Monotributo: pese al aumento de Massa, un profesional no puede tener secretaria para no ser excluido

El límite de gastos para no ser excluido del Monotributo respecto del máximo de las categorías impide a un monotributista de servicios tener empleados

Los profesionales tienen un tope bajo de gastos relacionados a su actividad en el Monotributo, que no les permite hoy tener una secretaria en la oficina, por ejemplo. El aumento que propone el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para las categorías del Monotributo tampoco alcanza.

Entre las causales de exclusión del Monotributo, rige que cuando el monotributista realice compras o gastos inherentes al negocio que superen el 80% para el caso de bienes o el 40% para el caso de servicios, del monto máximo previsto para la categoría máxima de cada actividad, quedará excluido del Régimen Simplificado, recordó el contador Hernán D’Agostino.

Monotributo incompatible con ser empleador

De esa manera, el Monotributo hoy es incompatible con poseer empleados en relación de dependencia, ni siquiera uno, debido a la falta de actualización de los montos máximos de facturación en relación con la inflación, explicó.

Los aumentos fijados en los convenios laborales hacen que el sueldo más las cargas sociales de un empleado impliquen que el monotributista quede excluido, enfatizó.

D’Agostino puso este ejemplo de un caso real:

Médico monotributista (servicios), desde hace años, con un solo empleado, recepcionista, convenio sanidad, salario mínimo previsto en el convenio para administrativa.

Un médico monotributista que tiene una secretaria resulta excluido del régimen

En el periodo marzo 2021 a febrero 2022 el monto total de sueldos más cargas sociales ascendió a $1.329.979,26 que excede el 40% del monto máximo de facturación de la categoría H que es de $3.276.011,15.

Es importante destacar que nada cambió en la situación del monotributista respecto a los ejercicios anteriores. Sigue prestando el mismo servicio con la misma estructura de costos (un empleado y el consultorio) y sin embargo dejó de ser pequeño contribuyente y le fue notificada su exclusión. Lo cual es un despropósito, remarcó D’Agostino.

Qué pasa con el aumento del Monotributo de Massa

El aumento del 29,12% en las categorías del Monotributo que propuso en un proyecto de ley el diputado Massa tampoco soluciona esta situación, afirmó D’Agostino.

No alcanza porque el aumento de paritarias para este año ronda el 50 % al 59%. Entonces, si bien ahora puede dejar tener un empleado, en un par de meses el sueldo del empleado más las cargas volverán a superar el 40% del tope máximo de facturación que aumenta a $4.229.985,60, indicó

El incremento en las categorías del Monotributo debería ser de un 50% para permitir que el monotributista tuviera un empleado sin problemas hasta diciembre, sostuvo D’Agostino.

Las causas de exclusión del Monotributo

Además, del tope de facturación de las categorías, la AFIP verifica la existencia de las siguientes causales de exclusión, entre otras:

1. El precio máximo unitario de venta , en el caso de contribuyentes que efectúen ventas de cosas muebles, supere la suma establecida.

, en el caso de contribuyentes que efectúen ventas de cosas muebles, supere la suma establecida. 2. Compras de bienes o gastos personales por un valor superior a los ingresos brutos admitidos por la categoría máxima de la actividad.

por un valor superior a los ingresos brutos admitidos por la categoría máxima de la actividad. 3. Depósitos bancarios superiores a los ingresos brutos admitidos por la categoría máxima de la actividad.

Las compras personales o los depósitos bancarios pueden dejar al contribuyente fuera del Monotributo

4. Hubieras realizado importaciones de bienes o servicios durante los últimos 12 meses.

de bienes o servicios durante los últimos 12 meses. 5. Las compras más los gastos de la actividad durante los últimos 12 meses suman hasta 80%, en el caso de venta de productos, o más del 40% cuando se trate de prestación de servicios, de los ingresos brutos límite de la categoría máxima.

6. Haber realizado operaciones sin factura .

. 7. La superficie o el monto de los alquileres devengados superen los máximos establecidos para la categoría máxima de la actividad.

devengados superen los máximos establecidos para la categoría máxima de la actividad. 8. Desempeñar más de 3 actividades simultáneas o poseer más de 3 locales.

simultáneas o poseer más de 3 locales. 9. Realizar prestaciones de servicios y estar categorizado como venta de productos.

Estas causales de exclusión del Monotributo no deben ser contempladas ni controladas solamente en los momentos de recategorización, sino durante todo el año para no terminar pagando multas por no haber pasado al Régimen General a tiempo.