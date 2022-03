AFIP: qué hacer si un comercio no acepta pagos con débito

Si en un local te ofrecen un descuento por pagar en efectivo o no tiene terminal para cobrarte con tarjeta de débito, está cometiendo una irregularidad

Los comerciantes y prestadores deben aceptar pagos con débito y además tienen que entregar factura o ticket por las operaciones que realices. Ambas acciones son obligatorias. Pero puede ocurrir que algún comercio no cumpla con laas obligaciones. En este artículo, te detallamos cómo hacer la denuncia ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Puntualmente, cada local comercial tiene la obligación de exhibir el "Formulario 960 – Data fiscal" en un lugar visible. El formulario contiene un código QR, que es un código de barras que almacena datos codificados, por ejemplo, un enlace a un sitio web. En el caso de los locales comerciales, el código QR contiene la información fiscal de ese comercio.

Si en un comercio te ofrecen un descuento por pagar en efectivo o no tienen terminal de cobro con tarjeta de débito, podés denunciarlo desde tu smartphone con acceso a internet. Para realizar la denuncia, tenés que escanear con tu dispositivo el código QR que figura en el "Formulario 960 – Data fiscal" del local. Se encuentra pegado en la puerta o cerca de la caja de cobro. Una vez escaneado el QR, automáticamente serás derivado a la información correspondiente del local para que puedas hacer tu denuncia.

También existen otras opciones para denunciar un comercio:

Página web: para ello, tendrás que ingresar al sitio de denuncias de AFIP y allí deberás cargar la CUIT del comercio.

Desde la App "Mi AFIP".

Por teléfono al 0800-999-3368.

Deberán aceptar tarjetas de débito, tarjetas prepagas no bancarias u otros medios equivalentes:

Quienes vendan bienes para consumo final.

Quienes presten servicios de consumo masivo.

Quienes realicen obras.

Quienes efectúen locaciones de cosas muebles.

Los obligados deberán brindar a los clientes la posibilidad de realizar las operaciones de pago a través de terminales POS. El dispositivo tendrá que admitir el cobro mediante todas las tarjetas de débito de las redes a las que estén adheridas más de una entidad financiera autorizada para operar en el país.

El costo que les insuma adoptar el sistema podrá computar como crédito fiscal del impuesto al valor agregado.

Tarjetas de débito: sujetos exceptuados

Los sujetos se encuentran exceptuados cuando:

La actividad se desarrolle en localidades con una población menor a 1.000 habitantes, según los datos oficiales del último censo poblacional realizado, publicados por el INDEC.

El importe de la operación sea inferior a $100.

La tarjeta de débito es un medio de pago equivalente al efectivo, por lo tanto no pueden cobrarte un monto adicional por su uso en operaciones de compra de bienes o pago de servicios. Podrás usar esta modalidad de pago siempre que las compras que realices superen el monto de $100.

Es más seguro, ya que no necesitas tener dinero en efectivo para realizar tus pagos.

No tenés que estar pendiente de contar con el efectivo suficiente para realizar una compra.

Podés llevar un control de tus gastos.

Podés acceder a promociones bancarias.

No perdes tiempo haciendo filas en los cajeros.

Si sos monotributista, no pagas comisiones transaccionales por el uso del POS para cobrar con tarjeta de débito. Y si todavía no lo instalaste, cuando lo hagas, no tendrás costo por el alquiler del dispositivo por dos años.

Además, los monotributistas y autónomos que abonen los 12 pagos del año a través de débito automático, en cuenta o con tarjeta de crédito, se les devolverá una cuota.

Por otra parte, si sos responsable inscripto en el IVA e instalas POS para cobrar con tarjeta de débito, tendrás bonificaciones en el costo por el alquiler del dispositivo. Según el proveedor del servicio, pueden ser descuentos del 50% hasta por seis meses o gratuidad de hasta dos años. También vas a poder computar como crédito fiscal el 50% (hasta $300 por mes y por equipo) del costo del alquiler del POS.

El F960/D – Data Fiscal es un formulario interactivo que lleva impreso un código de respuesta rápida –QR- que te permite conocer el comportamiento fiscal de un comercio, tanto al consumidor como al público en general.

Para imprimir el formulario tenés que acceder al servicio con clave fiscal Formulario N.º 960/D. En tanto, el formulario exhibido deberá sustituirse cuando se modifique la situación fiscal del responsable o cuando su deterioro obstaculice o impida la lectura del código QR.