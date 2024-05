La Cámara de Diputados logró la aprobación, como parte del paquete fiscal, la restitución del impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría, Ahora, seguirá la discusión en el Senado para su efectiva implementación.

Si la medida quedara en pie tras la ratificación de la Cámara alta, casi un millón de trabajadores volvería a pagar este tributo, renombrado "impuesto a los ingresos personales" en la Ley de Medidas Fiscales, Paliativas y Relevantes.

Este quinto título de la iniciativa fiscal se aprobó con 132 votos positivos, 113 negativos y siete abstenciones durante la sesión especial.

A las 15 horas, después de más de 27 horas de sesión, los diputados aprobaron en general el paquete fiscal por 140 votos afirmativos, 103 votos negativos y 6 abstenciones, y en forma inmediata comenzó la votación en particular, con la aprobación rápida de la moratoria. También fue rápida y con amplia mayoría la votación de las modificaciones del Impuesto sobre los Bienes Personales y la creación de un régimen anticipado de este gravamen hasta 2027.

Qué pasó en la votación en particular del blanqueo

El blanqueo fue uno de los capítulos más polémicos del proyecto fiscal, y se aprobó por 131 votos afirmativos, 117 negativos y 4 abstenciones. Desde Unión por la Patria, el diputado Carlos Heller defendió el dictamen de minoría, con más límites y exclusiones, y una condición de número de trabajadores. También niegan la posibilidad de mantener los dólares afuera.

Los diputados de la Coalición Cívica, que se separaron del bloque Hacemos Coalición Federal y responden a Lilita Carrió, votaron en contra. Hasta el radical Manuel Aguirre se diferenció de su bloque y manifestó su preocupación porque se convierta en vía de facilitación al narcotráfico.

Desde Hacemos Coalición Federal, el diputado Juan Brügge propuso agregar que, el que se quiera adherir al blanqueo, "deberá manifestar bajo declaración jurada el origen de los fondos, tanto en efectivo como el necesario para adquirir los bienes, acciones o títulos en su caso, en consonancia con normativa del GAFI y compromisos de Argentina en materia de lavado de dinero".

Cuando le llegó el turno, el diputado informante, José Luis Espert, dijo que si se leen en conjunto los artículos, las preocupaciones sobre origen de los fondos están contempladas, y aseguró que no se puede confundir blanqueo con lavado de dinero, y que se toman todos los recaudos para que esto no se pueda confundir. Con respecto a que el dinero pueda quedar en dólares, es para dar seguridad de que los fondos no se van a licuar.

La Cámara de Diputados aprobó en el plenario el proyecto fiscal que incluye Ganancias, una moratoria y blanqueo

El blanqueo se trata de un régimen amplio para la regularización de activos existentes al 31/12/2023. El plazo para adherir al régimen se extiende hasta el 30 de abril de 2025.

La regularización de hasta u$s100.000 tributa 0%. Superado dicho umbral, se aplicará la alícuota correspondiente del impuesto especial sobre el excedente respectivo.

Sin perjuicio de ello, no se tributará el gravamen si se opta por depositar fondos a una Cuenta Especial de Regularización de Activos, debiéndose mantener en dicha cuenta hasta el 31 de diciembre de 2025, o aplicarlos a determinadas inversiones

Quienes adhieran al régimen tendrán la liberación del pago de tributos que hubieran correspondido, liberación de toda acción civil y por delitos tributarios, cambiarios, aduaneros e infracciones administrativas.

Qué se debatió sobre Impuesto a las Ganancias

En cuanto al Impuesto a las Ganancias, el diputado Agustín Domingo (Innovación Federal, Río Negro) abrió el debate, pidiendo que se mantenga la deducción de 22% para trabajadores de zonas desfavorables de la Patagonia, y fue seguido por el diputado neuquino Osvaldo Llancafilo, que votó en forma negativa de todo el capítulo.

El diputado kirchnerista y sindicalista bancario Sergio Palazzo denunció que al derogar 14 exenciones, entre las que se encuentran bono por productividad y fallo de cajo, viáticos, guardias médicas, guardería, cursos de capacitación, equipamiento, elementos escolares, entre otras, se impedirá deducir casi $400.000 en la próxima declaración jurada.

Espert defendió que la idea del bloque oficialista es que "la política pague el costo de financiarse por impuestos directos, y no reventando a la gente por impuestos en lo que consume", y no aceptó la propuesta de reponer beneficios a los patagónicos.

En el Impuesto a las Ganancias, el proyecto del Gobierno prevé nuevos pisos a partir de los que se tributará, que quedan en bruto en $1,8 millones para solteros y $2,3 millones para casados con dos hijos.

En salario de bolsillo, ese mínimo de Impuesto a las Ganancias para empezar a tributar es de $1.494.000 para solteros. Y en $1.981.277,44 para casados con dos hijos.

Con respecto a los autónomos, el monto de la ganancia imponible que comenzará a tributar el gravamen será de $ 335.000 menor a los importes de relación de dependencia.

Se establece una nueva escala de alícuotas para las personas humanas que va del 5% al 35%. La tasa máxima del 35% se aplicará a partir de una ganancia neta imponible anual de $ 36.450.000.

