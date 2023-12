Sistema tributario argentino: propuesta de reforma

Argentina ya no cuenta con financiamiento genuino y la descontrolada emisión monetaria realizada generó una inflación crónica de aproximadamente 100% anual

Argentina se halla en este primer semestre del año 2023 en una situación delicada en materia económica. La asociación civil Profesores Republicanos, de la que formo parte, me ha invitado a escribir un trabajo sobre una propuesta de sistema tributario.

Es muy claro que el sistema tributario, como sostiene Reig, es un sistema armónico de tributos adecuado a un sistema económico y social dados.

Así como sería una utopía aplicar impuestos al patrimonio en un país con estructura económica y política comunista, en la que no existe el capital privado, no se pueden aplicar impuestos sofisticados en un país donde el 80% de la población es analfabeta.

Argentina es un país muy avanzado en materia del uso del internet para la confección , presentación y pago de impuestos.

Los cambios del sistema tributario pueden ser profundos pero siempre debe tener en cuenta el déficit fiscal que se puede generar ante una caída en la recaudación.

Argentina decidió contar con una estructura federal de gobierno al momento de dictar su Constitución Nacional. Existen tres niveles: a. el federal, b. el provincial y c. el municipal. Esa definición no es sólo política sino también necesariamente económica y por lo tanto tributaria.

Este hermoso país con 45 millones de habitantes tiene gravámenes a nivel federal, provincial y municipal lo que naturalmente asegura una mayor complejidad del sistema.

Argentina tiene aproximadamente 166 tributos, de los cuales 42 son nacionales, 41 son provinciales y 83 son municipales. La cantidad de tributos no es proporcional a su eficacia recaudatoria. En términos generales el 80% de la recaudación fiscal es de impuestos nacionales - muchos de ellos se coparticipan con las provincias-, el 16% lo aportan las provincias y el restante 4% los municipios

Diseñar un buen sistema tributario no tiene entidad si no se baja el gasto público, de esto último hay pocos análisis serios. Argentina incrementó en los últimos años la carga tributaria subiendo alícuotas de impuestos existentes p.e. en el impuesto sobre los bienes personales o en el impuesto a las ganancias corporativo o creando nuevos- p.e. aporte solidario -, de ello se ha encargado el Congreso, pero no de bajar el gasto

Este segundo término de la ecuación se muestra inflexible lo cual compromete la calidad y profundidad de los cambios a realizar en el sistema tributario, pues no es momento de poner en peligro la recaudación tributaria e incrementar el déficit fiscal.

Aproximadamente el 40% del gasto total del país se genera en las provincias y municipalidades que se financia en parte con recursos propios, con fondos coparticipados de impuestos nacionales o con ATN, adelantos del tesoro nacional

Debemos recordar que de los últimos 122 años el país tuvo déficit fiscal en 112. Así como ninguna familia puede gastar más de sus ingresos lo mismo sucede en el país. El déficit se financia con fuentes internas o externas o meramente con emisión monetaria.

Argentina ya no cuenta con financiamiento genuino y la descontrolada emisión monetaria realizada generó una inflación crónica de aproximadamente el 100% anual, que en el mundo se la denomina hiperinflación.

Propuesta de reformas del sistema tributario

a. Bajar la cantidad de impuestos, sin sacrificar recaudación en términos reales, pues se genera inflación a igualdad de gasto; además, es necesario contar con un sistema tributario mas simple, menos oneroso y más estable y debe ser el gasto público improductivo el que se deba drásticamente reducir y reformular la composición del gasto, incluida la firme lucha contra la corrupción.

Un sistema tributario amigable, dentro de un contexto con fuertes sanciones en lo contravencional, generaría una mayor recaudación, sirviendo esto para la lucha contra la evasión tributaria. Se debe fomentar aún más la bancarización de las operaciones y hasta premiar vía reintegros parciales del IVA al consumidor p.e. un 3% de su compra cuando pague con tarjeta de débito o crédito, lo que asegurará que esa operación tribute impuestos.

Un sistema tributario adecuado permitirá al sector privado ser el verdadero motor del crecimiento, a través de la inversión y empleo genuino, logrando el estado recaudar más, en términos reales y nominales

Debemos tener un estado eficiente en especial considerando la otra faceta de la "tesorería": El gasto público, que escapa al objeto de este trabajo, afortunadamente para el Autor.

b. "Simplificar el sistema tributario" que supone: 1- En primer lugar, repensar el Estado que queremos y que necesitamos y a continuación, cual debería ser su magnitud y participación en la economía; 2- Reducir en cantidad los impuestos en primer término los de baja recaudación y distorsivos; 2- Simplificar el cálculo; 3- Abaratar el costo de administración impositivo tanto para el contribuyente como para los fiscos; 4- Sostener las normas en el tiempo, lo cual supone concebir un marco normativo que arroje resultados probados y que solamente recepte cambios necesarios para su perfeccionamiento.

c. Tratar de enfocar inversiones locales e internacionales a áreas de mayor crecimiento: 1. Economía del conocimiento, 2. Energía, 3. Agribusiness y 4. Turismo con regímenes fiscales preferenciales y asegurando estabilidad, entre otros sectores de la economía, pero además, todo enmarcado dentro del "desarrollo sustentable", aspecto descuidado y poco desarrollado en la Argentina.

El sector de los biocombustibles, entre otros, podría transformarse en uno de los grandes motores de la economía; tenemos las mejores y suficiente superficie de tierras fértiles para cultivar soja (necesaria para producir biodiesel, a parir del aceite de soja) y maíz y caña de azúcar (necesaria para producir etanol); estos biocombustibles, amigables con el medio ambiente, son exportables, generando mayor volumen de divisas para el país, pero además necesarios para los cortes obligatorios del diésel y las naftas derivadas del petróleo.

