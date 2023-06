¿Cuándo prescriben las deudas de Monotributo?

El monotributo es uno de los regímenes más populares de Argentina y les permite a los pequeños contribuyentes poder abonar, en una única cuota, sus obligaciones impositivas y previsionales. En este sentido, al tratarse de pequeños contribuyentes, es muy común que, en meses en los que la facturación baje, se les complique abonar sus obligaciones y acumulen deudas.

¿Cuándo caduca la deuda de Monotributo?

Las deudas de monotributo prescriben a los 5 años. Es decir, el fisco tiene 5 años para reclamar el pago de una deuda de monotributo y, en caso de no hacerlo en ese lapso, la misma prescribe o caduca, por lo que no podrá reclamarla.

¿Qué años están prescritos para AFIP?

Como mencionamos previamente, a los 5 años las deudas de AFIP prescriben (en el caso de que no hayan reclamado en ese lapso). Actualmente, están prescriptas las deudas de parte del 2018 y las iguales o anteriores al 2017.

¿Qué año prescribe en 2023 AFIP?

A fin del año 2023 prescribirán las deudas de AFIP no reclamadas del año 2018, por lo que todas las deudas que no se reclamen en los siguientes meses de ese año no tendrán efecto al finalizar el año calendario. Cabe recordar que el plazo de 5 años es para los contribuyentes inscriptos, mientras que los no inscriptos se extiende a diez años.

Las deudas de AFIP prescriben, si no hay reclamos, por el transcurso del tiempo

¿Cómo se solicita la prescripción de una deuda AFIP?

Para solicitar la prescripción de una deuda de AFIP se deben haber cumplido los requisitos establecidos por esta. Por lo general se hace de forma automática, aunque, en el caso de que siga apareciendo deuda prescripta deberás presentar un "descargo" ante el fisco.

En el mismo deberás indicar el tipo de trámite ("Manifestación de disconformidad Beneficio condonación- ley 27.653) y adjuntar las capturas de pantallas de la deuda prescripta.

Cabe recordar que los plazos de prescripción pueden suspenderse en algunas circunstancias, entre las que se destacan:

Notificación de inicio de fiscalización: cuando la AFIP notifica el inicio de un proceso de fiscalización o verificación respecto a una obligación tributaria, el plazo de prescripción se suspende desde esa notificación hasta la fecha de conclusión del proceso fiscalizador

¿Qué pasa si soy monotributista y no facturo en el mes?

Cuando no se factura en un mes, es importante tener en cuenta las posibles repercusiones que esto puede tener en relación con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en Argentina. En primer lugar, es probable que la AFIP indague los motivos detrás de la falta de facturación y solicite al contribuyente un justificativo válido.

En el caso de que no factures, AFIP podría indagar para descubrir cuáles fueron los motivos por los que no "vendiste" en ese mes

En el caso de no poder proporcionar una explicación válida para la ausencia de facturación, la AFIP tiene la facultad de excluir al contribuyente del régimen tributario al que pertenece. Además, la falta de emisión de facturas por operaciones comerciales puede acarrear otras consecuencias negativas, entre las que se incluyen las siguientes: