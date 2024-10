Este lunes 30 de septiembre entró en vigencia el intercambio de información bajo el Acuerdo FATCA, mediante el cual Argentina y Estados Unidos se comprometen a intercambiar información financiera de manera automática.

Este acuerdo permite que ambos países compartan información sobre las cuentas financieras de residentes argentinos en EE.UU. y, de manera recíproca, sobre las cuentas de ciudadanos o residentes estadounidenses en Argentina. Los datos a intercambiar incluyen las cuentas existentes al 31 de diciembre de 2023.

En este contexto, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) recibió la primera tanda de datos sobre cuentas financieras de contribuyentes argentinos en los Estados Unidos. El acuerdo fue suscripto con el ex embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Noah Mamet, en diciembre de 2016, durante la gestión del ex titular de la AFIP, Alberto Abad y el ex ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat-Gay, entonces presidencia del Mauricio Macri.

De la misma manera, la entidad que conduce hoy Florencia Misrahi envió lo propio referido a ciudadanos norteamericanos con cuentas financieras en la Argentina.

Dicha reciprocidad de información se produce únicamente cuando los Estados participantes cumplen con todas las condiciones de seguridad e infraestructura necesarias para garantizar la confidencialidad de la información.

Cómo saber cuándo la AFIP tiene datos de cuentas de argentinos en Estados Unidos

Si sabe que tiene una cuenta a diciembre del 2023 en Estados Unidos sin declarar, y esa cuenta lógicamente llegó ahora en estos datos automáticos por FATCA, el contribuyente debe ingresar al blanqueo. También si el titular sabe que esa cuenta tuvo más de 10 dólares de intereses o de dividendos, por eso está informado, asegura Gabriel Hermida, socio de Impuestos de Auren.

Es fundamental que el contribuyente ingrese al servicio "Nuestra Parte" de la AFIP para verificar si ya existe información sobre sus cuentas en el exterior. Este servicio cuenta con una sección denominada "Información del exterior", donde se puede visualizar si la AFIP ya posee datos sobre las cuentas financieras en Estados Unidos u otros países", advierte Policella.

Además, recomienda estar atentos a las notificaciones que puedan llegar al domicilio fiscal electrónico, ya que la AFIP podría utilizar este medio para informar al contribuyente sobre la existencia de cuentas no declaradas.

En cuanto a la información FATCA y lo que aparezca dentro de Nuestra Parte en el sitip web de los contribuyentes, hoy tenemos la posibilidad de ingresar a la moratoria y también tenemos la posibilidad de ingresar al blanqueo, cuyos plazos se acaban de extender, recuerda Javier Fuentes, gerente de impuestos de PGK Consultores.

Blanqueo: qué datos envió Estados Unidos a la AFIP

La AFIP confirmó que los datos recibidos desde Estados Unidos incluyen información clave sobre los titulares de cuentas bancarias, los montos de intereses y dividendos percibidos, así como otras rentas de origen estadounidense obtenidas por residentes argentinos hasta el 31 de diciembre del año pasado. Cabe aclarar que la información no incluye datos sobre los beneficiarios finales ni movimientos de las cuentas, lo que limita parcialmente el alcance de las acciones que se pueden tomar de manera inmediata.

El FATCA, a diferencia de otros acuerdos multilaterales, se limita a reportar información sobre los titulares de las cuentas bancarias y las rentas obtenidas en territorio estadounidense. No incluye detalles sobre las personas jurídicas que operan bajo estructuras como trusts o sociedades en jurisdicciones extraterritoriales, lo que podría dejar fuera de la fiscalización a ciertos tipos de activos financieros que los argentinos mantienen en el extranjero. A pesar de esta limitación, las autoridades esperan que el acuerdo permita aumentar significativamente los niveles de regularización de capitales en el país.