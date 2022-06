AFIP negó la prórroga de vencimientos de Ganancias y se espera que intervenga la Justicia

La AFIP rechazó antes del feriado largo la posibilidad de prorrogar los vencimientos de los impuestos a las Ganancias y Bienes Personales de personas humanas que empiezan a producirse el próximo jueves 23, en respuesta a las presentaciones de entidades gremiales de los contadores.

El organismo que comanda Mercedes Marcó del Pont envió un mail a la Federación de Consejos Profesionales (FACPCE) y la Federación de Graduados en Ciencias Económicas afirmando que se mantienen los vencimientos del 23, 24 y 27 próximos, según el CUIT.

Pero Gabriela Russo, presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas porteño (Cpcecaba), informó que "se espera que la Justicia responda al amparo que presentó el Consejo entre hoy y mañana", lo que podría suspender de todos modos los vencimientos.

Los últimos intentos de los contadores

Gabriela Farizano, presidenta de la Federación de Graduados, comentó que el día anterior del mail que negó la prórroga, se había reunido con funcionarios de AFIP para discutir la posibilidad de una postergación de los vencimientos de las declaraciones juradas sin afectar las fechas de pago.

Al no haber tenido éxito, Farizano volvió a comunicarse con los funcionarios de AFIP para insistir en que si se postergan las declaraciones juradas, pero no el pago no se afectaría la recaudación. Este último intento se realizó el sábado pasado, "pero hasta ahora no hubo ninguna novedad", acotó.

Los graduados en ciencias económicas también habían reenviado la nota solicitando la prórroga a la AFIP a la Subsecretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía.

"Hay muchísimo malestar, porque estuvimos trabajando todo el fin de semana, pero no se llega. No se trata sólo de hacer la declaración jurada, sino que es necesario reunirse con el cliente, analizarla y recién ahí transcribirla a los aplicativos", indicó.

La declaración jurada tiene varios pasos antes de llegar al aplicativo de Ganancias

"En la última nota a la AFIP y al Ministerio de Economía, manifestamos que no nos preocupan tanto las multas como las sanciones impropias que complican facturación, la calificación fiscal, produce demoras en devoluciones de IVA o reintegros por las exportaciones, castigos en el régimen agropecuario SISA, entre otras, en caso de la no presentación en término", aclaró.

Por último, Farizano contó que "se propuso una vez terminada esta liquidación, que ojalá sea con mayor plazo, hacer una reunión para que esto no vuelva a ocurrir el año próximo".

Las quejas de los contadores

"Es una falta de respeto de la AFIP no poner a disposición en tiempo y forma los programas aplicativos necesarios para liquidar los impuestos, y que nos arrastre a los profesionales y contribuyentes a sus deficiencias e inoperancia", afirmó Marcos Felice, CEO del Blog del Contador.

"Los aplicativos deberían estar disponibles a más tardar en marzo y los vencimientos recaer como mínimo 60 días desde la habilitación de los mismos. Lo ideal sería que los vencimientos fueran siempre en julio por las dificultades y la complejización de las declaraciones juradas de estos últimos años debido a los constantes cambios", consideró.

"La AFIP necesita recaudar y los contribuyentes deben ser respetados. Los profesionales, como intermediarios entre ambos, necesitamos reglas claras para trabajar con tranquilidad y sin correr siempre a último momento", sostuvo, y agregó que "es necesario que el organismo escuche a los profesionales, ya que somos actores indispensables para ayudar a cumplir las metas de recaudación".

Los contadores esperan que la Justicia suspendan los vencimientos

El reclamo de los contadores ante la Justicia

Después de repetidos pedidos del Cpcecaba a la AFIP, primero para que pusiera a disposición los aplicativos, y después de no conseguir esto sino a último momento, de una prórroga, el organismo fiscal aceptó una exigua postergación de 15 días, hasta los actuales plazos del 23 al 27 próximos.

Pero los aplicativos siguieron funcionando mal y, ante la queja de sus asociados, el Consejo volvió a peticionar a la AFIP. Ante la falta de respuesta, el Cpcecaba también presentó un amparo a la Justicia con medida cautelar para que los jueces frenen la obligación de presentar los impuestos en esas fechas.

El amparo en la Justicia del Consejo porteño contra la AFIP solicita que se prorroguen los vencimientos de la presentación y el pago de las declaraciones juradas de los impuestos a las Ganancias, incluyendo el impuesto cedular a la renta financiera, y sobre los Bienes Personales personas humanas del período fiscal 2021.

Los contadores consideraron que la prórroga debe ponerse en vigor hasta tanto se cumpla el plazo de 60 días desde la puesta a disposición y el correcto funcionamiento de los aplicativos; es decir, a partir del 12 de julio próximo.

En el amparo, el Consejo también solicita una medida cautelar urgente que suspenda los vencimientos que operan entre los días 23 al 27 de junio, a los fines de resguardar los legítimos derechos de trabajar de los profesionales matriculados en la institución y de los contribuyentes en general.