Qué es el "Síndrome del Impostor" y cómo puede afectarte en el trabajo

¿Creés que no valés y sufrís de inseguridad en el ámbito laboral? ¿Te sentiste incómodo en una reunión laboral, pensando que los demás eran mucho más competentes que vos? ¿Lograste un ascenso o un premio y, en lugar de celebrarlo, te preguntaste si realmente lo merecés?

Si alguna vez experimentaste la sensación de que no sos lo suficientemente capaz, inteligente o competente a pesar de tus logros evidentes, entonces, bienvenido al mundo del "Síndrome del Impostor".

¿Qué es esto? Se trata de un estado psicológico en el que una persona cree que no es lo suficientemente capaz, creativo, inteligente o talentoso a pesar de que las evidencias indican que tiene éxito en su trabajo.

En otras palabras, es una voz interna que te hace sentir que no merecés lo que lograste y temes constantemente ser descubierto como un impostor, ya que relacionás el éxito a la suerte en lugar de atribuirlo a los esfuerzos y al trabajo realizado.

Esta inseguridad te puede llevar a sentimientos de autoduda y autocrítica constante y, si no lo detectás y aprendés a manejarlo, puede afectar negativamente en tu bienestar y satisfacción laboral y, sobre todo, sabotear el éxito en tu carrera profesional.

Principales síntomas

Este síndrome fue estudiado por muchos especialistas que coinciden en que lo primero que tenés que hacer es detectar aquellos síntomas que revelan el padecimiento, entre los que se encuentran:

Sentir que llegaste a un lugar por suerte y no por tus habilidades y capacidades.

Inseguridad laboral y dudas sobre tus propias capacidades y habilidades .

. Atribuir los logros al azar en lugar de a tu esfuerzo y trabajo.

Tener miedo a no cumplir con las expectativas que te fueron establecidas.

Creer que es necesario ser un perfeccionista para tener éxito.

Sabotear tu propio éxito sin darte cuenta.

Experimentar agotamiento debido a la presión y el esfuerzo constante que te imponés.

Sacrificar tu bienestar personal por realizar más trabajo.

Sentir la necesidad de aislarte para ocultar el supuesto fraude.

La lista de síntomas la cierra el padecimiento de ansiedad, de tristeza o de insatisfacción, siempre relacionadas con el trabajo.

Algunos consejos para superarlo

No hay que desanimarse ni alarmarse si, al analizar los síntomas, descubrís que tenés el síndrome. Por el contrario, es momento de que pongas manos a la obra y te ocupes, ya que existen muchas herramientas para superarlo.

A continuación, algunos consejos:

Contrastá tus dudas con datos y evidencia: el "Síndrome del Impostor" en ocasiones se presenta en dudas de lo que vale uno mismo en lugar de lo que realmente dicen los hechos. Cuando dudes de tus capacidades, buscá evidencia concreta en tu línea de tiempo laboral. Por ejemplo, si constantemente sentís que no estás haciendo tu trabajo a tiempo o que tus entregas no son de calidad, revisá el trabajo que realizaste para ver si tus sentimientos se basan en los hechos. Si es así, habrás identificado algo especifico en lo que puedes trabajar y mejorar. Si no lo es, cada vez que esa voz interior te diga que no eres lo suficientemente capaz, utilizá estos hechos que demuestran tus capacidades y logros para que la inseguridad no te domine y creas en lo que realmente valés.

Abrazá el fracaso como una lección laboral: los errores en el trabajo no son fracasos, son oportunidades de aprendizaje. Tratá de evitar los pensamientos negativos y mantener una actitud positiva. Por ejemplo, si cometiste un error en un proyecto, analizalo detenidamente, identificá las lecciones aprendidas y cómo podrías evitarlo en el futuro para que la próxima vez obtengas un mejor resultado. Al trasformar los pensamientos y actitud positiva, estás remodelando tu mente para que te brinde más apoyo. Esto te permitirá crecer profesionalmente.

Pedí feedback: no tengas miedo de pedir ayuda y retroalimentación a compañeros, líderes o clientes internos. Nuevamente los datos, en este caso, desde la mirada de otros, te ayudarán a calibrar tus propios pensamientos sobre tu desempeño.

Mantené una mentalidad de aprendizaje: Abrazar el error, y por otro lado, mantener actitud de humildad para estar en aprendizaje permanente, solo va a llevarte a estar cada vez más cerca de tu mejor versión.

En conclusión, el "Síndrome del Impostor" es más común de lo que imaginás y puede afectarte en algún momento de tu vida personal y profesional, a veces, sin que lo notes siquiera.

La clave está en reconocerlo y superarlo para no convertirlo en un obstáculo en tu camino profesional. Todos tenemos la capacidad de vencerlo, y lograr transformar esa barrera en un trampolín hacia un crecimiento significativo en tu carrera.

El camino hacia el éxito en el mundo laboral puede ser desafiante, pero con la comprensión y las acciones adecuadas, podés superar este obstáculo y alcanzar tu verdadero potencial.

Lucía Martínez, analista Ssr. de Staffing de Expansion Argentina