A pocos días del cobro del salario, la situación para la liquidación de empleados de comercio se encuentra en un estado de incertidumbre y confusión significativa. A pesar de que ya casi finaliza julio, el Ministerio de Capital Humano no ha brindado una definición oficial clara sobre el aumento, y las empresas retrasan la liquidación.

Estas son las tres escalas que se presentan, según que se aplique cada uno de los acuerdos salariales que se informaron y que tienen diverso grado de legalidad.

Acuerdo de enero 2025: homologado

El acuerdo salarial de enero 2025 es el único convenio plenamente vigente y homologado por el Ministerio de Capital Humano, a través de la Disposición 370/25, lo que le confiere total validez legal.

Es el utilizado por muchas empresas y en julio incorpora el saldo de sumas remunerativas.

Ejemplo de liquidación

Para un Administrativo A con 10 años de antigüedad y jornada completa, el Básico de convenio es de $955.272,00.

El recibo de haberes bajo este escenario muestra un total de deducciones de $222.081,32 sobre un total remunerativo de $1.138.365,80.

El neto a percibir es de $916.284,48 en este ejemplo.

Es importante tener en cuenta que esta escala podría resultar en un neto menor mes a mes debido al pase de sumas no remunerativas a remunerativas, lo que aumenta las deducciones.

Acuerdo de abril 2025: sin homologación

Este acuerdo fue publicitado por el sindicato de comercio (FAECyS) y las cámaras empresarias (CAC, CAME, UDECA), pero nunca ha sido homologado oficialmente por el Ministerio de Capital Humano.

El motivo de la falta de homologación es que, según el Ministerio, no respeta la pauta oficial de aumentos del 1% mensual.

Algunas empresas lo han aplicado por decisión interna, pero al carecer de homologación, su aplicación es despareja y existe la posibilidad de que el Ministerio lo modifique antes de formalizarlo.

Ejemplo de liquidación

Para un Administrativo A con 10 años de antigüedad, el Básico de convenio en este escenario es de $1.046.856,00, que es significativamente mayor que el del acuerdo de enero.

El recibo de haberes muestra un total de deducciones de $243.363,15 sobre un total remunerativo de $1.247.503,40.

El neto a percibir es de $1.004.140,25 para este ejemplo.

Acuerdo de junio: trascendió en redes

Este es el escenario más confuso y problemático, ya que se trata de un supuesto nuevo acuerdo que circuló en redes sociales y comunicados sindicales, pero no ha sido publicado oficialmente por ninguna de las partes firmantes.

Propone un 6% extra a pagar de forma escalonada de julio a diciembre bajo el concepto de asignación remunerativa. Además, mantiene una suma fija de $40.000 no remunerativos hasta diciembre.

Carece de toda validez normativa al no haber sido publicado oficialmente.

Aplicarlo actualmente es actuar sobre suposiciones y conlleva un alto riesgo ante inspecciones o reclamos posteriores, ya que no hay un respaldo legal ni una escala oficial.

El texto de este acuerdo es poco claro sobre si la asignación remunerativa se incorpora al básico de convenio o se liquida por separado. La forma de liquidación es crucial: si se incluye en el básico, impacta en el cálculo de la antigüedad; si es un concepto separado, no lo hace.

Ejemplo de liquidación

Para un Administrativo A, el Básico estimado sería $1.006.857, más una Asignación Remunerativa del 1% ($10.069) y una Suma Fija no remunerativa de $40.000.

El recibo estimado considera la asignación remunerativa por separado.

Muestra un total remunerativo de $1.210.745,56, más $47.666,67 no remunerativos, y un total de deducciones de $238.817,04.

El neto estimado a percibir es de $1.019.595,19 para este ejemplo.

Cómo liquidar el sueldo de comercio en julio

La situación actual es que no hay un nuevo acuerdo homologado, por lo que la única escala con plena vigencia es la del acuerdo de enero 2025. Esto obliga a cada empleador a elegir cómo actuar, sabiendo que cada opción implica un salario, cargas sociales y riesgos legales diferentes.

Quienes siempre liquidan con acuerdos homologados, seguirán con la escala de enero 2025.

Quienes venían aplicando el acuerdo de abril (sin homologar), podrían seguir haciéndolo, pero los netos de julio serán menores a los de junio.

Quienes consideren usar el acuerdo de junio, deben recordar que carece de publicación oficial y homologación, y podría ser modificado.

El aumento real: aunque se hable de un aumento del 1% mensual, esto no se traduce en un 1% real en el salario neto, dado que el 1% no se calcula sobre los $40.000 no remunerativos anteriores, y la incorporación de sumas no remunerativas al básico aumenta los descuentos, reduciendo el impacto real en el salario neto.

Ante este "limbo paritario", Ignacio Online recomienda esperar unos días más antes de liquidar los salarios de julio, ya que podría haber definiciones clave por parte del Ministerio de Capital Humano que despejen el panorama y ofrezcan mayor seguridad jurídica.