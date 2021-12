Bienes Personales: una por una cuáles fueron las modificaciones que prevé el nuevo proyecto

Con el acompañamiento de aliados y el Frente de Izquierda, el Frente de Todos en la Cámara de Diputados logró aprobar con modificaciones y devolver al Senado el proyecto referido a los cambios en el impuesto sobre Bienes Personales.

La votación -en general- fue cabeza a cabeza y resultó con 127 votos positivos y 126 negativos.

La reunión fue convocada por impulso de Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal y los cuatro diputados liberales, luego que el jueves pasado -cuando se rechazó el Presupuesto 2022- se unieran para votar una moción de emplazamiento de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que se reunió antes del comienzo de la sesión para emitir los dictámenes.

A las 14.27 el tablero marcaba 125 presentes, cuatro menos de los necesarios para el quórum. Pese a la presencia del Interbloque Federal, Avanza Libertad y La Libertad Avanza, a Juntos por el Cambio le faltaron tres legisladores: Camila Crescimbeni (Pro), que resultó positiva de Covid en el testeo realizado por protocolo antes de la sesión; Álvaro González (Pro), de viaje en Alemania; y Gabriela Brower de Koening (UCR Evolución), también de viaje.

Cuando el jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, se aprestaba a solicitar una prórroga de media hora más, el presidente del cuerpo, Sergio Massa, le informó que el oficialismo iba a bajar al recinto para garantizar el quórum. Así, se inició a las 14.31 con 135 presentes. También se ubicaron en sus bancas en ese momento los cuatro diputados del FIT.

El debate fue rápido, sin oradores individuales, y la sesión concluyó a las 17.38. En la votación en particular de los artículos en los que no había consenso se mantuvieron números similares.

Al oficialismo lo acompañó los cinco miembros del interbloque Provincias Unidas: los rionegrinos Luis Di Giacomo y Agustín Domingo; los misioneros Diego Sartori y Carlos Fernández; y el neuquino Rolando Figueroa.

Además votaron afirmativamente los cuatro diputados del Frente de Izquierda: Romina Del Plá, Nicolás Del Caño, Myriam Bregman y Alejandro Vilca. También lo hizo así el santacruceño Claudio Vidal, del bloque SER, que se diferenció de su compañero el riojano Felipe Álvarez, quien votó negativo.

En contra lo hicieron los diez bloques que conforman Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal -con ocho integrantes-, y los cuatro liberales Javier Milei, Victoria Villarruel (La Libertad Avanza); José Luis Espert y Carolina Píparo (Avanza Libertad); más el mencionado Álvarez.

- ¿Cuál es el nuevo mínimo no imponible?

El mínimo no imponible a partir del cual se paga el impuesto pasa de $2 millones a $6 millones.

Además, para la "casa-habitación", la propiedad en la que vive el contribuyente, el tope para quedar exceptuada pasa de los $18 millones actuales a $30 millones.

- ¿Cuántas personas dejarían de pagar Bienes Personales?

Desde el Ministerio de Economía indicaron que con los cambios 131.000 contribuyentes dejarán de pagar Bienes Personales. Actualmente tributan alrededor de 1 millón de personas.​

-¿Cómo quedan las alícuotas?​

​Quienes tienen un patrimonio por encima del mínimo no imponible de entre 0 y $3 millones pagarán una alícuota del 0,5%. Quienes tengan un excedente de entre $3 millones y $6,5 millones deberán pagar el 0,75%. Con un excedente de entre $6,5 y $18 millones, el impuesto es de 1%. Y con un extra de entre $18 y $100 millones se paga el 1,25 por ciento.

- ¿Quiénes pagarán más?​​

La alícuota para los patrimonios que superan los $100 millones, que son alrededor de 15.000 personas según informó la cartera que dirige Martín Guzmán, pagarán 1,5% en vez de 1,25%. Además, la alícuota aumenta a 1,75% para patrimonios mayores a $300 millones.

- ¿Qué pasará con los bienes en el exterior?

