Atención monotributistas: qué categorías pagarán tres cuotas juntas el próximo trimestre

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) anunció una medida que impacta en el calendario de pagos de ciertos monotributistas, quienes se verán obligados a abonar tres cuotas en conjunto durante el trimestre que comprende los meses de marzo, abril y mayo. A pesar de la claridad de la resolución, persisten algunas incertidumbres acerca de quiénes están sujetos a esta disposición.

La determinación, establecida el año anterior por el Gobierno nacional, tiene como objetivo principal facilitar a los contribuyentes adheridos al régimen del monotributo, permitiéndoles diferir el pago de las cargas correspondientes al período de septiembre de 2023 a febrero de 2024, y unificarlo con las mensualidades de marzo, abril y mayo, respectivamente. No obstante, es importante señalar que esta medida no engloba a todas las categorías del monotributo, según ha explicado Monotributistas Asociados de la República Argentina (MARA).

Según lo informado por AFIP, quienes deben cumplir con esta disposición son específicamente los monotributistas pertenecientes a las categorías A y B no puros, así como también aquellos clasificados en las categorías C y D. En este sentido, con los pagos correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo de este año, se incluirán también las cuotas pendientes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023, junto con enero y febrero de 2024. Cabe destacar que estos pagos no generarán intereses adicionales.

Ahora bien, aquellos monotributistas categorizados como A y B puros, que no han abonado los meses anteriores, no tendrán la obligación de hacerlo en caso de que ya estén exentos de dicho componente, una exención lograda por esta categoría en el año 2022 gracias a las gestiones realizadas por MARA. Por otro lado, aquellos que optaron por cumplir con el pago del componente en los meses correspondientes, seguirán con su calendario de pagos normalmente.

Se trata de una resolución del organismo de septiembre del 2023 sobre lo pagos del tributo en los primeros meses del 2024

AFIP: los monotributistas que deben pagar tres cuotas juntas

Para aquellos monotributistas inscritos que sí deben abonar los pagos correspondientes a los seis meses anteriores, el procedimiento será el siguiente:

Con la cuota de marzo, deberán hacer frente al componente integrado de septiembre y octubre de 2023.

Con la cuota de abril, tendrán que abonar el componente integrado de noviembre y diciembre de 2023.

Finalmente, con la cuota de mayo, deberán saldar el componente integrado de enero y febrero de 2024.

En caso de tener alguna duda respecto a su situación y el pago correspondiente, los monotributistas podrán consultar ingresando a la Cuenta Corriente Monotributistas Autónomos (CCMA) en el sitio oficial de AFIP, utilizando su CUIT y Clave Fiscal.

En resumen, esta medida de AFIP busca brindar un esquema de pago más flexible para los monotributistas, permitiéndoles regularizar sus obligaciones de manera más conveniente, aunque es fundamental tener en cuenta las categorías y condiciones específicas que aplican a cada contribuyente para evitar confusiones o incumplimientos inadvertidos.