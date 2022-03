Para vender en Mercado Libre no alcanza con inscribirse en el Monotributo: qué otros impuestos exige

Una de las formas de emprender es mediante la venta online, pero ese emprendimiento puede fracasar si no se tiene en cuenta el costado impositivo, ya que no basta inscribirse en el Monotributo. En tal sentido, Mercado Libre retiene IVA a los monotributistas que no estén inscriptos en Ingresos Brutos - Convenio Multilateral.

Y, para dejar de retenerles el IVA, Mercado Libre pide a estos monotributistas que presenten una carta en la que declararan que se dedican exclusivamente a una actividad exenta o que se inscriban en el Convenio Multilateral de Ingresos Brutos.

Esto se debe a que, al utilizar Mercado Envíos, el emprendedor va a poder vender en la ciudad de Buenos Aires y en el resto de las provincias.

¿Qué es el Convenio Multilateral de Ingresos Brutos?

"El Convenio Multilateral distribuye la base imponible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos entre las distintas provincias, incluida la ciudad de Buenos Aires, y el hecho imponible de ese tributo es el ejercicio habitual y a título oneroso de una actividad determinada en esa jurisdicción territorial", advirtió Rodrigo Lema, del estudio Bulit Goñi &Tarsitano.

Por Mercado Envíos, el vendedor habitual de Mercado Libre debe inscribirse en el Convenio Multilateral

El Convenio Multilateral no crea un hecho imponible, ni crea contribuyentes, sino que distribuye la base imponible de quienes ya son contribuyentes entre las distintas jurisdicciones en las que ellos realizan su actividad, precisó.

Por eso es importante establecer cuándo y dónde hay ejercicio de actividad, porque sin ella no hay impuesto, no hay hecho imponible, y por lo tanto, tampoco base imponible.

Ingresos Brutos en el ecommerce

Una Resolución General de la Comisión Arbitral, el ente que regula ese reparto de Ingresos Brutos, estipulaba que cuando las ventas sean realizadas por "medios electrónicos, Internet o similar, se entenderá que el vendedor ha efectuado gastos en la jurisdicción del domicilio del comprador.

Nicolás Nogueira, del estudio Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, agregó que la Resolución General 14/2017 de la Comisión Arbitral fue más allá y dejó de lado el criterio de los gastos para pasar a poner los ingresos como sustento de atribución del impuesto en las transacciones por Internet.

Esto quiere decir que el vendedor deberá pagarle Impuestos sobre los Ingresos Brutos a cada provincia donde envíe un producto y en la que genere un "ingreso", ya no en la que tenga gastos.

Por este motivo, a la hora de desarrollar un emprendimiento y vender a través de plataformas digitales de ecommerce se debe tener en cuenta la inscripción en impuestos nacionales (IVA y Ganancias o Monotributo) e impuestos provinciales (Ingresos Brutos), enfatizó Agustin S. Sosa, CEO de Tributo Simple.

Para vender por Internet no vasta el Monotributo, hay que inscribirse en Ingresos Brutos

Mercado Libre, al ser agente de recaudación, aplica retenciones sobre los pagos de acuerdo con la normativa vigente en cada jurisdicción, es decir, la plataforma actúa de intermediario entre el organismo fiscal y el contribuyente, indicó.

Cuáles son los beneficios de estar inscripto

Al inscribirte como monotributista, Mercado Libre no debería retener IVA y Ganancias. Pero, con Mercado Envíos, la inscripción en Convenio Multilateral implicará pagar Ingresos Brutos y que se lo repartan las provincias que se reparten este impuesto, o sea aquellas donde el producto está exento. Por ejemplo, los libros en la ciudad de Buenos Aires.

Además, si se está inscripto, toda retención que se practique puede ser utilizada como crédito fiscal, el cual puede ser usado para pagar impuestos, dijo Sosa.

Esto es porque la ciudad de Buenos Aires y las provincias aplican retenciones en las cuentas bancarias y en tarjetas de crédito por Impuesto sobre los Ingresos Brutos.