Se postergó la aprobación del Consenso Fiscal 2021

La Cámara baja se disponía a aprobar finalmente el proyecto proveniente del Senado, pero pasadas las 4 de la madrugada se decidió el aplazamiento

Ya promediando la extensa jornada de debates en la Cámara de Diputados el presidente del Cuerpo, Sergio Massa, había advertido que numerosos legisladores tenían que viajar a sus provincias durante la mañana del jueves, por lo que sugería no extenderse en los discursos.

Cosa que obviamente no sucedió. Así, pasadas las 4 de la mañana, cuando la sesión llevaba casi 14 horas, se decidió un aplazamiento del temario, con lo que todo lo que no alcanzó a ser tratado en esta sesión quedará para la próxima, señala Parlamentario.

Sucedió cuando promediaba el debate del proyecto que ratifica el Consenso Fiscal 2021, firmado entre el Gobierno nacional y 21 de las 24 provincias.

Cuando arrancó el tratamiento de ese tema estaba previsto que se votara a las 4.05. Pero conforme fueron exponiendo los diputados anotados para hablar se advirtió que eso no sería posible. Atentos a ello, previamente se había votado una alteración en el orden de tratamiento de los temas, y así fue que alcanzó a aprobarse antes del tratamiento del Consenso Fiscal el proyecto para garantizar asistencia a los transportistas escolares en el AMBA. Se votó la moción y luego sin debate se votó ese proyecto.

Cerca de las 3 de la mañana comenzó el tratamiento del proyecto con la palabra del presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, quien planteó que "hay hasta el momento 16 provincias cuyas legislaturas han aprobado el consenso, y dos que lo tienen en tratamiento".

"El consenso fiscal es una extensión de la misma situación preexistente y en sus consideraciones principales, plantea que ante la situación de la pandemia, se evaluó conveniente suspender las obligaciones en materia de exenciones y escalas de alícuotas máximas, contempladas para los períodos fiscales 2020 y 2021 para el impuesto de ingresos brutos y las disposiciones de los impuestos inmobiliarios y a los sellos: aquellos que graban las nóminas salariales y a los tributos específicos", expresó el legislador oficialista.

Heller detalló puntillosamente los aspectos centrales del proyecto proveniente del Senado, en tanto que el radical Luis Pastori (Misiones) planteó luego su rechazo al dictamen de mayoría por considerarlo "lesivo a los intereses de los contribuyentes de los impuestos provinciales, en particular del impuesto sobre los ingresos brutos y el impuesto de sellos", a los que consideró "dos de los tributos más regresivos en términos económicos que integran el sistema tributario argentino".

Para Pastori se debería "tomar conciencia desde el Poder Legislativo en poner todo el esfuerzo en disminuir y no aumentar los tributos. Y más tratándose de tributos tan regresivos en términos económicos como los que estamos tratando en este proyecto. Al menos hasta que no haya una reducción sustancial del gasto público haciendo foco en ello".

Diputados postergó la aprobación del #ConsensoFiscal Es un cheque en blanco para que los gobernadores e intendentes puedan subir Ingresos Brutos y Tasas Más #Impuestos para alimentar un Estado insaciable. Afecta la inversión, el empleo y potencia la inflación — César Litvin (@CRLitvin) May 20, 2021

El oficialista Ariel Rauschenberger (La Pampa) valoró que su provincia no hubiera firmado el Pacto Fiscal en 2017 para no renunciar a los juicios contra el Estado nacional por las deudas, y además porque "esta es una provincia que desde que la gobierna el justicialismo no tenemos déficit fiscal, tenemos equilibrio presupuestario; tampoco tenemos deuda pública, la provincia siempre se ha manejado con austeridad. Y además no hemos recurrido al endeudamiento".

En cambio ahora La Pampa firma, dijo, pero aclaró que con Alberto Fernández se acordó "suspender por un año los procesos judiciales, suspender los procesos judiciales, no renunciar a los procesos judiciales de las provincias".

"Esto es un consenso de apriete al contribuyente", denunció por su parte el radical Ricardo Buryaile (Formosa), quien recordó que "la Argentina hace 10 años que no genera empleo privado y hace 10 años que estamos estancados". Recordó que entre otras cosas las provincias se habían comprometido en 2017 a converger en las alícuotas de impuestos distorsivos hacia cero. El sistema implementado ahora, dijo, "consolida un sistema regresivo al empleo y la inversión y consolida los impuestos distorsivos".

Hubo más oradores, pero pasadas las 4 de la mañana, el presidente del bloque Consenso Federal, Alejandro "Topo" Rodríguez planteó la disposición de los diputados a quedarse el tiempo que hiciese falta para tratar un tema importante como era el que estaban debatiendo, aunque advirtió que por la hora avanzada, estaba claro que ni ese, ni los temas restantes no recibirían la atención merecida.

Por eso sugirió un aplazamiento del temario de la sesión y su moción encontró aceptación en la secretaria Parlamentaria de JxC, Silvia Lospennato, primero, y luego en la vicepresidenta del bloque oficialista, Cecilia Moreau. Luego se votó la moción y el proyecto de Consenso Fiscal, y las cuestiones de privilegio y apartamientos de reglamento, que por un acuerdo en Labor Parlamentaria se habían dispuesto para el final de la sesión, quedaron para la próxima.