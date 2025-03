El Departamento del Tesoro informó que no aplicará la Ley de Transparencia ni exigirá el Reporte de Información sobre Propietarios Beneficiarios

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que ya no aplicará la Ley de Transparencia Corporativa ni exigirá el Reporte de Información sobre Propietarios Beneficiarios (BOI), es decir, el detalle de los beneficiarios finales.

En paralelo, el Departamento del Tesoro también comunicó que no aplicará sanciones ni multas asociadas con la norma de presentación de información sobre la propiedad efectiva (beneficiarios finales), y emitirá una propuesta de reglamentación que limitará el alcance de la norma a las compañías extranjeras únicamente.

La Ley de Transparencia Corporativa exigía a las empresas revelar quiénes son sus dueños reales para evitar el uso de compañías ficticias en actividades ilícitas. Su objetivo principal era aumentar la transparencia en las estructuras y la propiedad de las entidades, combatiendo así el lavado de dinero y el fraude fiscal.

En tanto, el Reporte de Información sobre Propietarios Beneficiarios (BOI) obligaba a las empresas en Estados Unidos a identificar a sus propietarios reales y reportarlos al Departamento del Tesoro. Esta medida apuntaba a prevenir el lavado de activos y la evasión fiscal.

Llevado a la práctica, sin la Ley de Transparencia Corporativa y el Reporte BOI, será mucho más difícil detectar y prevenir actividades ilícitas

¿Qué efectos tiene esta suspensión sobre los inversores argentinos?

Los contribuyentes argentinos deben tener en consideración dos parámetros. Primero, si se consideraban alcanzados por tratarse de sociedades extranjeras que se hayan registrado para hacer negocios en los EE. UU.

Segundo, en cuanto al reporte de información en sí y la posibilidad de que ARCA acceda a estos datos, el intercambio de información con la administración impositiva de Estados Unidos (IRS) se realiza bajo el marco de la "ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras" (FATCA) y no incluye datos sobre los beneficiarios finales de las cuentas.

Esta justamente es una de las principales diferencias del FATCA firmado entre Argentina y EE.UU. respecto del estándar común de la OCDE.

Es decir, el reporte será del titular de la cuenta y no del beneficiario final. No se brindarían datos de beneficiarios finales de sociedades residentes en Argentina que sean titulares de cuentas financieras sobre las cuales se reporte determinada información, ni tampoco se giraría información de sociedades no residentes en Argentina por más que los beneficiarios finales sean residentes en la Argentina.

En qué consistía la obligación de informar los beneficiarios finales

La obligación de reportar el "beneficiario efectivo" al Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) es para las sociedades que fueron incorporadas bajo la legislación de los EE.UU. (como las LLC que constituyen muchos freelancers) y las sociedades extranjeras que se hayan registrado para hacer negocios en ese país.

Para el FinCEN, los "beneficiarios finales" de una empresa son personas humanas que poseen o controlan una sociedad porque cumplen con al menos una de las siguientes condiciones:

Poseer una participación societaria igual o superior al 25% del capital.

Sin tener esa participación societaria, la persona posea el control de la empresa, lo que incluye toma de decisiones, cargos directivos, facultades para contratar o despedir, entre otras.

La suspensión de la Ley de Transparencia Corporativa y el Reporte BOI en Estados Unidos dificulta la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero, la evasión y la financiación del terrorismo.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, señaló respecto a los cambios: "Esta es una victoria del sentido común. La medida forma parte de la audaz agenda del presidente Trump para impulsar la prosperidad estadounidense, poniendo freno a las regulaciones onerosas, en particular para las pequeñas empresas, que son la columna vertebral de la economía estadounidense".

Acuerdo FACTA con Estados Unidos: de qué se trata

El acuerdo de información bancaria con los Estados Unidos, conocido como FATCA, comenzará a aplicarse y aquel país enviará información a la ARCA datos de las cuentas de argentinos existentes en sus bancos a partir del 31 de diciembre pasado.

El intercambio de información bancaria recíproca por FATCA aplica solo para las cuentas cuyos titulares sean personas humanas.

Cuentas bancarias en Estados Unidos: los datos que recibirá ARCA

Los Estados Unidos informará a la Argentina, respecto a cada cuenta, la siguiente información:

Nombre, dirección y CUIT argentino de toda persona que sea residente de Argentina y sea el titular de cuenta.

Número de cuenta.

Nombre y número de identificación de la Institución Financiera Estadounidense Sujeta a Declarar.

Monto bruto de intereses pagados a una Cuenta de depósito.

Monto bruto de dividendos con fuente en los Estados Unidos pagados o acreditados en la cuenta.

Monto bruto de otros ingresos con fuente en los Estados Unidos pagados o acreditados en la cuenta, en la medida que estén sujetos a ser declarados de conformidad con el Código de Impuestos Internos de los Estados Unidos.

Vale dejar en claro que Argentina firmó con EEUU un acuerdo FACTA del tipo IGA 1 recíproco, que sólo incluye información sobre las cuentas de personas humanas residentes en cada país, y no sobre cuentas de sociedades