Los importes de las deducciones personales y los consignados en la escala de alícuotas se actualizarán anualmente por IPC. No obstante, se faculta al PEN a incrementar los importes durante el corriente período fiscal 2024.

El proyecto fiscal vuelve a poner el Impuesto a las Ganancias en cabeza de los trabajadores

Se eliminan diversas exenciones: diferencial de horas extras en días feriados o no laborables, bono por productividad, fallo de caja o similares, suplementos particulares del personal militar, sueldo anual complementario (en este último caso se la reemplaza por una deducción especial adicional).

Se elimina el Impuesto Cedular sobre los mayores ingresos del trabajo en relación de dependencia que había sido introducido en octubre del 2023.

Se ratifican los importes de deducciones y la escala de alícuotas aplicados en el período fiscal 2023, evitándose de esta manera el impacto retroactivo del tributo.

De la misma manera, se establece que la ley no generará un incremento del gravamen por los meses ya transcurridos del 2024, a través del mecanismo de una "deducción especial" creada al efecto.

Qué cambiaron los diputados para el Monotributo

El diputado Itaí Hagman, de Unión por la Patria, abogó para que se mantenga la vigencia del Monotributo Social. Aseguró que 1,2 millones de personas pobres van a quedar sin obra social, sin aportes previsionales y sin poder facturar, y pidió que se modifique el artículo 95 del dictamen para que quede como en la ley original, donde los efectores de la economía social no debían ingresar el impuesto integrado.

También los diputados Pedro Galimberti, de la UCR, y Esteban Paulón, de Hacemos Coalición Federal, manifestaron preocupación que se derogue el Monotributo Social que beneficie alrededor de 1 millón de personas, algo que no tiene costo presupuestario real, aseguraron.

El diputado Nicolás Massot aceptó que se pactó la votación por capítulo, pero consideró que "este es un problema que recorre todos los bloques y que se debe atender", y pidió un cuarto intermedio de 15 minutos en las bancas para incorporar el tema, que fue aceptado.

Al regreso de los diputados, Espert leyó una modificación por la que se mantendrá por 90 días la vigencia del actual Monotributo Social, mientras se construye una opción superadora.

El proyecto fiscal actualiza los parámetros para 2024, incluyendo facturación, alquileres, impuesto integrado, obras sociales y jubilación.

Las categorías del Monotributo van de $6.450.000 a $68 millones en cuanto a la facturación anual, y el importe a pagar por alquileres y servicios, de $26.600 a $867.084,75.

No existirán límites para las categorías más altas respecto al tipo de actividad realizada por el contribuyente, por lo que aquellos que alquileres y servicios podrán inscribirse en categorías I, J o K.

Los cambios que introdujeron los diputados en comisión fueron llevan el mínimo del parámetro de alquileres para establecer las categorías de $87.500 mensuales a $125.000 por mes, así como el reingreso de los monotributistas que fueron excluidos desde enero pasado.

Se proponen cambios en los parámetros y los montos a pagar por el Monotributo

Qué otras medidas prevé el proyecto fiscal

Moratoria

Se contempla una moratoria para las obligaciones impositivas y de la seguridad social vencidas al 31 de marzo de 2024.

El plazo para adherir es de 150 días desde la reglamentación, estableciéndose distintas modalidades de pago y beneficios que consisten en la condonación del 100% de las multas y de un porcentaje de los intereses.

Los planes de facilidades de pago son los siguientes:

Personas humanas: 60 cuotas mensuales.

Empresas: de 36 a 84 cuotas mensuales, dependiendo del tamaño.

Impuesto sobre los Bienes Personales

Se propone una reducción gradual de la escala de alícuotas progresivas, eliminándose la discriminación existente para bienes situados en el exterior. Para el ejercicio fiscal 2023, la alícuota máxima que se propone es del 1,5%, la cual se irá reduciendo paulatinamente hasta alcanzar el 0,25% en el 2027.

No estarán alcanzados por el impuesto los bienes gravados cuando su valor resulte igual o inferior a $100.000.000 y para la casa habitación, de $350.000.000. Estos importes se ajustarán anualmente en función de la variación anual del IPC.

Los contribuyentes cumplidores, o sea que hayan cumplido con la totalidad de sus obligaciones fiscales por los períodos 2020 a 2022, inclusive, antes del 31 de diciembre de 2023 y no adhieran al blanqueo, tendrán una reducción de 0,25 puntos porcentuales de la respectiva alícuota del gravamen para los períodos fiscales 2023, 2024, 2025 y 2026.

Régimen anticipado de Bienes Personales

Consiste en un régimen anticipado hasta el 31/12/2027, tributando el impuesto de manera unificada por los períodos 2023 (2024 para quienes adhieran al blanqueo) a 2027 inclusive.

Además, se propone derogar el ITI partir del 1/1/2024 y se crea un régimen de transferencia fiscal al consumidor, que consiste en discriminar el IVA.

Para los cobros electrónicos se establece un umbral para las retenciones a pequeños vendedores en Mercado Libre y otras plataformas.

Los diputados le dieron aprobación en general al proyecto fiscal que incluye que los trabajadores vuelvan a tributar Impuesto a las Ganancias, modificaciones en Bienes Personales y Monotributo; un blanqueo y una moratoria.