El diputado José Luis Espert aseguró que "el Monotributo es un engaño, un invento" y que "todos deberían tributar IVA y Ganancias", porque "se esconden millonarios en un régimen para pequeños contribuyentes".

"Es una cosa que nos debemos", enfatizó en una entrevista de La Nación+ el diputado que es la principal espada de La Libertad Avanza en el Congreso y presidente da la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, aunque descartó que la derogación del Monotributo esté en los planes inmediatos del Gobierno.

Algunos tributaristas rechazan la posibilidad de que se derogue totalmente el Monotributo, fundándose especialmente en el perjuicio que supondría para los profesionales independientes.

Sin embargo, los expertos aceptan que hay distorsiones a corregir, como la gran diferencia entre la cuota fija y lo que se tributa en el régimen general, y la posibilidad de estar toda la vida en el Monotributo.

"El Monotributo debería quedar exclusivamente para las categorías más bajas, que de lo contrario quedarían fuera del sistema formal. El resto debería pasar al régimen general, previa adecuación y simplificación del mismo", asevera Andrés Edelstein, tributarista que fue secretario de Ingresos Brutos de Mauricio Macri.

"Ese debería ser el horizonte, y establecer una transición hasta alcanzar el objetivo", puntualiza.

Especialistas defienden al Monotributo: cuáles son los riesgos de su eliminación

El consultor impositivo Hernán D’Agostino afirma: "No coincido totalmente. Es cierto que hay monotributistas cuyo patrimonio no coincide con sus ingresos y en algunos casos es por evasión lisa y llana. Pero el régimen es muy útil para los independientes, contribuyentes que no pueden afrontar los costos del régimen general. Y, sobre todo, es muy útil para quienes comienzan su actividad".

Agustín Sosa, CEO de Tributo Simple, indica que "el Monotributo es un régimen simplificado que existe en muchos países de Latinoamérica y que ayuda a las personas a pasar de la informalidad a la formalidad".

"Es una gran herramienta que permite a los emprendedores cumplir con sus obligaciones de forma simple y accesible. Con un pequeño aporte, las personas pueden acceder a 3 grandes beneficios, cobertura de salud para ellos y su familia, jubilación y acceso al crédito", explica.

"El régimen general es un abismo para los pequeños; eso haría que las personas directamente operen en la economía informal", advierte.

Miguel La Vista, socio de La Vista Casal, declara: "No me parece una buena idea la eliminación del Monotributo, ya que afectaría al Estado, porque esos contribuyentes monotributistas tendrían un fuerte incentivo a evadir, y, por otro lado, el Estado se vería perjudicado porque estaría obligado a fiscalizar a 4 millones de contribuyentes más de los que debe controlar ahora".

"Sin embargo, en buena hora que se traigan a discusión otros elementos, como la desproporción entre el costo impositivo de un monotributista y un contribuyente de régimen general; es muy bueno seguir poniendo sobre la mesa de discusión problemas que habíamos escondido bajo la alfombra", expresa.

Qué diferencia hay entre la cuota del Monotributo y el régimen general

"Debería discutirse el valor de la cuota del Monotributo, que representa entre el 8% y el 10% de los ingresos brutos. Ese monto puede ser significativamente inferior al que pagarían en el régimen general", manifiesta La Vista.

"Esto se da en especial para quienes prestan servicios, casos en los que la cuota del Monotributo puede representar la quinta parte de lo que pagarían en el régimen general", asegura.

El experto pone el siguiente ejemplo: "un profesional que presta servicios personales a consumidores finales y factura $3 millones por mes, soporta una carga tributaria de aproximadamente $1 millón por mes bajo el régimen general".

"En cambio, el mismo contribuyente registrado en el Monotributo paga $280.000 por mes, y eso además le incluye un aporte jubilatorio, con lo cual como Bonus se gana el derecho a una renta perpetua al día que se jubile", remarca.

"Este problema empezó a corregirse para la categoría más alta del Monotributo, ya que los que facturan más de $5 millones por mes y tienen una cuota de poco más de $700.000 (15% del monto bruto facturado), lo que los acerca en costo al régimen general", subraya.

"Este incremento debería extenderse al menos a la mayor parte de las categorías del Monotributo, para que la relación entre régimen general y Monotributo no sea tan desproporcionado como lo ahora", opina.

¿El Monotributo debe ser para toda la vida?

"Otro tema que valdría la pena discutir es si es justo que un contribuyente monotributista pueda permanecer en el régimen toda su vida, como es ahora", considera La Vista.

"En algunos países existe un régimen simplificado para los primeros años de actividad, hasta que las personas logran un equilibrio o se acomodan en su actividad sujeta a impuesto. Pasado ese tiempo son reclasificados automáticamente a los regímenes generales", describe.

De esta manera, el oficialismo puso sobre la mesa la discusión sobre la continuidad del Monotributo y dividió las aguas entre los tributaristas.