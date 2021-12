¿Desde qué salarios se pagará Impuesto a las Ganancias en 2022?

Así lo determinan estimaciones privadas en base al incremento de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) a octubre

Los empleados en relación de dependencia comenzarán a pagar desde el 1ro de enero próximo el Impuesto a las Ganancias a partir de sueldos de $225.936,97 brutos mensuales. Así lo determinan estimaciones privadas en base al incremento de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) correspondiente a octubre que publicó el Ministerio de Trabajo

La suba del importe a partir del cual se tributará el impuesto es inferior a la evolución de la inflación anual, lo que en la práctica implica que más trabajadores pagarán mientras que los que ya están alcanzados subirán más rápido de escala.

"Si tenemos en cuenta que la variación de la inflación interanual a octubre de 2021 fue del 52,10% ya vemos que los contribuyentes se verán perjudicados porque el ajuste de valores que se realizará en el Impuesto a las Ganancias será por un porcentaje menor", explicó Sebastián Domínguez, de SDC Asesores Tributarios.

La suba del importe a partir del cual se tributará el impuesto es inferior a la evolución de la inflación anual

El especialista consideró que "en un contexto inflacionario como el actual, la actualización de los valores debería realizarse en forma semestral por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del semestre inmediato anterior".

Todavía resta que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) publique la resolución que establecerá los nuevos valores y escalas, señaló NA.

Este año, por impulso del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se estableció un incremento de la denominada "deducción especial" para empleados en relación de dependencia, de modo de que se comenzara a pagar desde los $150.000 brutos. Luego de ello se hizo un ajuste y se llevó a $173.000 brutos

Por otro lado, entre los $226.937 y los $260.580 los contribuyentes pagarán un importe menor, para evitar así un salto abrupto en las alícuotas, debido a que la mejora que introdujo el proyecto de Massa no es en sí mismo un aumento del minimo no imponible, sino una mejora en las deducciones.

Devolución Ganancias a Jubilados

La Corte Suprema de Justicia resolvió que la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) tendrá que ocuparse de devolverles a los jubilados lo descontado por Ganancias de las retroactividades surgidas de sentencias sobre reajustes de haberes.Además, indicó que, por lo tanto, los beneficiarios de esos fallos no deben recurrir a la AFIP a hacer un nuevo reclamo para la restitución del dinero.

La clave de este fallo tiene que ver con que había resoluciones judiciales que, si bien determinaban que no correspondía descontar el tributo, ponían en cabeza del organismo de recaudación la tarea de hacer la devolución, y eso obligaba a los jubilados a hacer un nuevo reclamo por "otra ventanilla", con las consecuentes demoras.

En la causa "Garay, Corina Elena c/ Anses s/ Reajustes varios", los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti llegaron a la conclusión de que "no resulta razonable exigir a los recurrentes [por los jubilados que hacen juicios] que deduzcan dos planteos ante distintos organismos a fin de lograr idéntico reconocimiento, ya que no solo importa un arbitrario retraso en la declaración de derechos naturaleza alimentaria que cuentan con amparo constitucional, sino que trasunta un dispendio jurisdiccional que se opone a principios básicos de economía y concentración procesal".

El fallo implica que los jubilados no deben recurrir a la AFIP para hacer un nuevo reclamo

Para llegar a esta determinación, los jueces tuvieron en cuenta aspectos como la edad de las personas que hacen estos reclamos (en este caso en particular, se trata de una señora que tenía 88 años al momento de elevarse el recurso extraordinario para que la Corte Suprema considerara el tema). Esa condición de edad avanzada, señala la sentencia, implica "una clara presunción de fragilidad" incompatible con "pretensiones judiciales que implican dilatar irrazonablemente" la espera para que se cumplan los derechos.

El juicio por reajuste de haberes hecho por Garay contra el Estado había comenzado en el año 2009. En 2013 la jubilada logró cobrar la sentencia que había obtenido a su favor y, según se señala en el fallo de la Corte, al pagarle el retroactivo correspondiente, la Anses, actuando como agente de retención de Ganancias, le descontó un monto equivalente a poco más de un 13%.

En 2014 se determinó en primera instancia que esa retención no debió haberse efectuado, pero se entendió que no le correspondía hacer la devolución al organismo de la seguridad social, sino que la jubilada debía ir a hacer el trámite de su solicitud a la AFIP. Dos años después, la sala 2 de la Cámara Federal de la Seguridad Social ratificó esa decisión e insistió en que la demandante debía gestionar la devolución en el organismo de recaudación.

Para los jueces de la Corte, es un "exceso ritual manifiesto que vulnera la tutela judicial efectiva" el hecho de que no se haya ordenado la devolución de Ganancias dentro del mismo expediente que declaró que la retención no debió haberse efectuado.

Los jubilados finalmente sí tendrán bono antes de Navidad

De cara a fin de año, finalmente el Gobierno resolvió impulsar un bono destinado a jubilados a ser percibido antes de las Fiestas. A pesar de haber manifestado la semana pasada que la disposición no estaba en agenda, la portavoz presidencial Gabriela Cerruti terminó por confirmarlo este jueves en conferencia de prensa.

Los jubilados cobrarán un bono de fin de año

Cabe destacar que horas después de la negativa de Cerruti el jueves pasado, la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, manifestó que el Gobierno "evaluaba" la medida, inscribiendo un nuevo capítulo de contradicciones en la gestión de Fernández, atribuidas al "dinamismo" de la realidad, tal y como señaló la portavoz.

"Como lo venimos haciendo desde que asumimos como gobierno, seguimos pensando en cómo llegar, atender y asistir mejor a nuestros jubilados y, es por eso, que estamos evaluando la posibilidad de un bono de fin de año", detalló Raverta.

"El presidente le pidió a Fernanda Raverta, y al ministro (Martín) Guzmán que implemente un bono para los jubilados antes de la navidad", argumentó la portavoz, y declaró que "aún se está trabajando en el tema". " Los detalles de cuándo y de qué monto los sabremos cuando el ministro termine de definirlos", aseguró.

Por su parte, PAMI anunció el pago de un bono festivo y un bono extraordinario para el mes de diciembre destinado a los 700.000 jubilados afiliados a la entidad. Los montos que percibirán los afiliados parten de $5000, y se determinaran en base a las ubicaciones geográficas y al tipo de bolsón que percibe cada jubilado.

"PAMI puso en marcha esta medida desde el inicio de la emergencia sanitaria en reemplazo de los bolsones de alimentos que se distribuían a través de centros de jubilados y pensionados que durante la pandemia debieron permanecer cerrados", señaló la titular de la entidad Luana Volnovich.