Cuando asumió Alberto Fernández se estableció una alícuota máxima de 2,25% para los bienes en el exterior. Ese adicional estaría vigente por dos años y luego se volvería al nivel precedente.

Primero el Gobierno intentó convertir ese recargo en permanente a través del proyecto de Presupuesto que naufragó la semana pasada en el Congreso.

Tras esa derrota, se optó por sumar ese cambio a este proyecto de Bienes Personales.

- ¿Cómo se actualizará el índice?

El proyecto incorpora un mecanismo de actualización anual y automática de los montos de los mínimos no imponibles del artículo 24 -general y especial para casa-habitación-, y de los montos de los tramos de las escalas de alícuotas del artículo 25, mediante el Índice de Precios al Consumidor Nivel General (IPC).

Esto implica que el índice se actualizará por inflación. Para el próximo período fiscal se tomará la variación entre octubre de 2022 y octubre de 2021.​

Bienes Personales: el debate

Al comenzar el debate, que fue breve, Carlos Heller fue el primer orador y el único del Frente de Todos. "Este proyecto tiene iniciativa en nuestro espacio político y algunos se lo quieren apropiar", reprochó, para sostener luego que el objetivo es "aliviar la carga tributaria de los sectores de menos recursos y, al mismo tiempo, generar los ingresos para no acrecentar el déficit fiscal".

En referencia al incremento de las alícuotas para los patrimonios más altos, el oficialista defendió: "Estamos estimando percibirán aumento de alícuota algo menos de 16 mil contribuyentes, es decir, el 1,5 del total de los sujetos que presentan declaración de Bienes Personales. Le aumentamos al 1,5 en beneficio de medio millón, 16 mil contra medio millón".

Desde la otra parte del recinto, el macrista Luciano Laspina lamentó que "hace 10 años que Argentina no crece y está hundida en la estanflación". "La salida de este túnel, con este oficialismo, cada día está más lejos", observó. En su discurso, ratificó: "Tenemos un compromiso muy claro de no aumentar impuestos, razón por la cual no podemos aceptar el dictamen de mayoría bajo ningún concepto. Esta sesión fue pensada para aliviar la carga tributaria sobre el sector privado, no para aumentar la alícuota o nuevos impuestos como quiere hacer el oficialismo. Es exactamente al revés".

A su turno, el diputado de UCR Evolución Alejandro Cacace recordó que el oficialismo no permitió tratar el tema en comisión la semana pasada, cuando así lo solicitó junto a su par Martín Tetaz a través del artículo 109 del reglamento. Y le enrostró al Frente de Todos que esta propuesta surgió en el Senado antes de las elecciones, pero "después de perder las elecciones niega" que se apruebe esa misma redacción.

También, el puntano hizo mención a las declaraciones del presidente Alberto Fernández el pasado sábado, cuando en el acto de la asunción de Máximo Kirchner en el PJ bonaerense, dijo que Juntos por el Cambio está interesado en "defender a los que tienen más bienes". "Es decir que claramente no querían que se trate", analizó, y fustigó: "¡No dejan pasar una sola oportunidad sin aumentar impuestos! En 20 oportunidades (en dos años) se han aumentado o creado tributos".

En alusión a los resultados electorales, la macrista Silvia Lospennato, quien justo este martes cumplía años, resaltó que "este año millones de argentinos dijeron ‘basta’ y esto expresa esta Cámara del Congreso. Dijeron basta a la suba de impuestos, de perjudicar al que produce, al que genera empleo, dijeron basta de robarles la oportunidad a todos los que querían trabajar y producir en la Argentina".

Entonces, sobre la conformación de la Cámara baja y la moción ganada la semana pasada, celebró que "podemos traer a tratamiento los temas que el oficialismo se niega a tratar. Se terminó la prepotencia, es diálogo y se van a tener que acostumbrar a practicarlo".

"No podemos seguir tolerando que la inflación sea la única política económica sostenida de este Gobierno que se apropia del salario de los trabajadores, de los jubilados, del patrimonio y manejar a su antojo los recursos. Este impuesto es la demostración de la voracidad del Estado", completó.