Estas áreas de mayor crecimiento pueden generar inversiones y empleo de calidad, tan necesarios para el país

d. Generar seguridad jurídica en el país para crear empleo genuino. La confianza se construye con hechos concretos, con planes de mediano y largo plazo con la firme convicción de que cada mandato de gobierno es un eslabón más, de una cadena ininterrumpida, donde se recogen del gobierno saliente todas las cosas buenas para mejorarlas y cambiar o erradicar las cosas malas. Nos referimos a planes que deben durar 15/ 20 años. Nada será inmediato en el despegue Argentino.

e. Bajar drásticamente el gasto social en una primera etapa mediante regímenes de incentivos para lograr la capacitación de ciertas tareas y en una etapa siguiente para ocupar puestos de trabajo formales en el sector privado. . El fomento del empleo formal lo es a través de menores impuestos al trabajo y con un cercenamiento a la "industria del juicio" tan temido por el mundo empresario, en especial el de las Pymes.

f. Propuestas impositivas en particular:

1- Respecto del impuesto a las ganancias: a. debe actualizarse el Título VI de "ajuste por inflación impositivo" que dista del lejano año 1978, b. deben actualizarse las deducciones personales del artículo 30 de la actual ley como así también equiparar las aplicables a los trabajadores autónomos con los que trabajan en relación de dependencia, c. deben actualizarse los topes de gastos deducibles p.e. de gastos de automóviles que actualmente están en $7.200 anuales, monto inferior al de la carga de medio tanque de combustible, d. deben actualizarse las tablas de determinación del impuesto del artículo 94, e. deben actualizarse los mínimos aplicables y tablas de determinación de retenciones del impuesto para todas las actividades

2- Respecto del IVA se debe trabajar en el combate de la evasión en las operaciones con consumidores finales en especial premiando el uso de medios de pago bancarizados.

Asimismo se debe proteger a los sectores de menores ingresos: 1. Disminuyendo la alícuota diferencial del IVA al 5% para todos los alimentos crudos y otros bienes de la canasta familiar, 2. Disponiendo ferias municipales obligatorias semanales en cada poblado de más de 10.000 personas generando una forma de comercialización "del productor al consumidor", tratando de eliminar intermediarios en las que no se deba tributar IVA pero permitiéndole al vendedor el cómputo de créditos fiscales y 3. Gravar la venta de medicamentos con una tasa reducida, del 5%, pues la exención actual al no permitir el cómputo de créditos fiscales no hizo más que subir el precio de las especialidades medicinales para uso humano. Gravarlos al 5% permitirá disminuir el precio de venta de las medicinas que consumimos

3. Debe modificarse el "Convenio multilateral" del impuesto sobre los ingresos brutos que proviene del año 1977 generando una redacción que asegure mayor certeza al contribuyente al momento de determinar los coeficientes de ingresos y gastos aplicables al mismo. Las distintas interpretaciones de los fiscos provinciales dan lugar a intimaciones del gravamen que generan falta de certeza, un excesivo riesgo empresario y desánimo al momento de invertir.

4. Idéntica certidumbre debe generarse en la Tasa de seguridad e higiene municipal y estableciendo un tope en materia de alícuotas, las que no deben superar el 2% para las actividades de orden general.

5- Respecto de los regímenes de retención y percepción de impuestos nacionales y provinciales: Debe permitirse la sencilla obtención de certificados de exclusión de tales regímenes de recaudación

6- Los impuestos de emergencia, deben ser de emergencia y no prorrogables eternamente. Por citar ejemplos: el impuesto a los débitos y créditos bancarios que data del año 2.001, era por sólo dos años Este impuesto vino para quedarse y arroja una importante recaudación. Pero debe permitirse al contribuyente computarlo en un 100% contra el impuesto a las ganancias, sobre los bienes personales o contribuciones de la seguridad social.

7- En materia de impuestos patrimoniales: a. Se debe reducir la alícuota del impuesto sobre los bienes personales, bien sea por bienes del país o del exterior, a una escala progresiva que tenga como tope al 1%. Asimismo se debe permitir el cómputo de pasivos en dicho gravamen, b. se debe atenuar el doble impacto que se genera con el impuesto provincial y municipal sobre inmuebles y parque automotor;

8. En materia de derechos de exportación: a. no deben aplicarse sobre exportaciones de productos industrializados ni sobre servicios y b. en la medida que los recursos del estado lo permitan deben reducirse las alícuotas de tales derechos sobre exportaciones del agro.

9. Debiera dictarse una moratoria impositiva, previsional y sobre deudas aduaneras condonando sanciones y parte de los intereses resarcitorios devengados. El régimen debe permitir la regularización de p.e. el aporte solidario para terminar con las decenas de procesos judiciales en curso. La moratoria con un plan de hasta 36 meses con intereses de financiación no debe contener restricciones en cuanto al volumen del contribuyente ni obligar a repatriar fondos del exterior;

10. Debiera pensarse en un blanqueo de bienes del país y del exterior a costo cero, como sucedió con la ley 26.860, que permita, entre otros aspectos: i. declarar la tenencia o la inversión en inmuebles existentes o a construirse, ii. realizar inversiones en bienes de uso, iii. suscribir acciones o participaciones sociales con oferta pública o privada, iv suscribir obligaciones negociables con oferta pública al valor de mercado, v. Realizar aportes a sociedades , vi. Dejar los fondos u otros activos en el exterior, lo que significará mayor recaudación futura. Todo ello motorizaría la economía Argentina, incrementará la recaudación , el empleo genuino y una consecuente suba en el PBI.

Mario Volman

Tributarista