Uruguay extiende rebaja del IVA en turismo: cuál es la nueva fecha

En una apuesta en busca de seguir atrayendo al turismo internacional, Uruguay decidió extender la rebaja del IVA para diferentes servicios y productos que impactan en la industria.

Hasta el próximo 30 de septiembre, la devolución del 9% del IVA se aplicará sobre servicios gastronómicos cuando estos sean prestados por restaurantes, bares, cantinas, confiterías, cafeterías, salones de té y similares o por hoteles, moteles, apart hoteles, hosterías, estancias turísticas, hoteles de campo, granjas turísticas, posadas de campo, casas de campo, campings y hostels, siempre que estas prestaciones no integren el concepto de hospedaje.

Del mismo modo, contempla también la reducción de ese porcentaje para el alquiler de vehículos sin chofer.

En cuanto a los alquileres de inmuebles con fines turísticos, la devolución será del 10,5% del importe bruto siempre que estos se realicen en inmobiliarias y residentes de Uruguay.

Turismo en Uruguay: sigue la rebaja del IVA

Sueldos: diferencia entre uruguayos y argentinos

El ingreso promedio en dólares que recibe un argentino es significativamente menor que el que perciben los uruguayos y los chilenos, de acuerdo a lo indicado por un trabajo de la consultora Focus Market.

Un informe recientemente publicado por Focus Market sobre la Distribución del Ingreso en Argentina en los últimos 7 años indicó que hubo una caída del 86% en dólares. El decil más acaudalado de nuestro país recibe en promedio $98.481 pesos por persona, mientras que el decil más precario recibe en promedio $5953 pesos en promedio al mes de acuerdo a datos de INDEC del último trimestre del 2021.

Otro dato clave, es que el ingreso promedio per cápita total de la población alcanzó los $32.192. Esto significa que 29 millones de personas recibieron un ingreso promedio que, si se corrige a través de la mediana estadística, en el último trimestre del 2021 fue de $24.751 pesos, tal como indica el informe de la consultora.

"Argentina está teniendo varios inconvenientes. Desde el punto de vista Macroeconómico los desequilibrios fiscales y monetarios llevaron en los últimos años a que la pérdida de valor del peso destruya el ingreso de los argentinos", afirmó Damián Di Pace Director de la Consultora Focus Market.

Y continuó: "Por otra parte, la contracara en la microeconomía es una economía que no crece en términos reales en los últimos años por lo cual no se puede distribuir aquello que no se produce. El Estado insiste en tomar renta del sector privado para distribuir a los sectores socioeconómicos bajos generando aún más desincentivos hacia la inversión privada. Un círculo vicioso que lleva hace una década y cada vez con mayor deterioro".