En la misma línea, el jefe de la UCR, Mario Negri, arrancó: "Buscaron esquivar esta sesión, dieron vueltas por todos lados, por eso celebramos que estemos acá, porque fue gracias a la oposición". "Ustedes son campeones en subir impuestos, por eso no apoyaremos el dictamen de mayoría que introduce cambios a lo que nos envió el Senado, votado por unanimidad. Ya nos enseñaron en dos años de gobierno cómo pueden subir impuestos, porque entre los nuevos tributos y las alzas se acumulan 20 subas", repasó.

El cordobés recordó que durante el gobierno de Cambiemos, "la alícuota de Bienes Personales bajó todos los años, del 1,25% en 2015 a 0,25% en 2018. Apenas asumió el Frente de Todos le encajaron el 1,25% de nuevo para los bienes radicados en el país. Además, crearon la alícuota del 2,25% para los bienes en el exterior".

"El 38% de los contribuyentes que declara bienes personales no tiene inmueble, el 45% no tiene automóvil. En los ’90 se pagaba el impuesto por más de 100 mil dólares, ahora se paga por 20 mil al dólar oficial y 10 mil al blue", agregó.

En tanto, el presidente de UCR Evolución, Rodrigo De Loredo, lamentó que desde el oficialismo "han logrado convertir una sesión especial, que con una buena tarea parlamentaria Juntos por el Cambio determinó y que tenía por único objeto bajar impuestos, en otra a través de la cual lo suben".

Por su parte, el titular del Interbloque Federal, Alejandro "Topo" Rodríguez, analizó que los cambios en el proyecto responden a las diferencias internas del oficialismo. "Existe en Argentina un Gobierno atomizado en el que el Poder Ejecutivo, la Cámara de Diputados de la Nación y el Senado de la Nación no tienen unidad de concepción en materia de formulación de políticas públicas", lanzó.

"No es que tienen matices" sino "contenidos exactamente contradictorios unos de otros", continuó el bonaerense, al tiempo que observó que tampoco hay "un ámbito de reducción a la unidad para la toma de decisiones". Y alertó: "Tenemos que trabajar para anticiparnos y que no nos suceda en otros temas mucho más sensibles".

Con una evocación a la Biblia y el pueblo judío, el liberal Javier Milei opinó que "no amerita que se haga una suerte de castigo a 16 mil personas alegando que se benefician 500 mil. ¿Eso no es tiranía? Por favor, dejen de perseguir a la gente porque implica un trato desigual ante la ley".

Mientras que José Luis Espert señaló que "el impuesto a los bienes personales no debería existir porque implica una doble imposición, porque ya los flujos necesarios para comprar los bienes personales pagaron Ganancias previamente". "¿Por qué existe un impuesto a bienes personales?, se preguntó el legislador de Avanza Libertad, y respondió que "por demagogia, nada más que por demagogia".

Al argumentar sobre el acompañamiento al proyecto impulsado por el Frente de Todos, el diputado de Juntos Somos Río Negro Agustín Domingo valoró que se plantea "la actualización automática no solamente para el mínimo no imponible sino también para las escalas". "Si el proyecto sale tal como está los contribuyentes que tributan en las alícuotas más bajas van a tener el mismo perjuicio que los que no tributaban y fueron alcanzados por superar el mínimo no imponible", explicó. Para el diputado, el nuevo texto "mejoró el proyecto que venía del Senado, porque le incorporó progresividad".

Finalmente, la diputada del Frente de Izquierda Romina Del Plá adelantó el voto afirmativo al proyecto, aunque "lo consideramos insuficiente y que encubre mucho de los problemas que existen en el sistema impositivo y en general en la economía del país", advirtió.

"Va a subir el mínimo no imponible, que es ridículamente bajo, a un nivel que es bajo y tenemos que tener claro que en Argentina pagan bienes personales quienes en otros países no lo llegarían a pagar", cuestionó y añadió que "la inflación conduce a cobrar Ganancias, impuestos, a sectores que no deberían tributar de ninguna manera".