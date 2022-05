Horacio Rodríguez Larreta: "Si la Corte nos devuelve la plata de la coparticipación, yo automáticamente bajo los impuestos"

La disputa entre el gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires por la quita de fondos sigue sin solución y quedó a merced del máximo tribunal de Justicia, que deberá definir el caso. En ese marco, Horacio Rodríguez Larreta hizo un anuncio importante: "Si la Corte Suprema nos devuelve la plata de la coparticipación, yo automáticamente bajo los impuestos".

El jefe de Gobierno realizó esa promesa en momentos en que se espera que la máxima autoridad judicial tome una decisión definitiva sobre un conflicto que marcó un quiebre entre Alberto Fernández y la administración porteña; de hecho, sus referentes dejan en claro a cada rato que no olvidan la forma en la que se anunció la quita ni los contratiempos que le generó a nivel financiero.

"En medio de la pandemia, nos sacaron fondos de un día para el otro y hubo que compensar eso... Bajamos los gastos, bajamos obras. Nos hicieron un recorte en el medio del año, cuando el presupuesto ya estaba votado...", se quejó Rodríguez Larreta en una entrevista radial.

El anuncio del referente opositor se produce en medio de la pelea interna que divide a Juntos por el Cambio por la necesidad de endurecer el discurso de cara a la sociedad, ante el avance de Javier Milei y los libertarios que con sus propuestas electorales hicieron de la quita de impuestos un leitmotiv.

Larreta habló sobre los impuestos: qué dijo

Larreta insistió una y otra vez sobre la necesidad de aliviar la presión fiscal a los contribuyentes: "Hay que ser creativos, pero eso no te tiene que llevar a aumentar impuestos, que es la típica, la fácil. Nosotros votamos en contra de todos los aumentos tributarios, independientemente de para quien sea".

Precisamente sobre el debate que genera la figura Milei puertas adentro de JxC fue consultado el jefe de Gobierno, que optó por eludir la pregunta sobre una posible alianza: "No se plantea, no es una realidad hoy ni lo plantean ellos tampoco. Nosotros hemos sumado mucha gente, el espacio se ha ampliado y la mejor manera de consolidarlo es con un plan que el Gobierno actual no tiene".

En cuanto a la dolarización que impulsa el mismo espacio libertario, y que también avaló Patricia Bullrich, respondió: "El problema no se soluciona con un eslogan como una receta mágica, es mucho más complejo, no tenés dólares en el Banco Central... Hablamos de qué receta aplicar en diciembre de 2023 y no sabemos como va a estar la economía del país ni el mundo".

Pelea Provincias - Nación

Al volver sobre la pelea por la distribución de fondos, Larreta remarcó que "hay que replantear la Ley de Coparticipación, hacer un planteo más integral, que cada provincia y región pueda definir qué hacer con sus recursos".

"Fue Néstor Kirchner el que concentró recursos en la Ciudad de Buenos Aires y ahora el desafío es volver a construir un país federal", recordó a modo de crítica al kirchnerismo. "Tenemos que volver a federalizar y darle autonomía a cada provincia, pero los que lo sacaron fueron ellos, que usaban los recursos para controlar (a los gobernadores) políticamente", insistió en declaraciones radiales.

"Hay provincias que el 70% de su presupuesto depende del gobierno nacional, entonces los gobernadores terminan siendo delegados del gobierno nacional", agregó.

Luego Larreta volvió sobre el tema de los tributos y expresó un fuerte rechazo a la suba de retenciones: "La Argentina es productor de alimentos y este momento del mundo (por la guerra en Ucrania) es una gran oportunidad. Tenemos que pensar algún mecanismo para desdoblar los precios, pero seguro no es con más retenciones, que también le caben al chacarero que tiene un pedacito de tierra. No siempre hay que pensar en campos grandes. Basta de poner más impuestos".

Finalmente el jefe de Gobierno analizó la marcha del gobierno nacional y su diagnóstico fue contundente: "A la mañana el Presidente dice que hay que aumentar la retenciones y después lo desmiente su ministro. Siento que la gente ya no le tiene confianza".