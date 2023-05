Colecta para Independiente: cuánto pagarán por impuestos a la AFIP Santiago Maratea, el club y la gente

Si hay algo que le sobra al "influencer de las colectas solidarias" Santiago Maratea, son escribanos, contadores y abogados. Así estructuró muchas juntadas de dinero para distintas causas. La última, está teniendo lugar por estos días: u$s20 millones para pagar las deudas con el exterior del Club Atlético Independiente. Y si Maratea lo logra, lo hará sin que la gente aporte nada o casi nada a la AFIP.

Pero, en la Argentina, la beneficencia la hace el Estado y el privado que gana plata, es malo. Así, la demonización de alguien como Santiago Maratea, el influencer que suma seguidores y monetización de sus redes luego de hacer campañas solidarias, era inevitable.

Como consecuencia, surgieron versiones poco probables de supuestas fuentes de la AFIP, afirmando que el organismo "hará un pedido de informes" por la colecta. La AFIP está para recaudar impuestos, no es la policía moral de la economía, y sólo hace fiscalizaciones ex post de la actividad de los contribuyentes, para comprobar que no hubo evasión.

Por qué Maratea podría despertar sospechas de la AFIP

Las encuestas muestran como el segundo o tercer problema para la gente en forma consistente es la corrupción, y así, la sospecha es lógica. Además, una cosa es juntar dinero para los bomberos de Corrientes en una época de terribles incendios forestales, y otra, armar un fideicomiso del que Maratea va a hacer el fiduciario (administrador) remunerado.

Maratea reconoció en declaraciones a la prensa que el fideicomiso que armó para recibir las donaciones de hinchas de Independientes decididos a salvar el club de la bancarrota que, en el primer día, de este jueves a este viernes, llegaron a $471 millones, tendrá un costo de 5%.

El influencer informó en sus redes sociales que se alcanzaron los 500 millones de pesos, con el mensaje: "Cada vez más cerca de saldar la deuda con el América de México", de u$s6 millones.

Maratea aseguró que cada vez está más cerca el pago de las deudas más acuciantes de Independiente.

Pero si se llega a los u$s20 millones de colecta para el club, u$s1 millón será para los gastos del fideicomiso, entre los que estará la remuneración del propio Maratea.

Cuál será la relación de Maratea con el fideicomiso y la AFIP

Sobre esa remuneración como administrador, Maratea declaró: "Me parece buenísimo, no lo busqué por eso", y aseguró que se enteró en el momento de hacer el trámite de constitución del fideicomiso

"Todo el manejo de todo esto recae en mí, llegado el caso de que tenga que cobrar una plata por el laburo que hice me encanta, a mucha honra", reivindicó el joven que se gana la vida con su trabajo de influencer.

Maratea, en junio de 2024, deberá confeccionar su declaración jurada del Impuesto a las Ganancias incluyendo esa remuneración, y eso es prácticamente todo lo que verá la AFIP, y algo sobre lo que, efectivamente, no puede "pedir informes" hoy.

En esa declaración también deberá figurar lo que hayan subido sus ganancias como influencer, al conseguir más seguidores y monetizar sus videos.

"Cada vez que hago una colecta la cantidad de gente que ve mis historias sube. Es evidente que hay un interés en la gente en ser parte, en pertenecer. Uno puede usar la empatía como motor de productividad. A mí me va mejor y gano más plata porque ayudo a otras personas. Yo vivo del laburo que tengo de siempre y es con las marcas y como influencer", blanqueó.

La AFIP no puede cobrar IVA y Ganancias sobre las donaciones de los hinchas.

¿La AFIP puede llevarse alguna parte de las donaciones de la gente?

Aunque iProfesional no pudo ver el contrato, un abogado que pidió reserva de su nombre explicó que el fideicomiso está estructurado de modo que los aportantes son los fiduciantes; Maratea, el administrador, y el club Independiente, el beneficiario.

Con esta información y aclarando que tampoco tuvo la comprobación visual del contrato, Diego Fraga, de Expansion Holding, enumeró cómo sigue lo que pasará con la AFIP y el fideicomiso:

1. Impuestos a las Ganancias e IVA

No paga, porque el aporte de los fiduciantes/donantes no está alcanzado. Si invierte los pesos (por ejemplo, plazo fijo) va a pagar Impuesto a las Ganancias sobre los intereses.

2. Impuesto a los débitos y créditos

El fideicomiso estaría alcanzado por el impuesto al cheque (0,6%). Pero, si los pagos y cobros se estructuran desde cajas de ahorro, tampoco verá esto la AFIP.

3. Impuesto sobre los Ingresos Brutos

Hay argumentos como para interpretar que no debería tributar Ingresos Brutos en provincia de Buenos Aires, en caso de que el fideicomiso esté localizado allí.

Cómo se resolverá el problema de conseguir dólares

"La Comisión Directiva no tiene voto sobre dónde va el dinero, el fiduciario soy yo. Después lo hablaremos con ellos, pero la prioridad es pagar primero las más urgentes, que serían la de América de México y Gastón Silva, y luego se le pagará a cada uno lo que le corresponda", declaró Maratea.

El cepo obligará a que sea el propio club el que pague sus deudas

"Hablarlo con ellos" quiere decir que, con la batería de abogados de Maratea para que firmen un contrato que asegure que el dinero no pueda distraerse a otra finalidad. El influencer no tendrá más remedio que transferir los fondos a último momento al club, para que sea el propio Independiente el que pague sus deudas, explicó un experto consultado.

Es que los clubes de fútbol han estado accediendo al mercado oficial para la compra de dólares más baratos, por ejemplo, para pagar incorporaciones de jugadores a sus planteles, mientras que el fideicomiso de Maratea tendría que obtenerlos vía MEP o contado con liquidación, mucho más caro.

"La Comisión Directiva no se va a llevar un porcentaje y no hay un vínculo de cuentas bancarias ni nada. Es muy de chorro pensarlo así, todo esto va a pasar por Mercado Pago. Si sobra dinero, irá destinado a las inferiores del club", advirtió Maratea.

Otro punto sobre el que hicieron hincapié voces opositoras a la iniciativa privada de Maratea se trató del hecho de que donaciones superiores a $147.000 deben ser informadas a la UIF, como sospechosas de lavado de dinero.

Te puede interesar La AFIP le encontró una cuenta bancaria en el exterior y le quiso cobrar impuestos

"¿Quién blanquearía dinero con una colecta transparente donde todo debe estar en blanco? Acá hay abogados y escribanos que se encargar de chequear que todo esté de la manera correcta, el más insoportable para que todo esto suceda así soy yo", subrayó Maratea.