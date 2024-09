El próximo 30 de septiembre, no solo vence la primera etapa del blanqueo y la posibilidad de regularizar dinero en efectivo, sino que también llega ese día la información del intercambio automático por el acuerdo FATCA sobre las cuentas de argentinos en los Estados Unidos, y son muchas las dudas de la gente sobre qué hacer ante esta situación.

Las siguientes son las principales claves de cómo hacer para no tener problemas con la AFIP a raíz de la información que llega este mes desde Estados Unidos que se espera sea subida a la cuenta de cada contribuyente alcanzado, en el apartado "Nuestra Parte":

Claves para blanquear cuentas en los Estados Unidos: las fechas

1. ¿La información que llega por FATCA me obliga a blanquear las cuentas en Estados Unidos antes del 30 de septiembre?

Existe una idea equivocada que sugiere que el 30 de septiembre de 2024 es el último plazo para que quienes tienen cuentas en el exterior puedan ingresar al blanqueo y regularizar su situación, a raíz de FATCA, afirma Gustavo Policella, del estudio Policella & Asoc.

El que decide mantener sus fondos en el exterior, también puede regularizarlos sin costo alguno hasta el 31 de marzo de 2025, siempre que el monto no exceda los u$S100.000. Para montos superiores, se deberá abonar un 15% sobre el excedente si se ingresa en la última etapa del régimen, explica.

2. ¿Qué pasa si se opta por blanquear más adelante?

La opción de blanquear más adelante puede brindar una mayor claridad en cuanto al impacto y la implementación del acuerdo automático de intercambio de información entre EE.UU. y Argentina, advierte Policella.

Incluso, la segunda y tercera etapa del blanqueo podrían tener éxito si AFIP decide publicar la información que recibe de Estados Unidos en "Nuestra Parte" o algún otro servicio de ingreso con clave fiscal que le permite al contribuyente tomar conocimiento de la información intercambiada y así regularizar alguna situación anómala, señala Javier Sabin, de EY Argentina.

Pero, si blanquea después del 30/9/24, ya no podrá traer los fondos a la Argentina, tendrá que el abonar el impuesto del blanqueo si los fondos superan los u$s100.000, restando la franquicia y aplicando la alícuota que corresponda según la etapa en la que decida adherir. El costo es cero si los fondos no superan los u$s100.000, aclara Policella.

FATCA y las cuentas a nombre de sociedades

3. ¿Aplica el intercambio de información FATCA a sociedades?

Las normas de FATCA no obligan a los Estados Unidos a informar sobre sociedades en dicho país que no tengan renta de fuente americana, ni sobre cuentas que no sean de argentinos, como las que están a nombre de sociedades off shore de las Islas Vírgenes Británicas, conocidas como BVI, o de Panamá, que son las más frecuentes entre argentinos.

De momento esas cuentas no van a ser reportadas porque recordemos que el intercambio abarca cuentas de personas humanas que durante 2023 hayan tenido rendimientos de activos americanos por un valor mayor a u$S10, advierte Néstor De Lisio, del estudio RSM Argentina.

Por este motivo, no hay unanimidad entre los contadores sobre el éxito que tendrá el blanqueo de cuentas en los Estados Unidos.

Nicolás Scalone, de MGI Jebsen & Co, asegura que no hay tantas consultas como se esperaba. En general, quienes tienen cuenta en EE.UU. a nombre de alguna sociedad (LLC, BVI o panameña, que son los más frecuentes) no van a blanquear, porque saben que esa información no va a llegar a AFIP vía intercambio de información.

Los pocos casos que van a blanquear son cuentas en Estados Unidos a nombre personal, puntualiza.

En cambio, Sabin, de EY, remarca que muchos contribuyentes prefieren regularizar su situación también en el caso de sociedades, a los fines de poder contar con ese dinero justificado y obtener el tapón fiscal que lo libere de los impuestos omitidos y para los consumos realizados con anterioridad al 31/12/2023 que se hayan financiado con ingresos u otros activos no declarados.

También César Litvin, del estudio Lisicki, Litvin & Asoc, afirma que hay personas que quieren regularizar su patrimonio pensando en dejar todo arreglado para el traspaso a los hijos y la herencia.

