El diputado de La Libertad Avanza cuestionó la postura del gobernador bonaerense de no adherir al RIGI y dijo que por eso perdió la millonaria inversión

El diputado de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert cuestionó al gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof, luego de que la petrolera YPF y la empresa malaya Petronas anunciaran la decisión de construir la planta de GNL en Río Negro y no en territorio bonaerense.

A raíz de las declaraciones del gobernador bonaerense, Espert eligió una curiosa manera de cuestionarlo: "Este chico es un collar de sandías".

José Luis Espert cruzó a Axel Kicillof por la inversión de YPF

Al referirse a la millonaria inversión de YPF, Espert destacó que está ligada a la aprobación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y explicó por qué no se desarrollará en la provincia de Buenos Aires: "El único argumento por el cual esto no se hizo son las anteojeras ideológicas de un inútil esférico de Kicillof, que nos costó a los argentinos u$s40.000 millones en juicios en Nueva York por haber estatizado YPF y Aerolíneas Argentinas, haber alterado el cupón PBI, haber pagado de más al Club de París y podría seguir".

En ese sentido, reiteró que la inversión no se desarrolla en Buenos Aires porque esa provincia "no adhiere al RIGI por un argumento ideológico" y dijo que, si lo hubiera hecho, la inversión se habría realizado en Bahía Blanca. "En Río Negro es más caro, porque hay que construir un puerto"; argumentó.

"Este chico es un collar de sandías, ha creado una empresa de salud bonaerense para atender la emergencia de municipios cuando tiene 150 ambulancias arrumbadas en Ensenada que son para atender la emergencia en los municipios. Kicillof es un cáncer para la sociedad argentina", aseveró Espert.

"La realidad es que el RIGI es crítico para la inversión. El gobernador no brinda ninguna seguridad jurídica. En Río Negro tenés gente que piensa con la cabeza, no con los pies como Kicillof. Además de no adherir al RIGI, es un impresentable", agregó luego.

Al ser consultado sobre las afirmaciones de Kicillof sobre que este revés se trata de una "venganza" por parte del presidente Javier Milei, el diputado respondió: "Pero si el que no adhiere al RIGI es él. ¿Dónde está la venganza de Milei? Si el señor es inútil, estas son las consecuencias, ese es el tema de fondo".

En ese sentido, felicitó al gobierno de Río Negro por adherir al RIGI: "Está perfecto lo que hizo porque va a haber un boom económico. Estas inversiones no te van a pegar en esta segunda parte del año, seguramente a partir del año que viene y todavía más en el 2026".

YPF argumentó por qué hará la inversión más grande de la historia en Río Negro

A contramano de los dichos del gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien sostiene que la decisión de YPF y Petronas de instalar su mega planta de Gas Natural Licuado (GNL) en Río Negro responde a razones de corte ideológico y político, la petrolera replicó alegando que optó por ese distrito tras considerar que ofrece mejores condiciones económicas y de logísticas. La estatal sostuvo que se basó en el análisis de la consultora estadounidense Arthur D. Little para tomar una decisión final. Y que Sierra Grande, el destino final establecido para la inversión de u$s30.000 millones prevista, se muestra como la mejor opción para entablar un enlace directo con el área de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta.

A través de un comunicado al que accedió iProfesional, YPF y Petronas indicaron que la elección de Sierra Grande respondió a una evaluación exhaustiva que excedió a la mera exigencia de adherir al Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI) promovido por el gobierno de Javier Milei.

Precisamente, Kicillof se ha mantenido renuente a avalar dicho esquema de beneficios impositivos y, a la par de esa oposición, en más de una oportunidad afirmó que la instalación de la planta de GNL se había establecido para la ciudad de Bahía Blanca con anterioridad a la gestión libertaria.