recaudador dividió el plan de fiscalización en dos etapas En la primera etapa, ubicó dos "universos" que serán los primeros a fiscalizar. El primero lo integran los contribuyentes que hayan presentado una declaración jurada del Impuesto sobre los Bienes Personales por el período fiscal 2019 y que en esa oportunidad "hayan exteriorizado un total de Bienes que superan la suma de $3.000 millones″ y que, a su vez, no presentaron la declaración determinativa del impuesto a la riqueza.

Otro universo son aquellos contribuyentes "que presentaron DDJJ determinativa y de cuya comparación con el monto estimado de aporte en función datos disponibles en DDJJ Impuesto sobre los Bienes Personales periodo fiscal 2019 presenten diferencias negativas".

En la segunda etapa, los inspectores de la AFIP recibieron instrucciones de encontrar 4 supuestos:

- Aquellos contribuyentes que son personas humanas y "hubieran efectuado alguna Presentación Digital haciendo referencia a su situación como sujeto obligado frente al Aporte Solidario y Extraordinario para Ayudar a Morigerar los efectos de la Pandemia, al encontrarse alcanzados por la obligación".

- Personas físicas y sucesiones indivisas que en la DDJJ del período fiscal 2019 del Impuesto sobre los Bienes Personales "hayan exteriorizado un total de Bienes que superan la suma de $130 millones″.

- Personas físicas y sucesiones indivisas que no habiendo presentado la DDJJ de Bienes Personales del período 2019, "presentaron la correspondiente al período 2018 declarando un total de Bienes que superan la suma de $ 80 millones″. El documento agrega una instrucción: "Priorizar el análisis en aquellos contribuyentes de mayor monto, a fin de asignar los recursos a casos de mayor riesgo".

- Contribuyentes "no comprendidos en los apartados anteriores que registren Bienes (Gravados y exentos o No Alcanzados en el País y en el Exterior) que superen la suma de $200 millones″.

La AFIP determinará el universo de contribuyentes que ya recibieron decisiones judiciales a su favor, pero que no obstante eso "no estarán exentos de empezar a recibir operativos de fiscalización" para ser investigados.

"A excepción de la existencia de un amparo judicial inhibitorio de las acciones del fisco, se procederá a su fiscalización en caso de que el contribuyente no hubiese presentado la Declaración Jurada determinativa del aporte", señala el documento.

Aporte Solidario: comenzaron las fiscalizaciones

El documento también establece que el área fiscalizadora "deberá evaluar las disminuciones provocadas en los bienes existentes del contribuyente a través de alguna estrategia fiscal, especialmente durante los 180 días inmediatos anteriores a la fecha de entrada en vigencia de la citada ley".

Aporte Solidario: cuánto se recaudó hasta ahora

La AFIP dio a conocer cuántos argentinos pagaron el impuesto a los ricos que tanta polémica generó cuando se discutió la aprobación de la ley en el Congreso de la Nación.

Puntualmente, 10.000 contribuyentes abonaron el Aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas, cifra que representa al 80% de los alcanzados por este tributo según información oficial.

Sin embargo, unas 90 personas judicializaron la medida, mientras que resto incumplió con el gravamen.

Es importante señalar que las personas con patrimonios superiores a los $200 millones fueron las alcanzadas por este impuesto y tenían plazo hasta el 28 de abril para cumplir con esta obligación fiscal.

"La mayoría de los contribuyentes alcanzados por el Aporte solidario y extraordinario cumplieron con su obligación. Los recursos generados serán fundamentales para hacer frente a las urgencias sanitarias y económicas que nos impone la pandemia de coronavirus", señaló la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, a través de un comunicado difundido a la prensa.

Mercedes Marcó del Pont, titular de la AFIP

Desde la AFIP agregaron que el impuesto a las riqueza generó el fisco ingresos por más de $223.000 millones. Al momento de la aprobación del aporte solidario de las grandes fortunas, el oficialismo había calculado que podría captar alrededor de $300.000 millones.

No obstante, debido a que no todos cumplieron, la AFIP confirmó que inició "fiscalizaciones integrales a contribuyentes millonarios que omitieron completar las declaraciones juradas e ingresar los pagos correspondientes". En ese sentido, el organismo recaudador buscará analizar el patrimonio de quienes no cumplieron con sus obligaciones durante un plazo aproximado de 150 días donde está habilitado a solicitar información detallada.

Por otro lado y de acuerdo con lo establecido por la ley, la administración tributaria confirmó que los recursos generados por el pago del Impuesto a la riqueza serán destinados a financiar los gastos extra que requieran las medidas para mitigar los efectos económicos de la pandemia.

Por un lado, el 20% del total recaudado -equivalente a $45.000 millones- será destinado a la compra y/o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria.

Aporte Solidario: cuánto se recaudó hasta ahora

- El 25% de los fondos -cerca de $55.000 millones- financiará programas y proyectos de exploración, desarrollo y producción de gas natural, actividad que resulta de interés público nacional, destacó el organismo recaudador.

- El 20% de los ingresos preliminares del aporte -otros $45.000 millones- se destinará a subsidios para las micro, pequeñas y medianas empresas. Según la AFIP, el principal objetivo de esta decisión es sostener el empleo y los ingresos de sus trabajadores.

- El 20% del total recaudado -$45.000 millones- será destinado a cubrir las becas Progresar. "Los fondos permitirán reforzar este programa que acompaña a las y los estudiantes con un incentivo económico y un importante estímulo personal en todos los niveles de formación durante su trayectoria educativa y/o académica", indicó el organismo.

- El 15% de la recaudación observada hasta el momento -unos $33.000 millones- será destinado a la mejora de la salud y de las condiciones habitacionales de los habitantes de los barrios populares a través del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).