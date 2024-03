Los supermercados son los que más pagan tasas municipales sobre la actividad económica por muy lejos, dentro del comercio minorista e incluso en comparación con el mayorista, a lo que se debe sumar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos que grava lo mismo y con el mismo efecto cascada.

Expertos se la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) sugirieron en la presentación del Mapa Tributario Municipal que está carga sobre los supermercados se debe a que "es donde es más fácil controlar la recaudación y, además los almacenes y kioscos pertenecen a personas con arraigo en el municipio".

Cómo es la carga de las tasas municipales en supermercados

El Mapa Tributario Municipal de la CAC analizar la carga tributaria formal que ejercieron 30 municipios argentinos sobre el comercio, en particular, con la tasa que incide sobre la actividad económica y que recibe diferentes denominaciones según el municipio (Tasa de Seguridad e Higiene, Tasa de Comercio e Construcción, Derecho de Registro e Inspección, entre otras). Se trabaja con una muestra de 30 municipios del país, con al menos una localidad de cada provincia.

De todos modos, las empresas comerciales se encuentran alcanzadas de acuerdo con las características de su actividad por otras tasas, como las de publicidad, abasto, barrido y limpieza, alumbrado público, que inciden en sus resultados, aclara la CAC.

Cuando se trata del Comercio Mayorista, el promedio simple de la carga tributaria para las 30 ciudades se ubica en un 0,54% de la facturación total neta de IVA, variando desde un 0,5% promedio para las empresas pequeñas hasta un 0,59% promedio para las unidades grandes.

Con relación al Comercio Minorista, el promedio se ubica al mismo nivel que el del sector mayorista, 0,54% de la facturación total neta de IVA.

Los supermercados son más castigados que los almacenes entre el comercio minorista

También, los indicadores de carga tributaria promedio presentan cierto carácter de progresividad, en el sentido de que la carga es ligeramente creciente a medida que aumenta el tamaño de los contribuyentes: para el comercio pequeño la carga es de un 0,48%, mientras que para un contribuyente grande, entre los que están los supermercados, la carga asciende a un 0,63%.

En los valores promedio, existe cierta disparidad entre jurisdicciones, así como entre las diferentes actividades, variando entre alícuotas menores al 0,001% y llegando a un 4,4% para los supermercados en algunos municipios.

Un Mapa Tributario Municipal de la cámara de comercio muestra cómo los supermercados son penalizados con la tasa de seguridad e higiene

Qué cobra cada municipio a los súper y al resto de comercios

Por el tamaño del supermercado, los pequeños pagan una tasa promedio de 0,48%, los medianos, del 53% y los hipermercados, de 0,88%.

Sin embargo, si se ve ciudad por ciudad, Río Cuarto llega a gravar a los supermercados con una tasa de 4,42%, mientras que Catamarca lo hace a 3,3%.

En tanto, la tributación sigue arriba de 1% en Santa Fe (1,8%), Quilmes (1,6%), Trelew (1,5%), seguidas por Resistencia, Córdoba y Rosario.

Las carnicerías grandes sólo pasan de 1% en Santa Fe, que tiene una tasa general de 1,8%.

Y los quioscos y almacenes pagan la tasa máxima de 1,8% en Santa Fe, 1,4% en Paraná y luego las tasas que van de 1% a cero.

Como aumentó la tasa de seguridad e higiene desde 2010

El período 2010-2023 presenta un incremento que ronda entre un 18,8% y 67,5% en la carga tributaria que ejerce la tasa de seguridad e higiene en promedio para las 30 ciudades sobre el comercio mayorista y minorista para el tamaño "Grande".

Dentro del comercio mayorista, el rubro alimentos presentó un crecimiento de la carga tributaria del 31%, lo que equivale a un incremento de 0,13 puntos porcentuales sobre la facturación neta de IVA; el rubro de bebidas tuvo un crecimiento de la carga tributaria del 44%,

Los supermercados son castigados con más tasas por los municipios

La venta en kioscos y almacenes tuvo un aumento del 36,6%, lo que equivale a un incremento de 0,15 puntos porcentuales sobre la facturación neta de IVA; en la venta en supermercados la carga tributaria subió un 9,7%.

Por otra parte, los comercios tributan (y la actividad económica en general) con una marcada heterogeneidad entre jurisdicciones. Esta disparidad en elementos tributarios tales como bases imponibles, alícuotas generales y específicas, montos mínimos y/o fijos, sobretasas, etc., implica un elevado costo de administración y gestión para las empresas, especialmente aquellas que operan en múltiples localidades del país, concluye el trabajo de la CAC.

Por qué el problema es el gasto público

Mario Grinman, presidente de la CAC, consideró que, "como los gobernantes no asumen la realidad de que hay que pagar costos políticos para que este país tenga los cambios entrenan su imaginación para ver de dónde sacan recursos y el único lugar es el sector privado que no da más".

"La clase política tiene que entender que no se puede seguir financiando a costa del sacrificio del pueblo argentino. Que en nuestro país haya tan baja densidad de empresas con relación a habitantes hace que haya pocos puestos de trabajo comparando con países de la periferia", afirmó.

"Hoy no estamos pidiendo que bajen los impuestos; nos conformamos, cuando sea posible, con que se comprometan a bajarlos cuando la caja del Gobierno lo permita. Es lo mismo que queremos de las provincias y los municipios, que dejen de gastar lo que no se tiene, porque al sector privado no se lo puede seguir exprimiendo más", remarcó.

Especialmente, dentro del comercio y los servicios, los más castigados con Ingresos Brutos y la tasa de seguridad e higiene son los supermercados.