Esta empresa nacional vuela en Wall Street: así podés invertir en el próximo unicornio argentino

Esa una firma de tecnología agrícola que no para de innovar. Guía para inversores locales que buscan apostar a este gigante made in argentina

La firma de tecnología agrícola Bioceres se convirtió en la sensación argentina en Wall Street, ya que solo durante el último año sus acciones subieron nada menos que 190%. Su último hito vino de la mano de su debut en el Nasdaq -donde transfirió voluntariamente su cotización desde el New York Stock Exchange (NYSE)- para terminar la jornada con una suba de casi el 5%.

Los inversores miran atentos a la empresa que puede transformarse en el corto plazo en el próximo unicornio argentino cuando alcance un valor de mercado de u$s1.000 millones, y esto no parece estar muy lejos ya que actualmente está cotizada en alrededor de u$s700 millones.

En este marco, la compañía comandada por el empresario argentino Federico Trucco, y que cotiza bajo el símbolo BIOX, se convirtió en una de las acciones más recomendadas por los especialistas del mercado bursátil.

"Bioceres demostró ser una empresa muy interesante a considerar", destacó en diálogo con iProfesional José Ignacio Bano, Gerente de Research en invertirOnline quien detalla el paso a paso para comprar estos títulos desde Argentina y a solo un par de clicks.

"Si bien es una compañía argentina, originalmente salió a cotizar en el mercado de Estados Unidos, por eso localmente podemos comprarlo como CEDEAR y no como acción local. De todas maneras se opera como cualquier acción doméstica. Lo primero que se debe hacer es tener una cuenta comitente. En el caso de invertirOnline, abrirla es muy rápido y sencillo. Podés hacerlo ingresando a nuestra plataforma, sólo se necesita un par de selfies, foto de frente y dorso del DNI y algunos datos de referencia. Es 100% online y no tiene costo de apertura ni de mantenimiento. Tampoco tiene un mínimo, esto es importante ya que mucha gente considera que para invertir en la bolsa hay que tener un gran capital y no es así", detalló Bano.

Los pasos que siguen son también muy fáciles y así lo remarca el gerente de la plataforma de inversiones: "Una vez que la Cuenta de Inversión esté abierta, sólo resta transferir el dinero (pesos o dólares) desde una cuenta bancaria de la que la misma persona sea titular. Una vez que se acredita el dinero, ya se puede comenzar a operar accediendo a Operar > Comprar. Allí se carga el ticker de la acción (BIOX), la cantidad de CEDEARs o monto de dinero que se quiera invertir, y listo, se carga la orden y se envía al mercado".

Una gigante con acento argentino

La gran apuesta de Bioceres es la comercialización a nivel global de su tecnología HB4 para los cultivos de soja y trigo que provee tolerancia a sequía y salinidad. El desarrollo de estos eventos tecnológicos puede revolucionar la producción agrícola tan dependiente de lluvias en períodos críticos de la campaña y elevar exponencialmente los rendimientos productivos. Eso si, como sucede con todas las tecnologías transgénicas, debe recibir el visto bueno de las autoridades de los países importadores de los granos.

En el caso de la soja, ya se produce en la Argentina y se espera su aprobación en China -principal comprador del cultivo-.

En el caso del trigo, en 2020 Argentina aprobó la tecnología para el cultivo de manera condicionada a la habilitación de Brasil -principal comprador del cereal local- y por el momento no ha habido avances.

De todas formas, Bioceres no detiene su marcha y se muestra no solo activa en el desarrollo de la tecnología HB4 sino también en nuevos segmentos de negocios. En este contexto, semanas atrás compró el 6% de Moolec Science, una empresa dedicada a la agricultura molecular lo que le permitió ingresar al mercado de alimentos alternativos de rápido crecimiento, es decir proteínas de origen vegetal.

Lo cierto, es que los proyectos del líder de la empresa, Federico Trucco, parecen ir mucho más allá del negocio agrícola, incluso recientemente detalló en una entrevista que entre sus planes se encuentra la posibilidad de incursionar en el sector medicina regenerativa. Según dijo el empresario, esta especialidad "tiene que ver con la posibilidad de regenerar nuestros tejidos y órganos, a medida que vamos envejeciendo".