El blanqueo de fondos e inmuebles en sociedades

4. ¿Cómo se hace para el blanqueo de cuentas bancarias e inmuebles que están a nombre de sociedades de Estados Unidos?

Lo que este régimen permite es blanquear las acciones de la sociedad, no los bienes que están dentro de la misma, y luego es posible hacer lo que se quiera con la sociedad (mantenerla o disolverla), dice el abogado Nicolás Malumian.

Si el sujeto blanquea la participación en la LLC, su patrimonio queda regularizado. Si la LLC es dueña de un departamento en Miami, el contribuyente no debe incluir la propiedad en el blanqueo, alcanza con que regularice su participación, considera Policella, pero añade que, en lo sucesivo, el sujeto que blanquea deberá incluir en su declaración jurada y tributar por la participación que tiene en esa sociedad.

Los contribuyentes deben blanquear la sociedad de la cual resultan accionistas o cuotapartistas, adjuntando un balance al último ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023, elaborado bajo las normas contables de Estados Unidos y suscripto por un profesional contable de ese país. De este modo, al incluir el balance la cuenta bancaria o el inmueble que se encuentre debajo de la estructura, toda la situación queda regularizada, afirma Sabin.

No recomendamos quedarnos en "EEUU solo informa cuentas de personas humanas con determinado rendimiento", eso es demasiado básico. Más allá del alcance actual de FATCA, mañana mismo las autoridades de ambos países pueden avanzar en una mayor apertura de la información, por ejemplo, que EEUU informe a los beneficiarios finales de las estructuras, subraya De Lisio.

5. ¿Qué pasará con las cuentas en Estados Unidos a través de una BVI?

Las Islas Vírgenes Británicas están suscriptas al intercambio de información automático de la OCDE, y hace unos años que trata de ser "mejor alumno de OCDE", por lo que no sabemos cuándo van a empezar a llegar esos datos a la AFIP, enfatiza Litvin.

En BVI, hay un régimen de información para sociedades mediante el cual se reportan accionistas, beneficiarios finales y directorio y, además, BVI es un país signatario del acuerdo OCDE para el intercambio de información automática, alerta De Lisio.

En estos casos, los agentes de BVI suelen confeccionar certificaciones, debidamente apostilladas, sobre la presentación de estados patrimoniales al 31/1/2023 con la información requerida respecto de la valuación de estos vehículos societarios, indica Sabin.

El interés de la gente en blanquear fondos en los Estados Unidos

6. ¿Hay interés en el blanqueo de cuentas de Estados Unidos?

Notamos mucha desinformación; en general, la gente no tiene claro el alcance del intercambio ni la vigencia del mismo. Sí hay muchas consultas a partir de la publicación de la puesta en marcha del mecanismo de intercambio automático FATCA, sostiene De Lisio.

Las personas que tienen cuentas en el exterior y que en el 2023 obtuvieron intereses por encima de u$s10, están decididas a blanquear, aunque están evaluando en qué momento hacerlo, cuenta Policella.

El interés y la decisión de adherirse al blanqueo se ha incrementado en las últimas semanas, basado en factores como el intercambio de información con Estados Unidos. A su vez, muchos contribuyentes se muestran interesados en regularizar su situación, apalancados con el régimen de ingreso anticipado del Impuesto sobre los Bienes Personales REIBP, sostiene Sabin.

Sigue habiendo bastante interés de todos los que tienen activos sin declarar. Las mayores dudas son de quienes ingresaron al blanqueo en 2017. Para estos casos especialmente, el REIBP es un buen incentivo, ya que al menos resuelve de manera razonable uno de los interrogantes que suelen plantearse, considera Edelstein.

Ante el inminente intercambio automático de información con EEUU, hemos recibido muchas consultas de personas que poseen allí cuentas bancarias y otros bienes no declarados que se han interesado en el blanqueo, subraya Silvia Tedin, del estudio SMS Argentina.

Así, los clientes y los contadores se preparan para el blanqueo con miras a las consecuencias que puede tener el inminente intercambio automático de información sobre cuentas bancarias con los Estados Unidos (FATCA).