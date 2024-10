El director ejecutivo de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), Mariano de los Heros, confirmó que la moratoria previsional llegará a su fin el 23 de marzo de 2025 de la siguiente manera: "Como diría un croupier... no va más".

Este programa impulsado por el kirchnerismo garantizó una cobertura previsional a parte de la población, pero el gobierno considera que no es sostenible en el largo plazo.

Según el director de ANSES, el sistema previsional se encuentra "virtualmente quebrado", lo que ha llevado a esta decisión, en un esfuerzo por estabilizar las finanzas del organismo y sentar nuevas bases para un futuro más sostenible.

Moratoria previsional ANSES: qué pasará en 2025

El director ejecutivo se refirió al impacto de las sucesivas moratorias previsionales en el sistema, señalando que gran parte de los jubilados actuales accedieron a su pensión a través de estos mecanismos. Según De los Heros, actualmente se pagan alrededor de 3,8 millones de jubilaciones derivadas de la moratoria, las cuales, en su mayoría, fueron otorgadas sin los aportes requeridos. "Están comprando hasta 29 años de aportes para jubilarse", explicó, subrayando la carga que esto representa para el sistema.

En contraste, los jubilados contributivos ascienden a 3,2 millones y no cobran la jubilación mínima. De los Heros sugirió que aquellos que se jubilaron a través de la moratoria han "colaborado en la quiebra" del sistema, aunque también reconoció que el 25% de quienes accedieron a través de este mecanismo perciben ingresos importantes y cuentan con bienes a partir del cruce de datos.

Moratoria previsional ANSES: situación de los ingresos de los jubilados

De los Heros reconoció que la situación actual de los jubilados es crítica. "Estamos mal, es una emergencia, una crisis, una crisis que no generó este gobierno", expresó, haciendo referencia a las dificultades económicas que enfrenta el país y, en particular, el sistema de pensiones. No obstante, insistió en que las políticas actuales buscan frenar la caída de los ingresos de los jubilados y empezar a recuperarse. "Lo que podemos decir a los jubilados es que paramos de caer y estamos empezando a levantarnos", subrayó.

El director de ANSES aseguró que el gobierno del presidente Javier Milei está trabajando en establecer "las bases macroeconómicas para volver al sendero de crecimiento", con el objetivo de mejorar la situación a largo plazo. Sin embargo, el propio De los Heros rechazó la afirmación de que la motosierra pasó en los haberes jubilatorios con un comentario irónico, aludiendo al exjefe de gabinete: "Como diría Aníbal Fernández, me parece que es una sensación esa... la realidad no tiene nada que ver con eso".

Moratoria previsional ANSES: el peso del gasto social en el Presupuesto

Otro punto relevante que mencionó De los Heros fue el peso que en el gasto social tiene el de ANSES. Según el funcionario, el organismo representa el 45% del gasto público total proyectado para 2025, un 15% más que en períodos anteriores.

En cuanto a la Asignación Universal por Hijo (AUH), De los Heros indicó que ha tenido un aumento del 340% durante este período de gobierno, y si se suma la Tarjeta Alimentar, el incremento asciende al 235%. En contraste, señaló que la inflación acumulada es del 101%, lo que sugiere que los incrementos en estos programas sociales han superado con creces el aumento del costo de vida.

Moratoria previsional ANSES: aumento de jubilaciones en 2025

De los Heros adelantó que, según las proyecciones del gobierno, 2025 será un año en el que los jubilados verán una recuperación en términos reales de sus ingresos. "Este año va a terminar con un incremento real del 11%, le van a terminar ganando", aseguró, refiriéndose a la relación entre los aumentos de las jubilaciones y la inflación esperada. Esto implicaría una mejora en el poder adquisitivo de los jubilados después de varios años de deterioro.