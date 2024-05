Los tributaristas están tan acostumbrados a que la AFIP mienta respecto de los alcances del acuerdo de información bancaria con Estados Unidos conocido como FATCA en la gestión de Sergio Massa, que ahora son suspicaces por la no publicación de una nota clave de la autoridad impositiva de ese país, el IRS, afirmando que están dadas en Argentina las condiciones de secreto fiscal.

En caso de empezar a regir, la información a intercambiar consiste en saldos de cuentas e intereses ganados, pero no puede ir para montos anteriores al de información ni se refiere a los titulares de sociedades.

Qué dice la AFIP sobre el inicio de intercambio de información

La AFIP publicó en negritas, el pasado lunes 20 de mayo, en el micrositio FACTA de su página web la siguiente información sobre la vigencia del acuerdo con EEUU, lo siguiente:

"Asimismo, el 18/01/2023, la Autoridad Competente de los Estados Unidos (IRS) cursó a la Autoridad Competente de la República Argentina (AFIP) la notificación de adecuación de salvaguarda de datos e infraestructura prevista en el artículo 3.7 del Acuerdo FATCA, resultando de aplicación lo establecido en su artículo 3.8".

La página de Internet de AFIP también señala lo que sigue:

"El Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos (IRS) confirmó que la Argentina cuenta con las medidas de seguridad de datos y la infraestructura adecuadas para realizar de manera efectiva el primer intercambio automático de información financiera, programado para el próximo mes de septiembre".

"El Acuerdo FATCA entre Argentina y EEUU se firmó en diciembre de 2022. Desde entonces, la AFIP trabaja para hacer efectivo el primer intercambio de información, herramienta que permite combatir la evasión fiscal y mejorar el cumplimiento tributario".

"En abril de este año, la administradora federal, Florencia Misrahi, se reunió con las principales entidades y asociaciones bancarias, así como con otros organismos involucrados en el régimen de información financiera (FATCA) y puso a su disposición las especificaciones técnicas necesarias para adaptar los sistemas de remisión de la información".

El acuerdo FATCA con Argentina exige la publicación de una nota aprobando el secreto fiscal

Qué preocupa a los expertos sobre la posición del IRS

Guillermo Pérez, del Grupo GNP, explica que esos incisos del FATCA exigen que, antes del inicio del proceso de envío de información por parte de Estados Unidos, el IRS preste su conformidad con los procesos de intercambio y secreto fiscal de Argentina.

Pero, hasta ahora, solo se cuenta con los dos siguientes datos concretos, precisa Pérez:

1. El IRS emitió la publicación número 51, diciendo que Argentina "es apropiada" para hacer intercambio de información. Pero esto no es el cumplimiento del artículo 3.7 de FATCA.

"Es algo que usará seguramente con sus bancos para ganar tiempo y pedirle datos a fin de llegar a septiembre 2024, el plazo de vigencia de FATCA mútuo, pero la nota del artículo 3 punto 8 y 7 no la muestran", remarca Pérez.

2. Ahora aparece este comunicado de AFIP, afirmando que recibió la nota del artículo 3.7 de la AFIP el 18 de enero pasado, pero sin publicarla.

"A los asesores, esta situación nos pone en una situación compleja, porque debemos mencionar la posición de AFIP, dado que está por escrito, pero la nota no la vimos", subraya Pérez.

Por otra parte, esa nota de FATCA es bastante ad hoc para Argentina; no todos los convenios la tienen. Por eso no se sabe si esa nota se debe publicar o no, aunque no habría ninguna razón para que no se publique, considera, y remarca que "sería deseable ver la nota de EEUU dando su conformidad con los procesos de intercambio y secreto fiscal de Argentina".

La vigencia del acuerdo FATCA con Argentina es del 1 de enero de 2023, pero si se confirma la publicación de AFIP, quedaría establecido que el acuerdo estaría operativo y el primer intercambio de datos será el próximo 1 de septiembre, recuerda Pérez.

Tras las mentiras de la gestión Massa, los expertos quieren ver la nota del IRS necesaria para que empiece a estar operativo el FATCA, aprobando los sistemas y el secreto fiscal que aseguran los procedimientos de la AFIP.