AFIP extendió plazo para que los afectados por la bajante del río Paraná puedan acceder a beneficios

Los contribuyentes de las zonas afectadas por la bajante del río Paraná tendrán más tiempo para cumplir con el pago y la presentación de las declaraciones juradas con vencimientos fijados entre el 27 de julio de 2021 y el 30 de abril de 2022.

La AFIP dispuso que se considerarán cumplidos en término siempre que se efectivicen hasta las fechas que se indican a continuación:

La AFIP extendió plazo para acceder a beneficios

La medida abarca contribuyentes de 169 localidades establecidas por el Consejo Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil, quienes a través del Decreto 482/2021 habían sido beneficiados con el acceso a plazos especiales para el pago de los anticipos de los impuestos a las ganancias, bienes personales e IVA así como para las obligaciones correspondientes a las contribuciones de la seguridad social, al régimen previsional de trabajadores autónomos y los monotributistas.

El Decreto 118/2022 fijó una prórroga del estado de emergencia hídrica por 90 días. En el micrositio denominado "Emergencia Hídrica" se detallan las localidades comprendidas.

Cómo obtener e imprimir la constancia de inscripción AFIP

La constancia de inscripción de la AFIP es un documento emitido por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a través del cual cada contribuyente acredita que está inscripto en el sistema fiscal.

Se trata de un documento de acceso público, ya que cualquiera puede obtener las constancias de inscripción de la AFIP del resto de los contribuyentes con sólo acceder al sitio web de la AFIP.

Puntualmente, la constancia de inscripción de la AFIP constituye la "identidad fiscal" de cada contribuyente, y resulta necesario consultarla antes de realizar transacciones con un nuevo cliente o proveedor. Para obtener la constancia de inscripción de la AFIP debe conocerse el número de CUIT de cada persona. Dicha constancia también sirve para saber si el Monotributo está activo.

Es común confundir la constancia de inscripción AFIP con la constancia de opción al Régimen Simplificado-Monotributo (habitualmente llamada constancia de inscripción al Monotributo). Si bien se obtienen de la misma manera y en el mismo lugar, no son iguales.

A ambas se las suele llamar constancia de inscripción AFIP. El error se genera porque las dos son un documento por haberse inscripto en los registros de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Paso a paso

Para conseguir la constancia de inscripción AFIP hay que ingresar al sitio de AFIP, y hacer clic en el enlace del menú inferior "Constancia de inscripción AFIP".

Allí se debe Ingresar el número de CUIT de la persona sobre la cual se consulta y un código CAPTCHA (código alfanumérico que aparece en la pantalla). En instantes estará la constancia de inscripción AFIP en pantalla, con un botón para imprimir la constancia de inscripción AFIP en el margen superior derecho.

Constancia de inscripción AFIP: claves para obtenerla

Si la persona no aparece, la AFIP indica con un mensaje las posibles causas por las que no se encuentra inscripta en el organismo fiscal. Obviamente, en este caso, no puede obtener la constancia de inscripción de la AFIP.

La constancia de inscripción de la AFIP sirve para brindar la información tributaria mínima que necesitan clientes, proveedores, organismos de control y demás entidades con las que operan y puedan relacionarse los monotributistas. En la constancia de inscripción de la AFIP se detallan el nombre del contribuyente, su CUIT, la categoría, fecha de inscripción y domicilio fiscal.

Constancia de inscripción en la AFIP: para qué sirve

Otros caminos para obtener la constancia de inscripción AFIP

La constancia de inscripción de la AFIP también puede obtenerse desde la aplicación oficial Monotributo de AFIP, disponible para IOS y Android.

Una vez descargada, además de poder entrar con clave fiscal, ofrece una opción más directa en el menú principal de cargar el número de CUIT para acceder tanto a la constancia de monotributo del propio contribuyente, como a la constancia de inscripción en AFIP de un tercero. Y de allí mismo puede enviarse la constancia de inscripción en la AFIP por correo electrónico, imprimirse o guardarse.